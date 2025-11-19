Dotacje dla małych gospodarstw na horyzoncie? Sprawdź, kto zyska na nowych przepisach

Kluczowym warunkiem dotacji na rozwój małych gospodarstw jest udowodnienie wzrostu sprzedaży o co najmniej 30%

Analiza Ministerstwa Rolnictwa zapowiada, że nowe, wyższe limity pomocy de minimis zaczną obowiązywać już od 2026 roku

Wsparcie z programu ARiMR ma na celu finansowanie inwestycji z biznesplanu, a nie pokrywanie bieżących wydatków

Eksperci wskazują, że planowane zmiany w pomocy de minimis w rolnictwie otworzą drogę do inwestycji zwłaszcza mniejszym hodowcom

"Rozwój małych gospodarstw 2025": Kluczowy warunek to wzrost sprzedaży o 30%

Program „Rozwój małych gospodarstw 2025”, z budżetem sięgającym 515 milionów złotych, cieszy się sporym zainteresowaniem. Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), do listopada tego roku wpłynęło już ponad 250 wniosków. Warto jednak pamiętać o kluczowym warunku, od którego zależy ostateczne rozliczenie dotacji. Każdy rolnik korzystający z tego wsparcia musi udowodnić, że wartość sprzedaży brutto jego produktów wzrosła o co najmniej 30% w porównaniu do roku bazowego określonego w biznesplanie. Taki wymóg sprawia, że publiczne pieniądze wspierają inwestycje przynoszące realne korzyści i widoczny rozwój. Dzięki temu dotacje motywują do strategicznego planowania i są przeznaczane na modernizację, zwiększenie produkcji czy poszerzenie działalności, a nie tylko na bieżące wydatki. W ten sposób program realnie wspiera poprawę rentowności i stabilności finansowej mniejszych gospodarstw rolnych.

Nowe limity pomocy de minimis od 2026 r. Co to oznacza dla hodowców?

Rok 2025 przynosi dobre wieści dla hodowców, ponieważ trwają prace nad nowelizacją przepisów dotyczących pomocy de minimis. Według informacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), głównym celem zmian jest podniesienie limitów wsparcia. W praktyce ma to otworzyć drogę do dotacji wielu mniejszym gospodarstwom, które specjalizują się w produkcji zwierzęcej. Obecne progi finansowe często uniemożliwiają realizację potrzebnych inwestycji, zwłaszcza przy rosnących kosztach pasz, energii czy konieczności spełniania norm dobrostanu. Wyższe limity to zatem ważny krok w kierunku wyrównania szans i zwiększenia konkurencyjności mniejszych hodowli. Ministerstwo zakłada, że po zakończeniu prac legislacyjnych i przyjęciu ustawy przez Sejm, nowe, korzystniejsze zasady zaczną obowiązywać już od stycznia 2026 roku. To jasny sygnał dla rolników, dający im czas na przygotowanie planów inwestycyjnych, które do tej pory były poza ich zasięgiem.

Pieniądze to nie wszystko | Marcin Zieliński