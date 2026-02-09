Renta częściowa, stanowiąca 75 proc. podstawy wymiaru (min. 1409,18 zł brutto), przysługuje osobom częściowo niezdolnym do pracy, ale wymagającym spełnienia konkretnych warunków stażowych i zdrowotnych.

Od stycznia 2026 r. wprowadzono nowe, surowsze limity dorabiania do renty: przekroczenie 5424,10 zł brutto zmniejsza świadczenie, a powyżej 10070,70 zł brutto powoduje jego całkowite zawieszenie.

Rok 2026 przynosi istotne zmiany w procedurach ZUS, w tym częstsze weryfikacje, krótsze orzeczenia i analizę możliwości zawodowych, co wymaga od rencistów bieżącego gromadzenia aktualnej dokumentacji medycznej.

Od 1 marca 2026 r. nastąpi waloryzacja rent o prognozowane 4,88 proc., podnosząc minimalną rentę częściową do ok. 1477,95 zł brutto, co również wpłynie na zwiększenie limitów dorabiania.

Renta częściowa – podstawowe informacje

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to świadczenie dla osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą wykonywać pracy odpowiadającej swoim kwalifikacjom, ale zachowują możliwość podjęcia lżejszych obowiązków. Wysokość świadczenia wynosi 75 procent podstawy wymiaru, a minimalna kwota to obecnie 1409,18 złotych brutto.

Aby uzyskać to świadczenie, musisz spełnić kilka warunków: odpowiedni staż ubezpieczeniowy (zależny od wieku powstania niezdolności), niezdolność powstała w określonym okresie oraz stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie dotychczasowej pracy.

Renta częściowa podlega surowszym zasadom weryfikacji niż renta z całkowitej niezdolności. ZUS regularnie sprawdza, czy rencista nadal spełnia kryteria. Orzeczenia wydawane są na określony czas – od roku do pięciu lat. Po tym okresie musisz ponownie przejść badanie. To wymaga odpowiedniego przygotowania.

Uwaga! Od stycznia 2026 nowe limity dorabiania: 5424,10 zł brutto (70 proc.) i 10070,70 zł brutto (130 proc.). Przekroczenie niższego zmniejsza rentę o nadwyżkę, wyższego – zawiesza ją całkowicie.

Etapy wprowadzania zmian w 2026 roku

Reformy wchodzą stopniowo. Nowelizacja opublikowana 12 stycznia 2026:

26 stycznia 2026 – pierwsza transza: procedury ZUS, kontrola zwolnień z tytułu opieki nad chorym.

12 kwietnia 2026 – kluczowa data. Do lekarzy orzeczników dołączą fizjoterapeuci (rehabilitacja) oraz pielęgniarki (niezdolność do samodzielnej egzystencji). Zmienią się wymagania wobec lekarzy.

1 stycznia 2027 – e-wizyty orzecznicze, elektroniczne orzeczenia, możliwość pracy u jednego pracodawcy podczas L4 od drugiego.

Kluczowe zmiany w procedurach weryfikacyjnych

ZUS stopniowo zaostrza kryteria oceny rent częściowych . Pełna implementacja potrwa przez 2026 rok, część zmian wejdzie od 2027 roku.

. Pełna implementacja potrwa przez 2026 rok, część zmian wejdzie od 2027 roku. Częstsze wezwania na komisje lekarskie – ZUS może wcześniej zweryfikować stan zdrowia, nawet przed upływem okresu ważności orzeczenia.

– ZUS może wcześniej zweryfikować stan zdrowia, nawet przed upływem okresu ważności orzeczenia. Krótsze okresy orzeczeń – nowe orzeczenia wydawane na rok lub dwa lata zamiast trzech do pięciu. Częstsza procedura badania i przedkładania dokumentacji.

– nowe orzeczenia wydawane na rok lub dwa lata zamiast trzech do pięciu. Częstsza procedura badania i przedkładania dokumentacji. Analiza możliwości zawodowych – ZUS bada nie tylko niezdolność w wyuczonym zawodzie, ale też możliwość pracy alternatywnej. Lekarz orzecznik ocenia, czy mimo ograniczeń możesz wykonywać inne, mniej wymagające zajęcia.

– ZUS bada nie tylko niezdolność w wyuczonym zawodzie, ale też możliwość pracy alternatywnej. Lekarz orzecznik ocenia, czy mimo ograniczeń możesz wykonywać inne, mniej wymagające zajęcia. Wymóg aktualnej dokumentacji – świeże zaświadczenia od specjalistów. Dokumentacja sprzed kilku lat może być niewystarczająca. ZUS wymaga zaświadczeń wystawionych kilka miesięcy przed badaniem.

Jak przygotować się do kontroli ZUS

Rzetelne przygotowanie to najlepsza obrona przed obniżką renty. Oto konkretne działania:

Zbieraj dokumentację na bieżąco – nie czekaj na wezwanie. Gromadź zaświadczenia od lekarzy, wyniki badań (RTG, rezonans, tomografia, laboratoryjne). Każda wizyta u specjalisty to dowód utrzymującego się stanu chorobowego, szczególnie dotyczącego schorzeń będących podstawą renty.

– nie czekaj na wezwanie. Gromadź zaświadczenia od lekarzy, wyniki badań (RTG, rezonans, tomografia, laboratoryjne). Każda wizyta u specjalisty to dowód utrzymującego się stanu chorobowego, szczególnie dotyczącego schorzeń będących podstawą renty. Przygotuj historię leczenia – udokumentuj ciągłość leczenia od przyznania renty. Zbieraj recepty na stałe leki, proś o zaświadczenia o leczeniu farmakologicznym. Po hospitalizacji zdobądź karty informacyjne z zaleceniami.

– udokumentuj ciągłość leczenia od przyznania renty. Zbieraj recepty na stałe leki, proś o zaświadczenia o leczeniu farmakologicznym. Po hospitalizacji zdobądź karty informacyjne z zaleceniami. Uzyskaj aktualne zaświadczenia – kilka tygodni przed badaniem orzeczniczym udaj się do specjalistów. Zaświadczenie musi zawierać rozpoznanie i opis ograniczeń – czego nie możesz robić, jakie czynności są niebezpieczne lub niemożliwe.

– kilka tygodni przed badaniem orzeczniczym udaj się do specjalistów. Zaświadczenie musi zawierać rozpoznanie i opis ograniczeń – czego nie możesz robić, jakie czynności są niebezpieczne lub niemożliwe. Przygotuj opis funkcjonowania – lekarz ocenia wpływ choroby na możliwość pracy. Przygotuj przykłady: ile metrów przejdziesz bez bólu, jaki ciężar uniósłeś, jak długo możesz stać lub siedzieć, czy masz problemy z koncentracją.

Uwaga! Niestawiennictwo na komisji ZUS może skutkować orzeczeniem na podstawie dokumentacji, często niekorzystnym. W uzasadnionych przypadkach możesz prosić o zmianę terminu – złóż wniosek z wyjaśnieniem.

Marzec 2026 – waloryzacja rent

Dobra wiadomość dla wszystkich rencistów: od 1 marca 2026 nastąpi coroczna waloryzacja świadczeń. Prognozowany wskaźnik to 4,88 procent, ustalony na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Minimalne kwoty rent wzrosną do:

Renta z całkowitej niezdolności: około 1970,60 złotych brutto miesięcznie

Renta z częściowej niezdolności: około 1477,95 złotych brutto miesięcznie

Waloryzacja następuje automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków. Wyższa kwota pojawi się w marcu na koncie wraz z regularną wypłatą. Podwyżce ulegną także wszystkie renty indywidualne, obliczone na podstawie stażu pracy i wysokości wcześniejszych zarobków. Jeśli Twoja renta jest wyższa od minimum, również wzrośnie o wskaźnik waloryzacji.

Uwaga! Waloryzacja w marcu 2026 zwiększy nie tylko rentę, ale też limity dorabiania. Jeśli obecnie jesteś blisko progu 70 proc. lub 130 proc., po waloryzacji będziesz miał nieco więcej przestrzeni do zarobkowania bez utraty świadczenia.

Co zrobić gdy ZUS obniży rentę

Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni. Składasz je do sądu okręgowego za pośrednictwem oddziału ZUS. W odwołaniu opisz szczegółowo, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją i przedstaw dowody potwierdzające stan zdrowia. Wnioskuj o przeprowadzenie dowodu z dokumentów (dołączając aktualne zaświadczenia) oraz z opinii biegłego sądowego. Kluczowe są dowody – sąd powołuje biegłego lekarza, który ocenia stan zdrowia. Aby opinia była korzystna, dostarcz pełną dokumentację medyczną. Sądy konsekwentnie orzekają, że ZUS nie może arbitralnie zmieniać orzeczeń bez rzetelnego postępowania. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sygn. III AUa 456/18) stwierdzono, że ZUS powinien uwzględnić całość dokumentacji, nie tylko opinię orzecznika. Sąd Najwyższy (sygn. II UK 123/16) orzekł, że ZUS nie może zawiesić renty bez pełnego postępowania dowodowego. Zabezpieczenie – możesz wnioskować o przywrócenie wypłaty do prawomocnego rozstrzygnięcia, jeśli utrata oznaczałaby dla ciebie poważne problemy finansowe.

