Oficjalne dane ARiMR za 2024 rok ujawniają, jakie błędy we wnioskach najczęściej prowadzą do utraty dopłat

System Monitorowania Obszaru (AMS) regularnie myli uprawy, zmuszając rolników do udowadniania swojej racji urzędnikom

Nowe przepisy o bioasekuracji wprowadzają dla rolników dotkliwe kary finansowe sięgające nawet 65 tysięcy złotych

Analiza unijnych regulacji wskazuje, że zasada jednej kompleksowej kontroli w gospodarstwie może stać się rzeczywistością

Brak etykiet i błędy we wniosku. Za co rolnicy najczęściej tracą dopłaty?

Okazuje się, że nawet drobne niedopatrzenia w dokumentacji mogą kosztować rolnika dziesiątki tysięcy złotych z tytułu dopłat. Bolesny przykład pochodzi z województwa łódzkiego, gdzie, jak donosi portal Farmer, jeden z gospodarzy stracił blisko 60 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zakwestionowała jego uprawę konopi włóknistych. Chociaż rolnik zadeklarował 18,49 ha i zastosował prawidłową normę wysiewu 40 kg na hektar, urzędnicy uznali tylko 4 ha uprawy. Powodem był brak dodatkowych etykiet materiału siewnego. Niestety, to nie jest odosobniony przypadek. Z danych ARiMR, podsumowujących kampanię dopłat za 2024 rok, wynika, że najczęstsze problemy to zawyżona powierzchnia gruntów we wniosku, co dotyczyło 5,84% rolników, spóźnienie ze złożeniem dokumentów (1,90%) oraz błędy związane z realizacją ekoschematów. Istotnym problemem jest również procedura urzędowa. Jak informuje ARiMR, na etapie kontroli administracyjnej agencja nie wzywa do uzupełnienia braków formalnych, co w praktyce oznacza, że drobne przeoczenie może prowadzić do bezpowrotnej utraty środków.

Błędy systemu AMS i nowe kary. Jakie uproszczenia w kontrolach czekają rolników?

Wyzwań dla rolników dostarcza również sama technologia. Jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za ubiegły, 2025 rok, System Monitorowania Obszaru (AMS) bywa zawodny. Zdarza się, że system błędnie identyfikuje uprawy, na przykład uznając buraka cukrowego za grykę, a pszenicę ozimą za pszenżyto. Skutkiem są nieuzasadnione wezwania do wyjaśnień, które zmuszają gospodarzy do udowadniania, co faktycznie rośnie na ich polach. Rolnicy mają na to czas do 15 września, a pomocne mogą okazać się zdjęcia geotagowane lub dokumenty potwierdzające termin zbioru. Jednocześnie rolnicy muszą mierzyć się z nowymi, surowymi przepisami. Nowa ustawa o zdrowiu zwierząt wprowadziła wysokie kary finansowe, sięgające nawet 65 tys. zł, za braki w bioasekuracji lub niezgłoszenie choroby zakaźnej. Mimo tych trudności pojawia się nadzieja na uproszczenie procedur. Pod koniec 2025 roku Parlament Europejski przyjął pakiet Omnibus III, który zakłada między innymi wprowadzenie zasady jednej, kompleksowej kontroli w gospodarstwie w ciągu roku oraz większą elastyczność dla mniejszych podmiotów. Pozytywnym sygnałem są też wyroki sądów, jak ten w województwie opolskim, gdzie oddalono pozew KOWR, stwierdzając, że same dokumenty o dopłatach nie wystarczą do nałożenia kary. Dodatkowo, w bieżącym 2026 roku, planowane jest uruchomienie Portalu Rolnika, który ma usprawnić zarządzanie gospodarstwem i kontakt z urzędami.

