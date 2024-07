Zwolnienia grupowe w dużym koncernie medialnym. Prezes dał sobie podwyżke i zwolnił ludzi

Decyzja o zwolnieniu z pracy tysiąca osób, zapadła zaraz po tym jak ujawniono zarobki Davida Zaslava, CEO Warner Bros. Discovery, które wyniosły łącznie prawie 50 milionów dolarów za rok 2023. To o ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej.

Jak podają wirtualnemedia.pl, na tę sumę złożyło się 3 mln dolarów wynagrodzenia podstawowego, nagrody w formie akcji o wartości 23,1 mln dolarów, premia 22 mln dol. w gotówce oraz 1,6 mln dolarów w postaci innych benefitów (w tym 705 182 dolarów za usługi ochrony i 767 908 dolarów za latanie prywatnym odrzutowcem firmy).

Wprost.pl, informuje, że to nie pierwsza fala zwolnień grupowych. " Rok wcześniej również doszło do redukcji etatów, a wielu pracowników straciło pracę w trakcie przygotowań do fuzji, którą sfinalizowano w 2022 roku. Pierwsi pracownicy zostali poinformowani o zwolnieniach 16 lipca, a kolejni będą rozmawiać z przełożonymi w najbliższych dniach" - podaje portal.

Jak czytamy, "portal Variety podaje, że z zespołu platformy Max pracę straciło mniej niż 10 osób. Kilka dni wcześniej CNN, również należący do Warner Bros. Discovery, zlikwidował 100 etatów".

Jednocześnie jak przypomina portal "w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy zwolnienia dotknęły takich gigantów jak Amazon, Netflix, YouTube, Roku, NBCUniversal, Blumhouse czy Lionsgate. Paramount Global również planuje znaczącą redukcję etatów przed fuzją ze Skydance Media".