ZUS znów zawiesza wypłatę emerytur! Kiedy seniorzy stracą pieniądze?

ZUS może zawiesić niektóre świadczenia od marca 2025

Co trzy miesiące ZUS aktualizuje limity dorabiania do emerytur. Obecnie wynoszą 5713,20 zł brutto/miesięcznie (pomniejszenie emerytury), lub 10 610,10 zł brutto/miesięcznie (od tej kwoty emerytura jest zawieszana) i zostały ustalone w grudniu 2024 roku. Gdy ZUS ogłosi nowe limity, będą obowiązywać od 1 marca 2025 roku i od tego terminu seniorzy, którzy nie zmieszczą się w limicie będą musieli się liczyć ze zmniejszeniem, lub nawet i całkowitą utratą świadczenia!

Jakie świadczenia może pomniejszyć ZUS? Jak czytamy na stronie zakładu, mogą być to:

emerytura,

emerytura pomostowa,

renta socjalna,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

renta z tytułu niezdolności do pracy,

renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia, czy chorobą zawodową,

renta inwalidy wojskowego.

Komu grozi zawieszenie świadczenia?

Zawieszenie, lub zmniejszenie świadczeń z ZUS dotyczy świadczeniobiorców, którzy pracują np. na umowie o pracę, umowie zlecenie, umowie agencyjnej, umowie o świadczenie usług, pozarolniczej działalności, pracy nakładczej, stypendium sportowego, odpłatnej pracy skierowanej do pracy w czasie kary pozbawienia wolności, lub tymczasowego aresztowania, ze sprawowania mandatu posła lub senatora, z wynagrodzenia z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, ze służby w służbach mundurowych, z działalności wykonywanej za granicą, a także z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, z wynagrodzenia na czas niezdolności do pracy, ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, czy z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

Świadczenia mogą być zawieszone także w przypadku, gdy osoba osiąga dochód z dodatkowej pracy i jest wyłączona z obowiązku ubezpieczeń społecznych, ponieważ pobiera emeryturę lub rentę, oraz gdy wykonuje pracę, od której nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczna.

Wysokość limitu dorabiania zależy od przeciętnego wynagrodzenia, które podaje co miesiąc GUS. Jeśli zarobki seniora z dodatkowej pracy przekroczą 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będą wyższe niż 130 proc. tej kwoty, świadczenie emerytalne, lub rentowe zostanie pomniejszone.

Jak zostanie pomniejszona emerytura? Najpierw od przychodu świadczeniobiorcy zostanie odjęta niższa kwota graniczna przychodu wynosząca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. O różnicę tej kwoty zostanie obniżona emerytura lub renta. Świadczenie nie może być jednak zmniejszone bardziej niż wyznaczone limity, tj. 890,63 zł w przypadku emerytury, lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 668,01 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 757,08 zł w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby.

Tej grupie nie grozi zawieszenie emerytury, nawet jeśli dorabiają

Są jednak przypadki, w których niezależnie od osiąganego dochodu emerytura nie zostanie zawieszona. Dotyczy to seniorów, którzy mają prawo do emerytury i ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). ZUS zastrzega jednak, że gdy mamy prawo do emerytury i osiągnięty wiek emerytalny, ale jesteśmy uprawnieni do innego świadczenia jak np. renta rodzinna i pobieramy ją jako świadczenie korzystniejsze niż emerytura, renta przysługuje pełnej wysokości, niezależnie od zarobków.

Pomniejszenie i zabranie emerytury nie grozi także osobom, które mają prawo do emerytury częściowej, renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie; jak i prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Emerytura zostanie zawieszona jedynie jeśli kontynuujemy pracę w tym samym miejscu co przed przejściem na emeryturę, przynajmniej do czasu rozwiązania stosunku pracy.

Autor: