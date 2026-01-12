Jak sprzedawać bez pośredników? Poznaj nowoczesne sposoby na wyższy zysk z gospodarstwa

Analizy Centrum Doradztwa Rolniczego ujawniają, że Rolniczy Handel Detaliczny może zwiększyć marżę rolnika nawet o 30 procent

Rozwój sprzedaży bezpośredniej jest wspierany systemowo, a na jej rozpoczęcie można uzyskać do 120 tysięcy złotych dofinansowania

Badania z 2025 roku potwierdzają, że świadomi konsumenci i sprzedaż przez internet napędzają rosnący popyt na lokalną żywność

Grupy producenckie, rolnictwo wspierane przez społeczność i samozbiory to nowoczesne modele sprzedaży, które skutecznie omijają pośredników

Uruchomiona pod koniec 2025 roku bezpłatna Mapa produktów rolnych to nowe narzędzie, które bezpośrednio łączy rolników z konsumentami

Rolniczy Handel Detaliczny w liczbach. Ile można zarobić i jakie są dotacje?

Sprzedaż produktów prosto z gospodarstwa zyskuje w Polsce na popularności, co jasno pokazują dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2025 roku. W ubiegłym roku liczba gospodarstw prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej przekroczyła 18,4 tysiąca, a w ramach sprzedaży bezpośredniej działało blisko 16 tysięcy rolników. Taki model dystrybucji, omijający pośredników, przekłada się na realne zyski. Jak wskazują analizy Centrum Doradztwa Rolniczego, marża rolnika może w ten sposób wzrosnąć nawet o 30 procent. Rosnące znaczenie tego sektora potwierdza również rynek. Według serwisu Wiadomości Handlowe, w 2025 roku obroty w sprzedaży bezpośredniej przekroczyły 3 miliardy złotych i dynamicznie rosną w tempie od 3 do 6 procent rocznie. Warto pamiętać, że rozwój ten jest wspierany systemowo. W ramach Programu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 120 tys. zł na rozpoczęcie takiej działalności.

Skąd popularność lokalnej żywności? Rola świadomych konsumentów i internetu

Za rosnącą popularnością żywności z lokalnych źródeł stoją przede wszystkim coraz bardziej świadomi konsumenci. Raport fundacji „Teraz Polska” z 2025 roku nie pozostawia złudzeń, aż 84,2% Polaków podczas zakupów świadomie sięga po produkty krajowego pochodzenia. Nie bez znaczenia są również obawy o jakość żywności. Zgodnie z danymi PwC Polska z zeszłego roku, ponad 60% kupujących unika produktów wysoko przetworzonych i tych, które mogą zawierać pestycydy. Jak z kolei informuje Europejskie Forum Rozwoju Rolnictwa i Żywności, dla jednej trzeciej nabywców kluczowym argumentem za wyborem krótkich łańcuchów dostaw jest jakość, a dla co czwartego możliwość bezpośredniego kontaktu z producentem. Rolnicy sprawnie odpowiadają na te potrzeby, wykorzystując nowoczesne narzędzia. Analiza Centrum Doradztwa Rolniczego pokazała, że w 2025 roku już 70% polskich gospodarstw korzystało z internetu do sprzedaży, często poprzez popularne platformy, takie jak OLX czy Allegro. Dodatkowym ułatwieniem jest uruchomiona pod koniec grudnia 2025 roku na portalu portalrolnika.gov.pl bezpłatna usługa „Mapa produktów rolnych”, która bezpośrednio łączy rolników z konsumentami.

Grupy producenckie, RWS i samozbiory. Nowoczesne modele sprzedaży dla rolników

Indywidualna sprzedaż to jednak nie wszystko. Aby skuteczniej konkurować na rynku, polscy rolnicy coraz chętniej decydują się na zorganizowane formy współpracy. Duże możliwości dają grupy producenckie, które mogą liczyć na znaczące wsparcie finansowe. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w naborze zakończonym 22 grudnia 2025 roku mogły one uzyskać do 680 tys. zł na rozwój współpracy w ramach systemów jakości żywności. W odpowiedzi na dominację dużych sieci handlowych powstają także lokalne grupy zakupowe, takie jak Polska Grupa Zakupowa Kupiec czy Passa, które wspólnie negocjują korzystniejsze warunki z producentami. Popularność zdobywają również nowoczesne modele biznesowe, takie jak Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (RWS). W tym systemie konsumenci stają się partnerami rolnika, dzieląc z nim ryzyko i zyski, co zapewnia gospodarstwu stabilne źródło dochodu. Jak podaje portal Uprawiajmy.pl, coraz częściej, zwłaszcza w przypadku owoców, stosuje się też model „samozbioru”, który pozwala budować trwałe relacje z klientami. Wszystkie te inicjatywy pokazują, jak elastycznie i innowacyjnie polscy rolnicy podchodzą do prowadzenia swojej działalności.

