Jak przygotować gospodarstwo na zimę? Terminy nawożenia i konserwacja sprzętu

Zbliżająca się zima, według wstępnych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), zapowiada się dość typowo. Listopad i grudzień mają przynieść pogodę w granicach wieloletniej normy. Dopiero styczeń może nas zaskoczyć wyższymi temperaturami i większą ilością deszczu, co z kolei może oznaczać częste odwilże i opady mokrego śniegu. Synoptycy z IMGW spodziewają się, że trwała pokrywa śnieżna utrzyma się głównie w rejonach podgórskich. Nie wykluczają jednak przelotnych opadów śniegu także we wschodniej, północnej i centralnej Polsce. W kontekście zbliżającego się końca jesieni warto pamiętać o ważnych terminach agrotechnicznych. Zgodnie z obowiązującym programem azotanowym, ostatnim dniem na zastosowanie nawozów naturalnych stałych, na przykład obornika, na gruntach ornych jest 31 października. Dla trwałych użytków zielonych termin ten upływa 30 listopada.

Końcówka jesieni to idealny moment na przygotowanie parku maszynowego do zimowego postoju. Eksperci z Wielkopolskiej Izby Ochrony Roślin zwracają uwagę, że odpowiednie zabezpieczenie sprzętu pozwala uniknąć kosztownych napraw na wiosnę. Szczególnej troski wymagają opryskiwacze, w których nawet niewielka ilość wody może doprowadzić do poważnych uszkodzeń pod wpływem mrozu. Dobrym rozwiązaniem jest dokładne przedmuchanie pomp sprężonym powietrzem. Niektórzy rolnicy decydują się nawet na ich demontaż i przechowanie w ogrzewanym pomieszczeniu. Równie istotna jest kondycja akumulatorów w ciągnikach i innych pojazdach. Warto sprawdzić ich napięcie. Prawidłowo naładowany akumulator powinien wskazywać między 12,6 a 12,8 V. Jeśli wartość spadnie poniżej 12,4 V, to znak, że trzeba go jak najszybciej podłączyć do prostownika. W przypadku maszyn zimujących pod chmurką lub w nieogrzewanym garażu, najbezpieczniej jest wyjąć akumulator i przenieść go do suchego miejsca o dodatniej temperaturze.

Dotacje, zwrot akcyzy i nowe przepisy. O jakich terminach musi pamiętać rolnik?

Ostatnie miesiące roku to dla rolników czas wzmożonej aktywności nie tylko w polu, ale i w biurze. Warto pilnować terminów, by nie przegapić ważnych dotacji i rozliczeń. Chociaż nabory na dofinansowanie do zabezpieczeń przed afrykańskim pomorem świń (ASF) czy na zwrot kosztów ubezpieczenia zwierząt już się zakończyły, wciąż otwarte są inne programy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 28 listopada bieżącego roku przyjmuje wnioski o wsparcie na rozwój małych gospodarstw. W zależności od planowanych działań można uzyskać od 100 do nawet 120 tysięcy złotych. Końcówka roku to także dobra okazja, by podsumować wydatki i pomyśleć o zwrocie akcyzy za paliwo rolnicze. Warto przypomnieć, że w 2025 roku stawka zwrotu wynosiła 1,46 zł za każdy litr oleju napędowego, przy limicie 160,60 zł na hektar i 5,84 zł na średnią roczną liczbę świń.

Aby sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów, warto śledzić bieżące zmiany w funkcjonowaniu instytucji rolniczych. Jak informuje ARiMR, od 16 września tego roku wszystkie biura agencji są otwarte dłużej, bo od 7:00 do 17:00, co jest sporym ułatwieniem dla rolników. Jednocześnie warto wiedzieć, że na terenie niektórych gmin województwa dolnośląskiego, na przykład w Gromadce, Chojnowie czy Polkowicach, trwają kontrole przeprowadzane nowoczesną metodą FOTO. Istotne zmiany zaszły również w prawie. Według informacji z Sejmu RP, w tym roku wydłużono terminy na dostosowanie miejsc składowania nawozów naturalnych do obowiązujących wymogów. Gospodarstwa o obsadzie od 21 do 210 DJP mają na to czas do końca 2025 roku, a mniejsze, do 20 DJP, zyskały aż dwa dodatkowe lata, czyli do końca 2027 roku. Bycie na bieżąco z przepisami to klucz do spokojnego i efektywnego prowadzenia gospodarstwa.

