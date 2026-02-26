Darmowy sygnał RTK dla rolników. Ta technologia może zwrócić się w jeden sezon

Inwestycja w nawigację RTK może zwrócić się nawet w ciągu jednego sezonu dzięki potężnym oszczędnościom na paliwie i nasionach

Analiza ekspertów potwierdza, że darmowy sygnał RTK z systemu ASG-EUPOS obniża koszty rolnictwa precyzyjnego do minimum

Prawidłowy montaż odbiornika GPS i jego regularna kalibracja są kluczowe dla zachowania najwyższej precyzji systemu

Specjaliści ostrzegają przed rosnącym problemem zagłuszania sygnału GPS, który może uniemożliwić pracę maszyn w niektórych regionach Polski

Jaka jest dokładność systemu RTK i ile można zaoszczędzić na paliwie oraz nasionach?

Podstawowy system nawigacji GPS, choć pomocny, ma pewne ograniczenia. Jego dokładność przejazdu względem przejazdu wynosi od 15 do 30 cm, jednak największym problemem jest tak zwany dryf sygnału. Jak wskazują analizy serwisu NaviAgro, w praktyce oznacza to, że wirtualna ścieżka prowadzenia maszyny może przesunąć się nawet o metr lub dwa, gdy operator wróci na to samo pole po kilku godzinach. Taka niedokładność sprawia, że zwykły GPS nie nadaje się do zabiegów wymagających najwyższej precyzji.

Odpowiedzią na te wyzwania jest technologia RTK (Real-Time Kinematic), która zapewnia nie tylko imponującą dokładność rzędu 2,5 cm, ale przede wszystkim gwarantuje powtarzalność przejazdów. Dzięki niej rolnik może wracać na tę samą ścieżkę technologiczną nawet w kolejnym sezonie. Jest to kluczowe w nowoczesnych metodach uprawy, takich jak uprawa pasowa (strip-till), która łączy spulchnianie gleby, nawożenie i siew w jednym przejeździe. W tej technologii przesunięcie linii siewu o zaledwie 10 cm sprawia, że nasiono trafia w nieprzygotowaną glebę, co może drastycznie obniżyć plony. Nic dziwnego, że w latach 2025-2026 takie rozwiązania stają się standardem w wielu nowoczesnych gospodarstwach.

Inwestycja w rolnictwo precyzyjne ma bezpośrednie przełożenie na finanse. Według danych portalu AgroProfil, prowadzenie maszyn bez wsparcia autopilota często powoduje niepotrzebne nakładki na polu sięgające od 5 do nawet 10%. W gospodarstwach o powierzchni 200-300 hektarów przekłada się to na roczne straty samego paliwa rzędu 1200-1500 zł. Do tego dochodzą koszty materiału siewnego, gdzie przy uprawie kukurydzy, rzepaku czy buraków nakładki mogą generować dodatkowy koszt na poziomie 60 zł na hektar. Dla 100-hektarowej plantacji kukurydzy oznacza to stratę aż 6000 zł w ciągu roku.

Choć koszt zakupu zestawu nawigacji RTK waha się od 20 000 do 60 000 zł, inwestycja ta potrafi się zwrócić w zaskakująco krótkim czasie. Dzięki oszczędnościom na paliwie, środkach ochrony roślin i nasionach, zwrot kosztów jest możliwy nawet w ciągu jednego sezonu, a w niektórych przypadkach już po jego połowie. Warto również pamiętać o funkcji Section Control, która w połączeniu z RTK automatycznie wyłącza sekcje robocze opryskiwacza czy siewnika. To rozwiązanie minimalizuje nakładki niemal do zera, zapewniając precyzyjną pracę nawet w nocy czy przy ograniczonej widoczności.

Jak przygotować nawigację RTK do sezonu? Montaż, kalibracja i darmowy sygnał

Przed rozpoczęciem wiosennych prac polowych warto poświęcić chwilę na techniczne przygotowanie systemu nawigacji. Jak podkreślają eksperci z portalu Uprawa Roli, kluczowe jest prawidłowe umiejscowienie odbiornika GPS. Powinien on znaleźć się w najwyższym punkcie maszyny, w miejscu wolnym od metalowej zabudowy, aby nic nie zakłócało odbioru sygnału z satelitów. Równie ważne jest właściwe połączenie masy anteny z masą pojazdu. Specjaliści z Dammann Technik ostrzegają, że błędy w tym zakresie mogą generować szumy elektromagnetyczne, które znacząco obniżają precyzję pozycjonowania.

Poza fizycznym montażem, niezbędna jest poprawna konfiguracja oprogramowania. Jak zauważa serwis NaviAgro, jednym z najczęstszych błędów jest praca na domyślnych ustawieniach, co często prowadzi do niestabilności systemu i niedokładnego prowadzenia po wyznaczonych trasach. Aby zachować najwyższą precyzję, warto również pamiętać o regularnej kalibracji. Zgodnie z zaleceniami firmy UniqueNav, kalibrację odbiornika GNSS dobrze jest przeprowadzać co 6-12 miesięcy, co gwarantuje jego niezawodność przez długi czas.

Polscy rolnicy mają ułatwiony dostęp do rolnictwa precyzyjnego dzięki państwowemu Systemowi Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-EUPOS. Od 2 października 2022 roku udostępnia on darmowe sygnały korekcyjne RTK/RTN wszystkim zarejestrowanym użytkownikom. Oznacza to, że jedynym kosztem utrzymania systemu o dokładności 2,5 cm jest opłata za kartę SIM z pakietem internetowym, która wynosi kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Dodatkowym wsparciem jest Geoportal prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), gdzie można bezpłatnie pobrać aktualne mapy działek z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS).

Należy jednak pamiętać o rosnącym zagrożeniu, o którym informuje portal WRP. Szczególnie w północno-wschodniej Polsce coraz częściej dochodzi do zagłuszania sygnału GPS. Może to powodować zrywanie połączenia w systemach autosterowania i uniemożliwiać pracę z mapami aplikacyjnymi. Dlatego, korzystając z zalet nowoczesnych technologii, warto mieć świadomość lokalnych wyzwań i być przygotowanym na ewentualne trudności w działaniu nawigacji.

