Zwolnienia lekarskie w piątki i poniedziałki biją rekordy. Firmy tracą miliony przez nadużycia pracowników

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-01-30 10:49

Co piąte zwolnienie lekarskie w Polsce przypada na poniedziałek lub piątek. Eksperci alarmują – pracownicy coraz częściej traktują L4 jako sposób na przedłużenie weekendu, a firmy tracą przez to miliony złotych.

Lekarz w białym kitlu, ze stetoskopem na szyi, pisze coś długopisem na podkładce z dokumentami. Naprzeciwko niego, na drewnianym stole, widać złożone dłonie pacjenta. Zdjęcie ilustruje problem nadużywania zwolnień lekarskich, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Getty Image Lekarz w białym kitlu, ze stetoskopem na szyi, pisze coś długopisem na podkładce z dokumentami. Naprzeciwko niego, na drewnianym stole, widać złożone dłonie pacjenta. Zdjęcie ilustruje problem nadużywania zwolnień lekarskich, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Wzrost o 3 proc. – tyle więcej zwolnień jednodniowych wystawiono w poniedziałki w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku
  • 34 proc. kontroli wykazało nadużycia – pracownicy nie przebywali w miejscach wskazanych w ZLA lub wykonywali prace zarobkowe
  • Ponad 9 proc. absencji – tak wysokie wskaźniki odnotowano w sektorze logistyki i przemysłu samochodowego w szczytowych miesiącach
  • Sprzedaż zwolnień przez internet – narastający problem, który budzi poważne obawy ekspertów i pracodawców
Super Biznes SE Google News

Zwolnienia lekarskie w weekend – alarmujące dane z firm

Średni wskaźnik absencji chorobowej w polskich przedsiębiorstwach wyniósł 7,38 proc. w 2024 roku. Dane pochodzą z analizy firmy Conperio, która przebadała ponad 200 dużych firm oraz 200 małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 20 do 20 tysięcy pracowników.

Najbardziej niepokojący jest wzrost zwolnień jednodniowych przypadających na dni bezpośrednio przed i po weekendzie. W piątki odsetek takich zwolnień osiągnął 22,8 proc. – to wzrost o blisko 2,5 proc. względem 2023 roku. W poniedziałki wskaźnik wyniósł 20,5 proc., co oznacza wzrost o prawie 3 proc. rok do roku.

Które branże mają największy problem z absencją chorobową

Najwyższą absencję odnotowano w sektorze logistyki i przemysłu samochodowego. W szczytowych miesiącach wskaźniki przekraczały 9 proc. Wysoki poziom nieobecności występował także w przemyśle spożywczym i budownictwie.

– Krzywe absencji nie przyjmują trendów naturalnej absencji chorobowej. Wskaźniki powinny maleć w kwartałach II i III, a wzrastać zimą – wyjaśnia Mikołaj Zając, prezes Conperio, w wypowiedzi dla portalu strefabiznesu.pl. Brak zgodności z naturalną krzywą świadczy o korzystaniu ze zwolnień nie tylko w przypadkach złego stanu zdrowia.

Kontrole zwolnień lekarskich wykrywają masowe nadużycia

W 2024 roku przeprowadzono 33 tysiące kontroli pracowników przebywających na L4. Aż 34 proc. z nich wykazało nieprawidłowości. Pracownicy nie przebywali w miejscach wskazanych w drukach ZLA lub wykonywali czynności zabronione w okresie choroby.

Nieuczciwi pracownicy zostali przyłapani na:

  • naprawach pojazdów
  • remontach i pracach w ogrodzie
  • pracach zarobkowych dla innych firm
  • prowadzeniu działalności gospodarczej
  • wyjazdach rekreacyjnych
  • spożywaniu alkoholu

Sprzedaż zwolnień przez internet – rosnący problem

– Wciąż istnieje znaczna grupa pracowników, którzy błędnie postrzegają czas zwolnienia chorobowego jako dodatkowy urlop – ostrzega Mikołaj Zając. Szczególne obawy budzi sprzedaż zwolnień lekarskich za pośrednictwem stron internetowych.

Takie praktyki rodzą poważne wątpliwości dotyczące rzetelności zwolnień. Przedsiębiorstwa ponoszą dodatkowe koszty, a system ulega nadużyciom. Eksperci rekomendują intensyfikację kontroli zarówno przez firmy, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Różnice regionalne w absencji chorobowej

Najwyższą średnią absencję zanotowano w regionie zachodnim Polski – 7,39 proc. Region wschodni charakteryzował się najniższym wskaźnikiem, nieprzekraczającym 5 proc. Rekordowy wskaźnik wystąpił w październiku w regionie południowym i wyniósł 8,71 proc.

Dane pokazują, że problem nadużywania zwolnień lekarskich dotyka całą Polskę, choć z różnym nasileniem w poszczególnych regionach i branżach.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz
QUIZ PRL. Tak pracowano w PRL
Pytanie 1 z 16
Ten popularny w Polsce kobiecy zawód już nie istnieje. Chodzi o:
QUIZ PRL. Tak pracowano w Polsce Ludowej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZWOLNIENIE L4
ZWOLNIENIE LEKARSKIE
ZWOLNIENIA LEKARSKIE