Zwolnienie z podatku na pierwszą nieruchomość? Jest jeden haczyk!

Zwolnienie z podatku PCC od nieruchomości - nie dla wszystkich!

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 2 proc. wartości rynkowej i obciąża się nim kupującego. Dla wielu Polaków był nie lada problemem, bo kupując mieszkanie za 400 tys. zł trzeba było zapłacić aż 8000 zł podatku! Dla osoby, która nie jest w stanie kupić mieszkania za gotówkę, a bierze np. kredyt na 30 lat, nie była to mała kwota i podwyższała próg wejściowy do zakupu swojej pierwszej nieruchomości.

Z podatku zwolnione były osoby kupujące nieruchomość od dewelopera, ale tego komfortu nie mieli nabywcy chcący kupić mieszkanie z rynku wtórnego. Było to o tyle problematyczne, że często mieszkania np. w starych PRL-owskich blokach wybierają osoby mniej zamożne. 31 sierpnia 2023 roku w życie weszła jednak zmiana, która sprawiła, że osoba która kupuje pierwszy dom lub mieszkanie w życiu jest zwolniona z tego podatku. Skorzystać ze zwolnienia może również osoba, która odziedziczyła udział w nieruchomości mniejszy niż 50 proc. Został również podatek PCC-3 od ustanowienia hipoteki. Jednak w ustawie jest jeszcze jedna pułapka.

Pułapka w zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych

Jak pisze Bożena Myszczyszyn ekspert kredytowy na stronie ekspertka.pl pułapka dotyczy m.in. małżeństw z rozdzielnością majątkowa (bądź par bez związku małżeńskiego), które kupując nieruchomość wspólnie, kupują ją w udziałach. Zwolnienie z podatku nie dotyczy udziałów, więc nawet jeśli para kupuje wspólnie całą nieruchomość, to nabywają udziały, które nie są zwolnione z podatku. Na stronie ekspertka.pl czytamy również odpowiedź Krajowej Administracji Skarbowej:

- Zwolnieniem objęta jest umowa sprzedaży, której przedmiotem jest prawo własności do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Nie podlega zatem zwolnieniu sprzedaż jedynie udziału/udziałów w takich prawach - pisze Krajowa Administracja Skarbowa [w terminie 28.09.2023]

Nie dotyczy to jednak tylko małżeństw. Jeśli kupujemy np. nieruchomość w udziałach, również nie będziemy zwolnieni z podatku. Załóżmy sytuację, że po rodzicach przypadło nam w spadku prawo do 1/3 nieruchomości i chcemy odkupić od dwójki rodzeństwa prawa do reszty domu. W takiej sytuacji, mimo że w teorii spełniamy prawo do zyskania ulgi z podatku od czynności cywilnoprawnych, w praktyce nie będziemy z niego zwolnieni, bo kupujemy jedynie udziały, nie prawo do nieruchomości.

