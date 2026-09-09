Nowy próg dochodowy dla emerytów po 60. roku życia zwalniający z abonamentu RTV.

Miesięczna emerytura brutto nie może przekroczyć 4 451,78 zł.

Automatyczne zwolnienie z opłat dla wszystkich osób po ukończeniu 75 lat.

Nowe, wyższe stawki abonamentu RTV zatwierdzone na 2027 rok.

Wysokie kary za brak rejestracji odbiornika – nawet 915 zł.

Mimo zapowiedzi zmian, abonament RTV wciąż jest obowiązkowy. Wiele osób jednak nie wie, że wcale nie musi go płacić. Prawo dokładnie określa, komu przysługuje ulga. Zgodnie z obowiązującymi w 2026 roku przepisami, zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje kilku grupom społecznym. Decyzje w tej sprawie podejmuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a lista jest długa. Chodzi przede wszystkim o wsparcie seniorów, osób z problemami zdrowotnymi i tych w trudniejszej sytuacji materialnej.

Zgodnie z ustawą, opłat RTV nie muszą wnosić:

osoby, które ukończyły 75 lat,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej oraz o znacznym stopniu niepełnosprawności,

bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy,

osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne,

inwalidzi wojenni i wojskowi.

Na liście są też emeryci, którzy ukończyli 60 lat, ale tutaj pojawia się bardzo ważny warunek, o którym wielu zapomina.

Abonament RTV a emerytura. Ten limit dochodowy zwalnia z opłat

Samo przejście na emeryturę nie oznacza, że można przestać płacić abonament. To błąd, który może sporo kosztować. Kluczowe jest kryterium dochodowe, które dotyczy wszystkich osób po 60. roku życia, pobierających świadczenie emerytalne. Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba też złożyć odpowiednie oświadczenie w placówce Poczty Polskiej i przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia.

Jak dokładnie wygląda ten limit? Sprawę wyjaśniła Poczta Polska w oficjalnym komunikacie. Miesięczna emerytura osoby po 60. roku życia nie może przekraczać kwoty 4 451,78 zł brutto, aby przysługiwało jej zwolnienie z opłat RTV. Kwota ta stanowi 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 roku. Jeśli emerytura jest wyższa – nawet o złotówkę – obowiązek płacenia abonamentu pozostaje.

Wszystko zmienia się w dniu 75. urodzin. Od tego momentu każdy senior jest zwolniony z opłat automatycznie i bezwarunkowo, niezależnie od wysokości pobieranej emerytury.

Ile wynoszą opłaty RTV i kary w 2026? Szykują się podwyżki

Osoby, które nie łapią się na żadne zwolnienie, muszą regularnie płacić. W 2026 roku miesięczna stawka za używanie samego odbiornika radiowego wynosi 9,50 zł. Jeśli w domu mamy telewizor (lub telewizor i radio), opłata rośnie do 30,50 zł miesięcznie. Warto pamiętać, że posiadanie abonamentu w telewizji kablowej czy na platformie streamingowej nie ma tu nic do rzeczy – państwową daninę i tak trzeba płacić.

Każdy nowy telewizor czy radio trzeba zarejestrować na poczcie lub przez internet. Kontrolerzy z Poczty Polskiej mają prawo to sprawdzić, okazując legitymację służbową. Za używanie niezarejestrowanego odbiornika grozi kara w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty, czyli nawet 915 zł.

To jednak nie koniec wydatków. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już zatwierdziła podwyżki, które wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku. Zgodnie z nowym cennikiem, opłaty RTV wzrosną do:

10,80 zł miesięcznie za radio,

34,50 zł miesięcznie za telewizor i radio.

KARPACZ 2026 Bartosz Marczuk