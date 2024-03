"Zyski spadły o połowę". Przytwierdzone zakrętki topią fundacje

Koniec ze zbiórkami nakrętek?

W połowie roku zacznie obowiązywać unijna dyrektywa SUP. Co to oznacza w praktyce? Zgodnie z tym zapisem wszystkie nakrętki plastikowe w całej Unii Europejskiej powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju-butelki lub kartonu. Już większość napojów ma właśnie tak przytwierdzone plastikowe nakrętki. Nie brakuje konsumentów, którym takie rozwiązanie przeszkadza, bo jest dla nich niewygodne. Okazuje się jednak, że mogą na takim rozwiązaniu stracić organizacje pożytku publicznego, które organizowały zbiórki plastikowych nakrętek, by pomóc osobom potrzebującym.

Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim przyczynić się do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem. Takie zespolone opakowania podobno łatwiej poddać recyklingowi. Są organizacje, dla których koniec zbiórki nakrętek jest ogromną stratą. Niektóre w taki sposób potrafiły zebrać nawet 100 tys. zł i dzięki temu mogły nie tylko pomagać innym, ale i same się utrzymać. Teraz trzeba będzie zmienić sposoby starania się o pieniądze. Niektóre organizacje już mają plany na nowe akcje.

