Pomoc de minimis 2025: Limit na gospodarstwo wzrasta do 50 000 euro

Od początku 2025 roku polscy rolnicy mogą liczyć na znacznie wyższe wsparcie w ramach pomocy de minimis. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) 2024/3118, przyjętym w grudniu ubiegłego roku, limit na jedno gospodarstwo wzrósł ponad dwukrotnie, z 20 000 do 50 000 euro w okresie trzech lat. Przy kursie Narodowego Banku Polskiego z końca października wynoszącym 4,25 zł za euro, nowa kwota wsparcia to około 212 500 zł. Warto wiedzieć, że ta zmiana jest efektem skutecznych negocjacji prowadzonych przez ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego, który w Brukseli argumentował potrzebę podwyżek rosnącymi kosztami produkcji i coraz częstszymi klęskami żywiołowymi. Polskie prawo zostało już dostosowane do unijnych regulacji, co Sejm potwierdził, przyjmując nowelizację ustawy w październiku tego roku.

Korzyści dla rolników nie ograniczają się jedynie do wyższego limitu indywidualnego. Zwiększeniu uległa również ogólnokrajowa pula środków, która wzrosła z niespełna 296 milionów euro do ponad 682 milionów euro na trzy lata. Z danych Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej (SRPP) wynika, że na dzień 27 października wykorzystanie krajowego limitu wynosiło zaledwie 19,59%, co oznacza, że wciąż dostępnych jest ponad 80% środków. Jest to wyraźna poprawa w stosunku do lat poprzednich, na przykład 2021 roku, kiedy cała pula została wyczerpana. Wyższe limity oznaczają także sprawniejsze przyznawanie pomocy, ponieważ nie wymaga ona każdorazowej notyfikacji w Komisji Europejskiej, co bezpośrednio wpływa na poprawę płynności finansowej w gospodarstwach.

Jak sprawdzić limit de minimis i złożyć wniosek? Ważne zmiany i terminy naborów

Oprócz samych kwot, warto zwrócić uwagę na istotną zmianę w sposobie obliczania trzyletniego okresu, w którym sumuje się otrzymaną pomoc. Dotychczas pod uwagę brano rok bieżący i dwa poprzednie lata podatkowe. Od 1 stycznia 2025 roku liczy się okres trzech minionych lat, liczony w sposób ciągły od dnia udzielenia wsparcia. Z tego powodu rolnicy powinni teraz dokładniej monitorować otrzymywane środki. Zadanie to ułatwia System Rejestracji Pomocy Publicznej, dostępny na stronie srpp.minrol.gov.pl, gdzie można na bieżąco sprawdzić wykorzystanie limitu zarówno dla swojego gospodarstwa, jak i w skali całego kraju. Dzięki dostępności danych online zniesiono również obowiązek publikowania obwieszczeń o stopniu wykorzystania pomocy.

Zainteresowani rolnicy mogą obecnie korzystać z kilku aktywnych form wsparcia de minimis. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), do 28 listopada 2025 roku trwa nabór wniosków w ramach programu „Rozwój małych gospodarstw”, gdzie można uzyskać do 120 000 zł, zwłaszcza na produkcję ekologiczną lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw. Z kolei do 15 listopada otwarty jest nabór dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak przymrozki, gradobicia czy powodzie, oferujący rekompensatę do 3 000 zł na hektar upraw ze stratami powyżej 70%. Co ważne, wprowadzono uproszczenia, na przykład dla rolników z Żuław, a także zniesiono wymóg prowadzenia działalności rolniczej przez co najmniej trzy lata. Przed złożeniem wniosku warto jednak sprawdzić, czy pomocy de minimis nie można łączyć z innymi interwencjami w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej.

