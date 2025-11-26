Finanse gospodarstwa coraz bardziej niepewne? Dostępne dopłaty i inwestycje mogą być rozwiązaniem

Analizy rynkowe z 2025 roku jednoznacznie wskazują, że załamanie cen trzody chlewnej i rekordowe ceny bydła tworzą głęboką przepaść w kondycji finansowej gospodarstw

Maksymalne stawki w kluczowym ekoschemacie Dobrostan zwierząt wzrosły o 21%, oferując hodowcom realne wsparcie finansowe

Dane Ministerstwa Rolnictwa potwierdzają, że inwestycje w OZE, takie jak biogazownie rolnicze, mogą być finansowane z dotacji sięgających nawet 1,5 miliona złotych

Prawie połowa rolników przeznacza dopłaty bezpośrednie na bieżące potrzeby, co pokazuje realną skalę problemów finansowych w sektorze

Jak poprawić finanse gospodarstwa, gdy dostępność kredytów preferencyjnych jest najniższa od dwóch lat?

Kryzys u hodowców trzody i rekordowe ceny bydła. Jaka jest kondycja rolnictwa?

Dane z drugiego kwartału bieżącego roku wyraźnie pokazują, że drogi producentów roślinnych i hodowców zwierząt coraz bardziej się rozchodzą. Jak podaje portal Agrofakt.pl, choć ogólny wskaźnik koniunktury rolnej, opracowywany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH), delikatnie wzrósł o 1,5 punktu, to nastroje samych rolników uległy pogorszeniu. Wskaźnik zaufania spadł o 1,7 punktu, co najmocniej odczuli właśnie właściciele gospodarstw zajmujących się hodowlą. Tę tendencję potwierdzają analizy serwisu Agronews.com.pl, z których wynika, że rolnicy chętniej inwestowali w uprawy, zwiększając zakupy nawozów i środków ochrony roślin. Jednocześnie spadło zapotrzebowanie na pasze treściwe, co świadczy o cięciu kosztów w produkcji zwierzęcej. Niepokojący jest fakt, że aż 44,7% rolników przeznacza środki z dopłat bezpośrednich na bieżące potrzeby życiowe, a nie na rozwój gospodarstwa, co dobitnie świadczy o trudnej sytuacji finansowej w wielu domach.

Kończący się rok 2025 przyniósł skrajnie różne doświadczenia w zależności od branży. Z informacji portalu Agropolska.pl wynika, że hodowcy trzody chlewnej musieli zmierzyć się z całkowitym załamaniem opłacalności. Był to bezpośredni skutek gwałtownego spadku cen skupu tuczników po tym, jak w Niemczech wybuchła epidemia pryszczycy. W tym samym czasie producenci bydła mięsnego mają powody do zadowolenia i mogą zaliczyć minione miesiące do najlepszych w historii. Ceny bydła rzeźnego wzrosły nawet o 40-50%, co sprawiło, że polski rynek stał się jednym z najdroższych w Unii Europejskiej. Z kolei w sektorze mleczarskim, aby gospodarstwo rodzinne mogło osiągnąć dochód na poziomie dwóch minimalnych pensji krajowych, musi miesięcznie sprzedać ponad 30 000 litrów mleka. W praktyce oznacza to konieczność utrzymania stada liczącego co najmniej 40 krów o wysokiej wydajności.

Dopłaty z ekoschematów i inwestycje w OZE. Jak poprawić finanse gospodarstwa?

W tej wymagającej sytuacji warto poszukać dodatkowych źródeł dochodu, a jednym z nich może być wsparcie oferowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, na ekoschematy, w tym kluczowy dla hodowców program dotyczący dobrostanu zwierząt, przeznaczono znaczący budżet. Stanowi on co najmniej 25% rocznej puli płatności bezpośrednich, czyli około 884 milionów euro rocznie. Według doniesień Tygodnika Rolniczego, w 2025 roku ekoschemat „Dobrostan zwierząt” został rozszerzony o nowe możliwości, obejmując m.in. rolników ekologicznych. Co więcej, maksymalne stawki dopłat podniesiono o 21%, aby zrekompensować rosnące koszty produkcji. Dostępne są również inne ciekawe rozwiązania, jak na przykład w ekoschemacie „Rolnictwo węglowe”, gdzie za wymieszanie słomy z glebą można otrzymać wsparcie w wysokości 87,18 zł do każdego hektara.

Oprócz korzystania z dostępnych dopłat, kluczowe stają się inwestycje, które mogą zdywersyfikować źródła dochodu i obniżyć koszty prowadzenia działalności. Prognozy serwisu Drobiarze.pl na nadchodzący rok sugerują spadek cen surowców paszowych, co może stanowić dobrą zachętę do rozwijania własnej produkcji pasz i uniezależnienia się od wahań na rynku. Innym obiecującym kierunkiem są odnawialne źródła energii. Jak podaje portal Nawozy.eu, od 21 października rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie na budowę biogazowni rolniczych, z dofinansowaniem do 1,5 miliona złotych, lub na montaż instalacji fotowoltaicznych, gdzie dotacja może sięgnąć 200 tysięcy złotych. Analizy portalu Ledkomplex.pl pokazują, że w dużych gospodarstwach hodowlanych zwrot z inwestycji w biogazownię może nastąpić nawet w ciągu pięciu lat. Niestety, pewnym utrudnieniem w realizacji tych planów jest fakt, że jak wskazuje Agronews.com.pl, dostępność kredytów preferencyjnych dla rolników jest obecnie najniższa od dwóch lat.

PIECHOCIŃSKI O EGOISTACH, SZUMIE MEDIALNYM I... GRZYBACH. | Poranny Ring