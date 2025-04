Tusk nie pomógł ich uratować choć to obiecywał! Polska firma bankrutuje

Kto może skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji ZUS?

Darmowa rehabilitacja - komu przysługuje? Z programu darmowej rehabilitacji z ZUS (to nie NFZ) mogą skorzystać osoby, które: pracują zawodowo i są ubezpieczone w ZUS; pobierają zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne; pobierają rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy; są zagrożone utratą zdolności do pracy, a istnieje szansa, że w wyniku rehabilitacji – mogą tę zdolność utrzymać lub odzyskać.

Korzystać z takiej rehabilitacji z ZUS można na dwa podstawowe sposoby: stacjonarnie podczas określonego pobytu w ośrodku i ambulatoryjnie (codzienne wizyty w ośrodku).

I tak rehabilitacja lecznicza może odbywać się w systemie stacjonarnym (całodobowy pobyt w ośrodku) w przypadku takich schorzeń jak: choroby narządu ruchu, narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa), układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych, onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, narządu głosu, ośrodkowego układu nerwowego.

Zaś rehabilitacja ambulatoryjna (codzienne wizyty w ośrodku, w tym rehabilitacja monitorowana telemedycznie) przysługuje w przypadku schorzeń związanych z narządem ruchu i schorzeń związanych z układem krążenia.

Co istotne, ZUS objął prawem do rehabilitacji medycznej nowe grupy osób: osoby ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego;osoby, które potrzebują wczesnej rehabilitacji po wypadkach (program realizowany w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie lub w ośrodku Vratislavia Medica we Wrocławiu).

Jak uzyskać bezpłatną rehabilitację ZUS?

Aby skorzystać z takiej rehabilitacji w ramach ZUS, w pierwszej kolejności należy umówić się na wizytę u lekarza POZ (podstawowa opieka zdrowotna - lekarz rodzinny), który stwierdzi wskazania i wypełni wniosek o rehabilitację leczniczą. Następnie lekarz złoży wniosek za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS lub w aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza. Może również wystawić wniosek w formie papierowej. Wniosek, wraz z dokumentacją medyczną, możesz dostarczyć do dowolnej placówki ZUS osobiście, przez pełnomocnika lub pocztą. Na podstawie wniosku i dokumentacji, lekarz orzecznik ZUS orzeka o potrzebie rehabilitacji leczniczej. Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji stanowi podstawę do wystawienia zawiadomienia o skierowaniu na rehabilitację leczniczą. Na czas rehabilitacji lekarz wystawia pacjentowi wymagającemu takiego leczenia zwolnienie lekarskie (L4) na okres rehabilitacji. Rehabilitacja trwa zazwyczaj 24 dni, ale lekarz może ten czas wydłużyć lub skrócić, w zależności od wskazań medycznych.

ZUS pokrywa 100% kosztów rehabilitacji, zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu do ośrodka najtańszym środkiem komunikacji miejskiej. ZUS współpracuje z ośrodkami rehabilitacyjnymi na terenie całej Polski, które spełniają określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Mapa ośrodków współpracujących z ZUS w 2025 r. jest dostępna na stronie ZUS.

Źródło: infor.pl, zus.pl

