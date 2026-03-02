Aktualny cennik usług rolniczych na 2026 rok pokazuje, że koszt orki waha się od 180 do nawet 300 zł za hektar

Eksperci wskazują, że kluczowym czynnikiem podnoszącym koszty prowadzenia gospodarstwa jest cena paliwa, która przekroczyła 6 zł za litr

Nowa definicja aktywnego rolnika obowiązująca od 15 marca 2026 roku wprowadza kluczowe zmiany w dokumentowaniu działalności

Analizy rynkowe prognozują nadchodzące podwyżki cen nawozów nawet o 20-30% w związku z nowym unijnym podatkiem węglowym

Dane BIG InfoMonitor ujawniają, że rosnące zadłużenie rolników przekroczyło już 646 milionów złotych

Cennik usług rolniczych 2026. Sprawdź aktualne stawki za orkę i siew

Początek sezonu wiosennego w 2026 roku przynosi stabilizację cen za usługi rolnicze, które w większości kraju utrzymują się na poziomie z poprzedniego roku. Warto jednak zauważyć, że w regionach o mniejszej konkurencji niektórzy usługodawcy zdecydowali się na podwyżki od 5 do 15%. Jak wynika z danych zebranych przez serwis KB.pl, za orkę pługiem trzyskibowym trzeba zapłacić od 180 do 250 zł za hektar. Z kolei praca z większym, pięcioskibowym pługiem to wydatek rzędu 215–300 zł/ha. Stawki za talerzowanie mieszczą się w przedziale 140–190 zł/ha, choć w zagłębiach rolniczych można znaleźć oferty w okolicach 150 zł/ha. Analizy portali Top Agrar Polska i Tygodnika Rolniczego wskazują, że koszt siewu kukurydzy tradycyjnym agregatem wynosi 160–200 zł/ha. Znacznie więcej, bo od 400 do 500 zł/ha, kosztuje siew w technologii strip-till, której popularność rośnie m.in. dzięki wsparciu w ramach dopłat. Cenniki uzupełniają opryski (60–90 zł/ha) oraz rozrzucanie obornika i wapna, wyceniane na 15 do 25 zł za tonę.

Dlaczego ceny usług rolniczych rosną? Paliwo, prąd i nawozy w górę

Na tegoroczne cenniki usług wpływa kilka kluczowych czynników, które bezpośrednio uderzają w portfele usługodawców. Najważniejszym z nich jest cena paliwa. Zgodnie z notowaniami serwisów Business Insider Polska i Auto-Świat, na przełomie lutego i marca olej napędowy po raz pierwszy od dłuższego czasu przekroczył symboliczną barierę 6 złotych, osiągając cenę 6,01–6,14 zł za litr. Kolejnym obciążeniem dla gospodarstw jest znaczący wzrost kosztów energii elektrycznej. Jak podaje portal Infor.pl, podwyżka opłaty mocowej o 55% od stycznia 2026 roku przełoży się na roczny wzrost rachunków o kilkaset złotych. Co więcej, analitycy Tygodnika Rolniczego prognozują nadchodzące podwyżki cen nawozów, nawet o 20-30%, co jest związane z wdrożeniem unijnego podatku węglowego CBAM, dotykającego szczególnie nawozy azotowe. Nie można też zapominać o wzroście płacy minimalnej do 4806 zł brutto od stycznia, co podnosi koszty zatrudnienia pracowników sezonowych i wpływa na ceny usług transportowych.

Nowa definicja aktywnego rolnika i rosnące długi. Co czeka rolnictwo w 2026?

Wysokie koszty operacyjne to jednak nie jedyne wyzwanie, z jakim mierzą się rolnicy w tym sezonie. Sytuację finansową komplikują również nowe wymogi administracyjne. Już od 15 marca 2026 roku zacznie obowiązywać nowa definicja aktywnego rolnika, która wymaga udokumentowania działalności gospodarczej. Oznacza to konieczność wykazania co najmniej 500 zł kosztów bezpośrednich lub 370 zł przychodów ze sprzedaży na każdy hektar. Ministerstwo Rolnictwa informuje, że do kosztów można zaliczyć faktury za usługi, nasiona czy środki ochrony roślin, ale co ważne, nie wlicza się w to zakupu paliwa rolniczego. Te regulacje zbiegają się z trudną sytuacją rynkową. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ceny skupu produktów rolnych w grudniu 2025 roku spadły o 10,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak alarmuje BIG InfoMonitor, narastająca presja znajduje odzwierciedlenie w rosnącym zadłużeniu rolników, które przekroczyło 646 milionów złotych. Warto dodać, że zadłużenie samych producentów zbóż wzrosło aż o 93% rok do roku. Niewielkim pocieszeniem w tej sytuacji jest obniżony na 2026 rok podatek rolny, wynoszący 166,05 zł za hektar przeliczeniowy.

