ZUS zawiesza wypłaty emerytur seniorom! Urzędnicy nie mają litości

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 – mężczyzn, mogą dorabiać do swojej emerytury bez żadnych ograniczeń. Nie ma tutaj żadnych limitów, po których przekroczeniu świadczenia byłyby wstrzymane lub zmniejszone. Bez ograniczeń możesz dorabiać również wtedy, jeśli pobierasz rentę dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową albo rentę rodzinną przysługującą po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, muszą kontrolować, czy zarobki nie są zbyt wysokie, co może doprowadzić do zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia z ZUS. Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę?

Możesz bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli twój przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS). Jeśli jednak przekroczysz ten próg, ZUS może ci zawiesić lub zmniejszyć świadczenie. Twoja emerytura zostanie zmniejszona, gdy osiągniesz przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli twój dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi ci wypłatę świadczenia.

Nowe limity dorabiania dla emerytów od 1 marca 2025

Na podstawie danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2024 r. wyniosło 8 477,21 zł. Oznacza to, że od 1 marca do 31 maja 2025 r. obowiązywać będą następujące limity:

5 934,10 zł – jeśli zarobisz więcej, ZUS obniży emeryturę,

11 020,40 zł – przekroczenie tej kwoty oznacza zawieszenie emerytury

W poprzednim kwartale limity wynosiły odpowiednio 5 713,20 zł i 10 610,20 zł, więc teraz osoby dorabiające do emerytury mogą zarobić o 220 zł więcej bez obniżenia świadczenia i o 390 zł więcej zanim wypłata zostanie zawieszona.

Ważne! Jeśli zarobki przekroczą próg 5 934,10 zł, ZUS obniży świadczenie tylko o kwotę, o jaką dochód przekroczył limit.

