Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – podał Narodowy Bank Polski w środowym komunikacie. Główna stopa procentowa NBP – stopa referencyjna – została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce. Szczególnie istotna jest sytuacja makroekonomiczna w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym kształtowanie się cen surowców i inflacji na świecie w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają także: kształt polityki fiskalnej, zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac

– poinformował NBP w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu RPP.

Rada zapowiedziała, że NBP będzie „nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie”.

Z komunikatu wynika, że na decyzję RPP wpłynęły dane napływające z gospodarki, czyli m.in. przyspieszenie tempa wzrostu PKB.

W Polsce według wstępnego szacunku GUS roczna dynamika PKB w II kw. 2026 r. wyniosła 3,9 proc. (wobec 3,5 proc. w I kw. br.), przy przyspieszeniu wzrostu inwestycji i spowolnieniu wzrostu konsumpcji. W lipcu 2026 r. sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa wzrosły w ujęciu rocznym, a produkcja budowalno-montażowa się obniżyła. Roczna dynamika wynagrodzeń w gospodarce w II kw. br. obniżyła się względem poprzedniego kwartału. Towarzyszył temu spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, który utrzymał się także w lipcu

– czytamy w komunikacie.

Rada zwróciła także uwagę na odnotowany w sierpniu wzrost inflacji. Według wstępnego szacunku wskaźnik wzrostu cen zwiększył się do 3,4 proc. z 3 proc. w lipcu. „Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost rocznej dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu. Można szacować, że w sierpniu wzrosła również inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii” – dodano.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz – na początku marca, o 0,25 pkt proc.

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