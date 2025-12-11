Polska buduje kolację państw przeciwnych umowie UE-Mercosur. Rolnicy będą bezpieczni?

2025-12-11 15:08

Polska mówi twarde "nie" dla umowy handlowej UE-Mercosur, obawiając się zalewu taniej żywności z Ameryki Południowej. Minister rolnictwa Stefan Krajewski próbuje zbudować koalicję blokującą pakt, ale jednocześnie przygotowuje plan B. Jeśli umowa przejdzie, polscy rolnicy mają być chronieni przez specjalne klauzule ochronne. Co już udało się wynegocjować i o co wciąż toczy się gra w Brukseli?

Uczestnicy protestu rolników, w tym mężczyzna z siwymi włosami i inni protestujący z transparentami „POLSKI ROLNIK POLSKIE POLE POLSKI CHLEB NA POLSKIM STOLE” i „ORKA – Ogólnopolski Związek Rolniczy”, w Siedlcach. Więcej o protestach na Super Biznes.

i

Autor: Monika Półbratek Uczestnicy protestu rolników, w tym mężczyzna z siwymi włosami i inni protestujący z transparentami „POLSKI ROLNIK POLSKIE POLE POLSKI CHLEB NA POLSKIM STOLE” i „ORKA – Ogólnopolski Związek Rolniczy”, w Siedlcach. Więcej o protestach na Super Biznes.
  • Polska, mimo sprzeciwu wobec umowy UE-Mercosur, aktywnie dąży do zabezpieczenia interesów rolników, widząc brak możliwości stworzenia mniejszości blokującej.
  • Wypracowano klauzule ochronne, takie jak rozszerzenie listy produktów chronionych (np. jaja), niższy próg wzrostu importu (5% zamiast 10%) i szybsze dochodzenia.
  • Minister Krajewski podkreśla, że choć Polska nie popiera umowy, to nie może "stawiać wszystkiego na jedną kartę" i musi przygotować się na jej ewentualne wejście w życie.
  • Kluczowe głosowanie nad umową, wprowadzającą preferencje celne dla produktów rolnych z Mercosuru, odbędzie się w przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim

Jakie jest stanowisko Polski w sprawie umowy z Mercosur?

Stanowisko polskiego rządu w sprawie kontrowersyjnej umowy handlowej między Unią Europejską a krajami bloku Mercosur (Argentyna, Boliwia, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj) pozostaje niezmienne. Jak podkreślił w Brukseli minister rolnictwa Stefan Krajewski, Polska nie chce podpisania umowy i wciąż podejmuje próby zbudowania mniejszości blokującej w Radzie UE. Jednocześnie rząd zdaje sobie sprawę, że ten scenariusz może się nie powieść.

– Nie możemy postawić wszystkiego na jedną kartę – zaznaczył minister. Dlatego drugim, równolegle prowadzonym działaniem jest walka o jak najkorzystniejsze zapisy ochronne. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przyznał, że choć Polska nie popiera umowy UE-Mercosur i próbuje zbudować mniejszość blokującą, musi jednocześnie zabezpieczyć sytuację polskich rolników na wypadek jej przyjęcia.

Jakie zabezpieczenia dla rolników udało się wynegocjować?

W ostatnich miesiącach unijnym prawodawcom udało się wypracować szereg mechanizmów mających chronić europejski rynek.

– Mamy klauzule ochronne, mamy hamulce bezpieczeństwa, mamy pieniądze przeznaczone na wsparcie rolników i przetwórców, i wyrównywanie ich szans w związku z, być może niekorzystnymi, następstwami umowy z Mercosurem. Jeszcze pół roku temu wydawało się to niemożliwe – powiedział Krajewski.

W poniedziałek komisja handlu zagranicznego Parlamentu Europejskiego przegłosowała projekt rozporządzenia wdrażającego klauzulę ochronną, uwzględniając część postulatów strony polskiej. Wśród najważniejszych zabezpieczeń znalazło się rozszerzenie listy chronionych produktów o jaja klasy A i B, obniżenie progu importu (z 10 proc. do 5 proc.) uruchamiającego środki ochronne oraz skrócenie czasu na dochodzenia dotyczące zakłóceń na rynku (z 6 do 3 miesięcy).

Co dalej z umową UE-Mercosur i o co jeszcze walczy Polska?

Ostateczny kształt przepisów nie jest jeszcze przesądzony. Projekt umowy zostanie poddany pod głosowanie na przyszłotygodniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie europosłowie będą mieli kolejną szansę na zgłaszanie poprawek. Minister Krajewski wyraził nadzieję, że uda się wówczas przeforsować kluczowy polski postulat, który w głosowaniu w komisji przepadł jednym głosem.

Chodzi o nałożenie na produkty importowane spoza UE obowiązku spełniania tych samych norm jakościowych, jakie obowiązują producentów na rynku europejskim. To właśnie nierówna konkurencja jest największą obawą rolników. Umowa z blokiem krajów Mercosur ustanawia bowiem preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tamtych państw, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol, które często produkowane są w oparciu o niższe standardy środowiskowe i socjalne.

S.KRAJEWSKI: MAM NADZIEJĘ, ŻE PREMIER SPOTKA SIĘ Z ROLNIKAMI

