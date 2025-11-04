Finansowanie dla rolnika to nie tylko kredyt. Sprawdź, gdzie czeka najkorzystniejsza oferta

Preferencyjne kredyty obrotowe na 1% są ponownie dostępne dzięki zwiększeniu przez ministerstwo budżetu do ponad 2 mld zł

Kredyty preferencyjne i pomoc dla zadłużonych. Z jakich programów mogą skorzystać rolnicy?

Uruchomione 1 października tego roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) preferencyjne kredyty obrotowe okazały się strzałem w dziesiątkę. Zainteresowanie programem, który oferuje oprocentowanie na poziomie zaledwie 1% rocznie przez pierwsze dwa lata, przerosło wszelkie oczekiwania. Tak korzystne warunki są możliwe dzięki rządowej dopłacie do odsetek w wysokości 7%, przy aktualnej stopie WIBOR wynoszącej 4,46%. Rolnicy mogą ubiegać się o maksymalnie 200 tys. euro, czyli około 860 tys. zł, a spłatę można rozłożyć na 4 lata. Dodatkowym zabezpieczeniem jest gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do 80% wartości kredytu. Początkowa pula 700 mln zł rozeszła się w kilka dni, a jak donosi Wielkopolska Izba Rolnicza, w niektórych bankach limit wyczerpał się w ciągu godziny. W odpowiedzi resort rolnictwa, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, zwiększył budżet do ponad 2 mld zł, dzięki czemu nabór wniosków został wznowiony w wielu bankach, w tym PKO Banku Polskim, mBanku, Credit Agricole oraz w bankach spółdzielczych.

Rolnicy, którzy borykają się z poważniejszymi trudnościami finansowymi, mają do dyspozycji dodatkowe narzędzia pomocowe. Fundusz Gwarancji Rolnych Plus, którym zarządza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), oferuje bezpłatne gwarancje spłaty kredytu do 80% jego wartości oraz dotację na pokrycie odsetek od 4% do 8% przez pierwsze dwa lata. Dla gospodarstw z wysokim zadłużeniem przygotowano specjalne programy restrukturyzacyjne, które mogą pomóc stanąć na nogi. Jak informuje ARiMR, mikro i małe gospodarstwa mogą starać się o kredyt z oprocentowaniem 2% na spłatę trzech czwartych dotychczasowych zobowiązań, z okresem spłaty do 10 lat. Z kolei według danych MRiRW, producenci z nieuregulowanymi zobowiązaniami mogą w tym roku skorzystać ze specjalnej pożyczki na 2%, której spłatę można rozłożyć nawet na 15 lat.

Leasing, OZE i ubezpieczenia. Jakie alternatywne formy wsparcia ma rolnik?

Leasing staje się coraz popularniejszym sposobem finansowania inwestycji w polskich gospodarstwach, wyraźnie wyprzedzając tradycyjne kredyty bankowe. Z danych PKO Leasing wynika, że w pierwszej połowie 2025 roku rolnicy sfinansowali w ten sposób maszyny i urządzenia o wartości przekraczającej 3,8 mld zł, co oznacza wzrost aż o 32% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ten trend potwierdzają również dane EFL Finance za 2024 rok, kiedy to firmy leasingowe przeznaczyły na sprzęt rolniczy ponad 6 mld zł, podczas gdy banki na kredyty inwestycyjne w tym samym celu udzieliły pożyczek na kwotę 2,9 mld zł. Rosnące znaczenie tej formy finansowania pokazuje fakt, że w pierwszej połowie bieżącego roku rolnictwo odpowiadało już za 30% całego rynku leasingu maszyn i urządzeń w Polsce.

Dobrym sposobem na wzmocnienie gospodarstwa są również formy wsparcia niezwiązane bezpośrednio z kredytowaniem, takie jak dotacje na odnawialne źródła energii (OZE) i poprawę efektywności energetycznej. W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 rolnicy mogą składać wnioski od 21 października do 19 listopada 2025 roku. Jak informuje ARiMR, na budowę nowej biogazowni można otrzymać do 1,5 mln zł, a na mikroinstalacje fotowoltaiczne lub inne systemy wykorzystujące energię słoneczną do 200 tys. zł. Uzupełnieniem tych instrumentów jest rozszerzony przez resort rolnictwa program ubezpieczeń upraw z 65-procentową dopłatą do składek. W 2025 roku objął on nowe kategorie, takie jak rośliny zielarskie czy truskawki, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo finansowe i stabilność prowadzonej działalności.

