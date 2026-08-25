ZUS wprowadza kluczowe zmiany w limitach dorabiania do świadczeń, które od września 2026 roku mogą zaskoczyć tysiące Polaków.

Zarówno dolny, jak i górny próg zarobkowy, po przekroczeniu których świadczenie zostanie obniżone lub zawieszone, ulegną obniżeniu.

Sprawdź, czy te restrykcyjne zasady dotyczą Ciebie i jak uniknąć utraty części lub całości swojej wcześniejszej emerytury lub renty.

Od września część osób łączących świadczenie z pracą będzie mogła zarobić mniej bez konsekwencji ze strony ZUS. Bezpieczny próg dodatkowego przychodu wyniesie 6463,20 zł brutto miesięcznie. To 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za drugi kwartał 2026 roku.

Zmiana może być szczególnie istotna dla osób, których miesięczne zarobki oscylują wokół limitu. Do końca sierpnia niższy próg wynosi bowiem 6694,10 zł brutto. Oznacza to, że od września spadnie o 230,90 zł.

ZUS może obniżyć emeryturę

Samo przekroczenie 6463,20 zł brutto nie oznacza automatycznie utraty całego świadczenia. Jeśli przychód będzie wyższy od tej kwoty, ale nie przekroczy 12 003,10 zł brutto miesięcznie, ZUS może zmniejszyć wypłacaną wcześniejszą emeryturę lub rentę. Obniżka odpowiada kwocie przekroczenia niższego limitu, z uwzględnieniem ustawowej maksymalnej kwoty zmniejszenia.

Znacznie poważniejsze konsekwencje pojawiają się po przekroczeniu górnego progu. Przychód wyższy niż 12 003,10 zł brutto miesięcznie może spowodować zawieszenie wypłaty świadczenia przez ZUS. To limit odpowiadający 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Także ta granica idzie w dół. Obecnie wynosi 12 431,80 zł brutto, więc od września będzie niższa aż o 428,70 zł. Osoby objęte ograniczeniami powinny zatem szczególnie uważnie kontrolować dodatkowe zarobki.

Nie wszyscy emeryci muszą pilnować limitów ZUS

Nowe kwoty nie dotyczą jednak każdego seniora, który dorabia do świadczenia. Limity są istotne przede wszystkim dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego oraz dla rencistów objętych zasadami zmniejszania i zawieszania świadczeń.

Kluczowa jest więc granica wieku. Kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyźni po ukończeniu 65 lat mogą co do zasady dorabiać do emerytury bez ograniczeń. W ich przypadku wysokość dodatkowych zarobków nie powoduje zmniejszenia ani zawieszenia emerytury. Dlatego hasło o „limitach dorabiania dla emerytów” może być mylące. Zmiana od 1 września dotknie przede wszystkim tych, którzy pobierają świadczenie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Osoby, których dotyczą limity, powinny poinformować ZUS o podjęciu pracy oraz przewidywanej wysokości przychodów. Służy do tego formularz EROP, który można złożyć w placówce Zakładu lub za pośrednictwem eZUS.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]