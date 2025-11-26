Analiza Komisji Nadzoru Finansowego ujawnia, że rosnące problemy z płynnością finansową zmuszają rolników do zmiany struktury zadłużenia

Rządowy program tanich kredytów obrotowych został wznowiony po dodaniu setek milionów złotych do puli

Dane BIG InfoMonitor wskazują, że za spadkiem ogólnego zadłużenia rolników kryje się gwałtowny wzrost długu producentów zbóż

Priorytetowe wypłaty dopłat bezpośrednich dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe powodują opóźnienia u pozostałych producentów rolnych

Koniec tanich kredytów obrotowych? Ministerstwo rolnictwa dodaje środki

Rządowy program tanich kredytów obrotowych, oferujący oprocentowanie na poziomie zaledwie 1%, miał wspierać rolników do końca grudnia 2025 roku. Niestety, jak informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR), pula dostępnych środków wyczerpała się już w październiku. Dla wielu gospodarstw oznacza to poważne problemy z płynnością finansową w kluczowym momencie, tuż przed nadejściem zimy. Brak dostępu do preferencyjnego finansowania komplikuje przygotowania do nowego sezonu agrotechnicznego, w tym zakup nawozów czy innych niezbędnych środków produkcji. W związku z tą sytuacją KRIR wystosowała apel do Ministerstwa Rolnictwa, podkreślając, że dla wielu producentów rolnych pilne uruchomienie dodatkowych pieniędzy jest warunkiem utrzymania działalności.

Ministerstwo Rolnictwa podjęło już kroki w odpowiedzi na narastające problemy sektora. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, 10 października tego roku podpisano aneks do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki niemu pula środków została zwiększona o 350 milionów złotych. Kwota ta ma uruchomić gwarancje o wartości 920 milionów złotych, co w praktyce powinno przełożyć się na nową akcję kredytową sięgającą nawet 1,2 miliarda złotych. Sytuację finansową rolników mogą jednak dodatkowo komplikować ewentualne opóźnienia w wypłatach innych form wsparcia, na przykład pomocy dla poszkodowanych przez tegoroczne przymrozki, gradobicia czy powodzie. Wnioski o to wsparcie można było składać do 15 listopada.

Dopłaty płyną z opóźnieniami, a zadłużenie rolników ma dwa oblicza

Kluczowym elementem, który pozwala wielu gospodarstwom zachować stabilność, pozostają dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), do 24 listopada 2025 roku na konta 1,17 miliona rolników trafiło już 11,29 miliarda złotych w ramach zaliczek. ARiMR zaznacza jednak, że w pierwszej kolejności środki były kierowane do gospodarstw najbardziej dotkniętych przez niekorzystne zjawiska pogodowe. Choć jest to zrozumiałe, powoduje to opóźnienia w wypłatach dla pozostałych producentów. Taka sytuacja utrudnia zarządzanie finansami, zwłaszcza w obliczu niskiej opłacalności produkcji, która według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wciąż dotyka producentów zbóż z powodu globalnej nadpodaży.

Analiza zadłużenia w rolnictwie pokazuje jednak bardziej złożony obraz. Według danych BIG InfoMonitor, na koniec czerwca 2025 roku ogólne przeterminowane zadłużenie w uprawach rolnych spadło o 17,6% w skali roku, do poziomu 57,6 miliona złotych. Niestety, za tą optymistyczną statystyką kryje się niepokojący wzrost długu u producentów zbóż, który w tym samym czasie zwiększył się z 12 do ponad 20 milionów złotych. Zmianę w strukturze finansowania potwierdzają także dane Komisji Nadzoru Finansowego z końca października 2024 roku. Wynika z nich, że choć wartość wszystkich kredytów rolników indywidualnych wzrosła o 6%, to jednocześnie wartość kredytów inwestycyjnych spadła o 9%. W tym samym czasie zadłużenie na cele bieżące wzrosło aż o 17%, co jest wyraźnym sygnałem rosnących trudności z utrzymaniem płynności operacyjnej.

