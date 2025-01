WIBOR odchodzi do lamusa. Wkrótce nowa nazwa wskaźnika. Co z oprocentowaniem?

Ulga mieszkaniowa to jedno z najpopularniejszych odliczeń podatkowych, z którego korzystają osoby sprzedające i kupujące nieruchomości. Do tej pory istniały jednak wątpliwości, czy sprzęt AGD można zaliczyć do wydatków mieszkaniowych.

W 2024 roku KAS wprowadziła istotne zmiany w interpretacji przepisów dotyczących ulgi mieszkaniowej. Teraz więcej sprzętów AGD uznawanych jest za niezbędne wyposażenie mieszkania, co oznacza dodatkowe oszczędności dla podatników.

Kiedy przysługuje odliczenie w ramach ulgi mieszkaniowej?

Ulga mieszkaniowa obejmuje szeroki zakres wydatków. Możesz odliczyć koszty związane z zakupem nowego lokalu mieszkalnego czy nawet gruntu pod budowę domu. Co ważne, ulga przysługuje również w przypadku dziedziczenia prawa do mieszkania spółdzielczego oraz otrzymania darowizny od najbliższej rodziny.

Jakie sprzęty AGD możesz odliczyć od podatku?

Zgodnie z nową interpretacją KAS, do wydatków mieszkaniowych zaliczysz zakup sprzętów AGD związanych z instalacjami technicznymi. Lista obejmuje:

pralki i suszarki do ubrań

lodówki i zamrażarki

zmywarki

piekarniki i płyty indukcyjne

pochłaniacze powietrza

filtry do wody w zabudowie kuchennej

systemy klimatyzacji

rolety zewnętrzne

Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w PIT

Aby móc odliczyć wydatki na AGD w ramach ulgi mieszkaniowej, musisz spełnić kilka podstawowych warunków:

Sprzedaż nieruchomości musiała nastąpić przed upływem 5 lat od jej nabycia

Sprzedana nieruchomość nie mogła być związana z działalnością gospodarczą

Zakup sprzętu AGD musi być udokumentowany i powiązany z wyposażeniem nowego mieszkania

Czego nie odliczysz w ramach ulgi?

Nie wszystkie sprzęty kuchenne kwalifikują się do odliczenia. KAS wyraźnie wykluczyła z ulgi:

kuchenki mikrofalowe

ekspresy do kawy

tostery

inne małe AGD

Jak rozliczyć ulgę mieszkaniową?

Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, należy wypełnić deklarację PIT-39. Warto pamiętać, że ulga obejmuje nie tylko zakup sprzętu AGD, ale również inne wydatki związane z zakupem czy wykończeniem nowego mieszkania lub domu.

Dlaczego suszarka też się liczy?

Ciekawym przypadkiem jest włączenie suszarek do ubrań do katalogu sprzętów objętych ulgą. KAS uznała, że suszarka stanowi niezbędne uzupełnienie pralki i całego procesu prania, co stanowi istotną zmianę w porównaniu z wcześniejszymi interpretacjami.

Ważne terminy i dokumenty

Pamiętaj, aby zachować wszystkie faktury i dokumenty potwierdzające zakup sprzętu AGD. Będą one potrzebne do udokumentowania wydatków podczas składania deklaracji podatkowej. Warto też pilnować terminów - rozliczenie ulgi mieszkaniowej następuje w rocznym zeznaniu podatkowym.

Nowe interpretacje przepisów przez KAS to dobra wiadomość dla podatników. Możliwość odliczenia większej liczby sprzętów AGD oznacza realne oszczędności dla osób, które sprzedały nieruchomość i inwestują w wyposażenie nowego lokum.