Dorabianie do renty w 2026 roku

Renciści z częściową niezdolnością mogą pracować lub prowadzić działalność, ale muszą pamiętać o limitach dochodowych zmienionych od 1 stycznia 2026.

Nowe progi dochodowe:

Do 2182 złotych brutto (25 proc. przeciętnego wynagrodzenia) – bez wpływu na rentę

Powyżej 5424,10 złotych brutto (70 proc.) – renta zmniejszana o kwotę przekroczenia

Powyżej 10070,70 złotych brutto (130 proc.) – renta całkowicie zawieszona

Przykład:

Renta 2500 zł, praca za 5000 zł brutto – brak zmniejszenia. Zarobki 6000 zł – renta pomniejszona o 575,90 zł. Zarobki powyżej 10070,70 zł – świadczenie zawieszone.

ZUS monitoruje przychody na bieżąco. Pracodawca zgłasza wynagrodzenie do ZUS, więc Zakład automatycznie sprawdza limity.

Praktyczne porady – jak zabezpieczyć swoją rentę

Dokumentacja – prowadź systematycznie przez cały rok, nie tylko przed kontrolą. Regularne zbieranie zaświadczeń lekarskich, wyników badań i recept to najlepsze zabezpieczenie Twoich praw. Trzymaj wszystko w segregatorze, uporządkowane chronologicznie.

– prowadź systematycznie przez cały rok, nie tylko przed kontrolą. Regularne zbieranie zaświadczeń lekarskich, wyników badań i recept to najlepsze zabezpieczenie Twoich praw. Trzymaj wszystko w segregatorze, uporządkowane chronologicznie. Wezwania – zawsze odpowiadaj na korespondencję ZUS i stawiaj się na wyznaczone badania. Brak reakcji zawsze działa na Twoją niekorzyść i może skutkować wydaniem niekorzystnej decyzji pod Twoją nieobecność.

– zawsze odpowiadaj na korespondencję ZUS i stawiaj się na wyznaczone badania. Brak reakcji zawsze działa na Twoją niekorzyść i może skutkować wydaniem niekorzystnej decyzji pod Twoją nieobecność. Szczerość – podczas badań opisuj rzeczywiste ograniczenia wpływające na Twoje życie codzienne i możliwość pracy. Nie przesadzaj z objawami, ale też nie bagatelizuj swojego stanu zdrowia. Lekarze orzecznicy potrafią rozpoznać nieszczerość.

– podczas badań opisuj rzeczywiste ograniczenia wpływające na Twoje życie codzienne i możliwość pracy. Nie przesadzaj z objawami, ale też nie bagatelizuj swojego stanu zdrowia. Lekarze orzecznicy potrafią rozpoznać nieszczerość. Odwołanie – nie bój się składać odwołania od niekorzystnych decyzji. Statystyki pokazują, że znaczna część odwołań kończy się sukcesem dla ubezpieczonych. Jeśli faktycznie jesteś niezdolny do pracy w swoim zawodzie, masz duże szanse na korzystny wyrok sądowy.

– nie bój się składać odwołania od niekorzystnych decyzji. Statystyki pokazują, że znaczna część odwołań kończy się sukcesem dla ubezpieczonych. Jeśli faktycznie jesteś niezdolny do pracy w swoim zawodzie, masz duże szanse na korzystny wyrok sądowy. Terminy – śledź uważnie daty ważności orzeczenia i terminy odwoławcze. Przegapienie 30-dniowego terminu na odwołanie oznacza utratę możliwości zaskarżenia decyzji ZUS, co może być nieodwracalne.

– śledź uważnie daty ważności orzeczenia i terminy odwoławcze. Przegapienie 30-dniowego terminu na odwołanie oznacza utratę możliwości zaskarżenia decyzji ZUS, co może być nieodwracalne. Pomoc prawna – w skomplikowanych sprawach warto skonsultować się z radcą prawnym lub adwokatem specjalizującym się w sprawach ubezpieczeniowych. Wiele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń pacjentów oraz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oferuje bezpłatne porady dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

Rok 2026 przynosi zmiany, ale nie muszą oznaczać utraty świadczenia. Jeśli znasz swoje prawa, dbasz o dokumentację i właściwie reagujesz na działania ZUS, Twoja renta pozostanie bezpieczna. Pamiętaj – renta to nie przywilej, ale świadczenie należne Ci z mocy prawa, jeśli spełniasz określone przepisami warunki zdrowotne i ubezpieczeniowe.

Podstawa prawna:

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2024 r. poz. 1803)

Ustawa z 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1598)

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025