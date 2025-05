Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – obowiązek każdego przedsiębiorcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, również w tym roku przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Obowiązek ten dotyczy niemal każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Roczne rozliczenie jest całkowicie odrębnym dokumentem od rocznego rozliczenia PIT, choć jest skonstruowane na podobnych zasadach.

Warto przypomnieć, że opłacane przez przedsiębiorców miesięczne składki zdrowotne są jedynie zaliczkami na ostateczną, roczną wysokość składki zdrowotnej. Zaliczki zapłacone w poszczególnych miesiącach 2024 roku są wykazywane przez niemal każdego przedsiębiorcę w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej, a ich suma jest porównywana z należną roczną składką zdrowotną.

Zwrot nadpłaty – kiedy przysługuje i jak go uzyskać?

W sytuacji, gdy suma wpłaconych wcześniej składek miesięcznych okaże się wyższa od wyliczonej kwoty rocznej składki zdrowotnej, przedsiębiorcy przysługiwać będzie zwrot nadpłaty na rachunek bankowy. Zwrot nadpłaty nie będzie jednak odbywał się automatycznie, ale wymagał będzie podjęcia określonych działań.

Aktualnie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek złożenia rocznej deklaracji składkowej na zdecydowaną większość osób prowadzących działalność gospodarczą. Rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dokonują bowiem przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali: podatek liniowy, skalę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązek sporządzenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej nie dotyczy więc jedynie tych osób, które w 2024 roku rozliczały podatek na podstawie karty podatkowej.

W przeciwieństwie do rocznego rozliczenia PIT, dla rocznego rozliczenia składki zdrowotnej nie przewidziano dodatkowej, oddzielnej deklaracji. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorca składa wraz z deklaracją ZUS DRA lub ZUS RCA za miesiąc kwiecień 2025 roku. Deklarację tę składamy w terminie do 20 maja 2025 roku. Przedsiębiorca zobowiązany jest zatem do wypełnienia dodatkowej sekcji w kwietniowej deklaracji ZUS. Dane dotyczące rozliczenia rocznej składki zdrowotnej ujęte są w sekcji XII deklaracji ZUS DRA lub w sekcji III.F raportu imiennego ZUS RCA.

Rozliczenie nadpłaty składki zdrowotnej

W sytuacji, w której suma zapłaconych wcześniej składek miesięcznych okaże się niższa od wyliczonej ostatecznie składki rocznej, na koncie przedsiębiorcy w ZUS powstanie niedopłata. Kwotę takiej niedopłaty należy uiścić w terminie do 20 maja 2025 roku.

W sytuacji odwrotnej, tj. wtedy, gdy suma zapłaconych składek miesięcznych przewyższa kwotę należnej składki rocznej, z rozliczenia wynikać będzie nadpłata składki. W tej sytuacji przedsiębiorcy przysługiwać będzie zwrot nadpłaconych środków. Jak otrzymać zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

Po złożeniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, ZUS automatycznie wygeneruje wniosek o zwrot nadpłaty. Będzie to wniosek o symbolu RZS-R i pojawi się on na koncie przedsiębiorcy na portalu PUE ZUS. Nie oznacza to jednak automatycznego zwrotu nadpłaty.

Naszym zadaniem jest bowiem sprawdzenie poprawności wygenerowanego wniosku, podpisanie go oraz wysłanie przez portal PUE. Mamy na to niewiele czasu. Wniosek o zwrot nadpłaty powinien bowiem zostać wysłany do ZUS w terminie do 2 czerwca 2025 roku. Wnioski RZS-R wysłane po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Jeśli wniosek o zwrot nadpłaty zostanie złożony w terminie, a przedsiębiorca nie posiada zaległości w ZUS, wówczas kwota nadpłaty zostanie przekazana na rachunek bankowy przedsiębiorcy w terminie do 1 sierpnia 2024 roku. W przypadku jednak gdy przedsiębiorca posiada zaległości na koncie ZUS, nadpłata nie zostanie mu zwrócona, ale zaliczona zostanie na poczet tychże zaległości.

Co się stanie, gdy nie złożysz wniosku o zwrot nadpłaty?

Należy pamiętać, że wnioskowanie o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest Twoim prawem, a nie obowiązkiem. W przypadku gdy na koncie ZUS posiadasz nadpłatę, ale wniosek RZS-R nie zostanie złożony, wówczas kwota nadpłaty nie zostanie wypłacona, lecz zostanie rozliczona na poczet przyszłych składek ZUS.

UWAGA! Nowe przepisy o składce zdrowotnej, uchwalone w tym roku przez Sejm, zakładały ograniczenie możliwości wnioskowania o zwrot nadpłaty przez małych przedsiębiorców. Ostatecznie jednak, po wecie Prezydenta, zmienione przepisy nie wejdą w życie. Oznacza to, że w przyszłym roku zwrot nadpłaty przysługiwać będzie przedsiębiorcom na takich samych zasadach jak obecnie.

Nie zwlekaj, sprawdź swoje konto w ZUS i odzyskaj nadpłacone składki! Czasu masz tylko do końca miesiąca!