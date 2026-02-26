Spóźnienie z JPK może słono kosztować. Sprawdź, jak uniknąć kary przed wejściem KSeF

Niezłożenie JPK_V7 w terminie może kosztować nawet 12 000 złotych, jednak instytucja czynnego żalu pozwala skutecznie uniknąć kary

Termin JPK za styczeń minął. Co grozi rolnikowi i jak uniknąć kary?

Wczoraj, 25 lutego, minął ważny termin dla rolników rozliczających VAT na zasadach ogólnych. Chodzi o złożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, czyli JPK_V7M, za styczeń 2026 roku. Rolnicy, którzy nie zdążyli dopełnić tej formalności, mają teraz opóźnienie, które warto jak najszybciej nadrobić. Należy przy tym pamiętać, że obowiązek ten nie dotyczy rolników ryczałtowych, a jedynie tych, którzy dobrowolnie przeszli na status czynnego podatnika VAT i prowadzą ewidencję sprzedaży oraz zakupów. Co więcej, 25 lutego był również ostatecznym dniem na zapłatę podatku VAT za styczeń, a każdy dzień zwłoki w płatności wiąże się z naliczaniem odsetek.

Spóźnienie ze złożeniem deklaracji podatkowej może niestety wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego, za takie uchybienie grozi grzywna, której wysokość może sięgnąć nawet 120 stawek dziennych. Biorąc pod uwagę, że w 2026 roku stawka dzienna wynosi około 100 złotych, maksymalna kara może wynieść nawet 12 000 złotych. Istnieje jednak sprawdzone rozwiązanie, aby uniknąć odpowiedzialności karnej. Rolnicy, którzy nie zdążyli na czas z wysłaniem pliku JPK_V7, mogą skorzystać z tak zwanego „czynnego żalu”. Polega to na dobrowolnym zawiadomieniu urzędu skarbowego o niedopatrzeniu i uregulowaniu wszystkich należności, zanim urzędnicy sami wykryją błąd.

KSeF dla rolników od 1 kwietnia 2026. Jakie zmiany w JPK_V7?

Początek lutego 2026 roku przyniósł istotne zmiany w sposobie raportowania podatku VAT. Od tego momentu obowiązuje nowa wersja struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego, oznaczona jako JPK_V7M(3) dla rozliczeń miesięcznych. Najważniejsza nowość, wprowadzona rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, to konieczność wpisywania w ewidencji VAT unikalnego numeru faktury z Krajowego Systemu e-Faktur, znanego szerzej jako KSeF. Celem tej zmiany jest ułatwienie weryfikacji danych przez urzędy skarbowe i dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Jeśli z jakiegoś powodu faktura nie będzie miała numeru KSeF, rolnik będzie musiał zastosować jeden z nowych znaczników: BFK (dla faktur bez numeru KSeF), OFF (dla faktur z trybu awaryjnego) lub DI (dla pozostałych dowodów księgowych).

Mimo że nowe regulacje już obowiązują, Ministerstwo Finansów przewidziało okresy przejściowe, aby dać przedsiębiorcom czas na przygotowanie. Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lutego 2026 roku dotyczy na razie tylko największych firm, których roczne przychody przekraczają 200 milionów złotych. Większość gospodarstw rolnych zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT zostanie objęta tym obowiązkiem dopiero od 1 kwietnia 2026 roku. Oznacza to, że rolnicy mają jeszcze trochę czasu na dostosowanie swojej księgowości do nadchodzących wymogów. Warto przy tym pamiętać, że w razie znalezienia błędu w już wysłanym pliku JPK_V7, należy złożyć korektę w ciągu 14 dni od jego wykrycia, wysyłając poprawny plik z odpowiednim oznaczeniem.

