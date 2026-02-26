Odporna miotła zbożowa w oziminach? Zwykły oprysk może już nie wystarczyć

Kluczowym czynnikiem decydującym o skuteczności wiosennego oprysku na chwasty jest nie tylko termin zabiegu, ale również stabilna temperatura powyżej 8°C przez kilka dni

Eksperci wskazują, że rotacja substancji czynnych to absolutna podstawa w walce z rosnącą odpornością miotły zbożowej na popularne herbicydy

Analiza danych z 2025 roku ujawnia, że zadłużenie rolników uprawiających zboża wzrosło o 101%, co czyni skuteczne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych kluczowym dla rentowności

Na rynku pojawiają się nowe substancje czynne skuteczne w zwalczaniu chwastów odpornych, które zastępują wycofywane preparaty

Badania Instytutu Ochrony Roślin potwierdzają wysoką skuteczność nowych rozwiązań herbicydowych w zwalczaniu chwastów dwuliściennych w sezonie wiosennym 2026

Kiedy i jak pryskać zboża ozime wiosną? Najważniejsze zasady skuteczności

Koniec lutego to ostatni dzwonek, aby dokładnie ocenić stan plantacji zbóż ozimych i sprawdzić presję chwastów po zimie. Jak zgodnie podkreślają eksperci z portali Agrodoradca24.pl i Wieści Rolnicze, nie wystarczy samo rozpoznanie gatunków. Kluczowa jest ocena ich fazy rozwojowej, ponieważ młodsze chwasty są znacznie bardziej wrażliwe na działanie herbicydów. Szczególną uwagę warto zwrócić na miotłę zbożową, która pozostaje najpoważniejszym zagrożeniem w uprawach ozimych. Według danych serwisu Agropolska, jej obecność na poziomie 15-20 roślin na metr kwadratowy może spowodować straty w plonie sięgające od pół do nawet 0,8 tony z hektara. Skuteczna ochrona jest tym ważniejsza, że jak wynikało z danych BIG InfoMonitor z sierpnia 2025 roku, zadłużenie rolników specjalizujących się w uprawie zbóż wzrosło aż o 101% w skali roku. To sprawia, że maksymalizacja zysków z każdego hektara staje się absolutnym priorytetem.

Najlepszy czas na wiosenne zabiegi herbicydowe to okres od fazy krzewienia do pojawienia się drugiego kolanka w zbożach, co w skali BBCH odpowiada etapom od 21 do 32. Zwlekanie z opryskiem znacznie obniża jego efektywność. Starsze chwasty wytwarzają na liściach warstwę woskową, która działa jak tarcza utrudniająca wnikanie substancji czynnych. Portal WRP.pl przypomina, że niezwykle istotnym czynnikiem jest temperatura. Większość popularnych preparatów do skutecznego działania potrzebuje minimum 8-10°C. Na rynku dostępne są jednak substancje, które radzą sobie w niższych temperaturach, jak chlorotoluron działający już od -3°C czy florasulam, który jest aktywny od 4°C. Ważne jest, aby minimalna temperatura utrzymywała się przez co najmniej trzy doby po zabiegu, ponieważ nagły przymrozek może zniweczyć cały wysiłek. Jak informuje Top Agrar Polska, tej wiosny wiele ozimin jest osłabionych po zimowych mrozach, które sięgały nawet -15°C. Wymaga to szybkiej i przemyślanej interwencji, aby uwolnić rośliny od konkurencji chwastów i dać im szansę na regenerację.

Zwalczanie odpornych chwastów. Które preparaty i mieszaniny są skuteczne?

Coraz większym wyzwaniem staje się narastająca odporność chwastów, co wymaga od rolników strategicznego podejścia do ochrony roślin. Serwis Agrofagi.com.pl informuje o udokumentowanych w Polsce przypadkach odporności miotły zbożowej i chabra bławatka na popularne herbicydy z grupy inhibitorów ALS. Z tego powodu absolutną podstawą skutecznej agrotechniki jest rotacja substancji czynnych, czyli sięganie po środki z różnych grup chemicznych (zgodnie z klasyfikacją HRAC). Na polach, gdzie zabieg jesienny nie był wystarczająco skuteczny lub w ogóle go nie wykonano, dobrym rozwiązaniem jest stosowanie gotowych mieszanin fabrycznych lub zbiornikowych. Jak wskazuje firma Bayer, przykładem może być połączenie preparatów Sekator Plus i Puma Uniwersal. Taka kombinacja dostarcza aż cztery substancje aktywne z trzech różnych grup chemicznych, co jest skutecznym sposobem na przełamanie odporności uciążliwych biotypów miotły. Skuteczność zabiegu w trudnych warunkach, na przykład na roślinach osłabionych po zimie, można dodatkowo poprawić przez dodatek adiuwantów, które ułatwiają wnikanie herbicydu.

Planując strategię ochrony na wiosnę 2026 roku, warto również uwzględnić zmiany w dostępności substancji czynnych. Kluczową informacją jest zbliżający się termin wycofania flufenacetu, który był ważnym składnikiem wielu mieszanin doglebowych. W odpowiedzi na te wyzwania, na rynku pojawiają się nowe, skuteczne rozwiązania. Top Agrar Polska zwraca uwagę na preparat Edaptis, zawierający mezosulfuron metylowy i pinoksaden, który może być dobrym wyborem w przypadku biotypów traw odpornych na inhibitory ALS lub ACCase. Do walki z chwastami dwuliściennymi przeznaczone są między innymi produkty oparte na florasulamie i substancji Arylex, jak Mattera, czy też połączenie florasulamu i tribenuronu metylowego w produkcie Flame Duo 354 SG. Jego wysoką skuteczność potwierdzają badania przeprowadzone przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. W warunkach bardzo wczesnej wiosny, gdy temperatury wciąż są niskie, sprawdzonym rozwiązaniem pozostaje chlorotoluron, który działa już przy wartościach bliskich zeru. Staranne dopasowanie preparatu do sytuacji na polu pozwala elastycznie reagować na warunki i skutecznie chronić potencjał plonowania zbóż.

Rolnicy oszukani na nasionach: miała wyrosnąć pietruszka korzeniowa, wyrosła naciowa