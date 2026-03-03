Wymieszanie obornika w 12 godzin to warunek dopłat. Ale prawdziwa korzyść kryje się w glebie

Analiza danych ARiMR z 2025 roku pokazuje, że za wymieszanie obornika w 12 godzin rolnicy otrzymywali ponad 175 zł do hektara

Zdjęcie geotagowane wykonane aplikacją Mobilna ARiMR jest kluczowym dowodem przy ubieganiu się o dopłaty w ramach ekoschematu

Eksperci wskazują, że szybkie wymieszanie obornika z glebą ogranicza straty cennego azotu nawet o 25 procent

Termin na złożenie dokumentacji do ARiMR to 14 dni, a oświadczenie można wysłać elektronicznie przez aplikację eWniosekPlus

Wymieszanie obornika w 12 godzin. Jakie dokumenty i terminy obowiązują?

Jedną z ważniejszych praktyk w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” jest wymieszanie obornika z glebą w ciągu 12 godzin od jego zastosowania. Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w ubiegłym, 2025 roku, za realizację tego zadania rolnicy mogli otrzymać 175,04 zł do hektara, co przekładało się na 2 punkty. Kluczowym warunkiem jest odpowiednie udokumentowanie pracy, najczęściej za pomocą zdjęcia geotagowanego. Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od nawożenia, ale nie później niż 7 listopada. Warto wiedzieć, że przy niesprzyjającej pogodzie termin ten bywa wydłużany, o czym informował Tygodnik Rolniczy w kontekście roku 2025, kiedy to termin przesunięto do 1 grudnia.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez ARiMR i serwis Gov.pl, zdjęcie potwierdzające wykonanie zabiegu należy zrobić w ciągu 12 godzin od rozrzucenia obornika, korzystając ze specjalnej aplikacji Mobilna ARiMR. Jej zaletą jest to, że automatycznie zapisuje współrzędne GPS oraz dokładny czas, co stanowi dla agencji wiarygodny dowód. Dobrą praktyką jest wykonanie co najmniej trzech zdjęć na hektar, pokazujących różne miejsca na polu. Warto sfotografować działkę w trakcie rozrzucania nawozu, a następnie te same miejsca już po jego wymieszaniu z glebą. Jeśli rolnik nie dopełni formalności w terminie, otrzyma pisemne wezwanie do uzupełnienia braków w ciągu 14 dni. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować utratą punktów i dopłat. Co ważne, od 2025 roku, jak podawał portal Agrofakt, oświadczenie o wykonaniu praktyki można złożyć również elektronicznie, przez aplikację eWniosekPlus.

Dlaczego szybkie wymieszanie obornika się opłaca? Praktyczne wskazówki

Skuteczna realizacja tej praktyki wymaga dobrego zaplanowania prac polowych. Trzeba tak zorganizować dzień, aby cały nawieziony obszar udało się zaorać lub wymieszać z glebą posiadanym sprzętem w ciągu wyznaczonych 12 godzin. ARiMR zwraca uwagę, że jeśli prace odbywają się w nocy, zdjęcia dokumentujące zabieg warto robić przy włączonym oświetleniu ciągnika, by były czytelne i nie zostały odrzucone. Należy też pamiętać o formalnościach, jeśli nawóz naturalny pochodzi z innego gospodarstwa. W przypadku zakupu obornika, pomiotu ptasiego czy produktu pofermentacyjnego, trzeba posiadać imienny dokument potwierdzający transakcję. Rolnicy mają przy tym dużą swobodę, ponieważ praktykę można stosować zarówno wiosną, jak i jesienią, a także łączyć z uprawą międzyplonów czy wsiewek śródplonowych. Jak przypomina Top Agrar, w sytuacji gdy nadmierna wilgotność gleby uniemożliwia wjazd w pole, można zgłosić działanie siły wyższej i uniknąć ewentualnych sankcji.

Celem szybkiego wymieszania obornika z glebą jest przede wszystkim ochrona środowiska i ograniczenie strat cennych składników. Jak czytamy w oficjalnych materiałach na portalu Gov.pl, takie działanie pozwala zmniejszyć emisję amoniaku do atmosfery od 10 do nawet 25 procent. Oznacza to, że w glebie pozostaje więcej azotu, który jest kluczowy dla wzrostu roślin. Z analiz przeprowadzonych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wynika, że największe ulatnianie się tego pierwiastka ma miejsce w ciągu kilku pierwszych godzin po rozrzuceniu obornika. Biorąc pod uwagę, że tona obornika bydlęcego zawiera średnio 5 kg azotu, 3 kg fosforu i 6-7 kg potasu, szybkie przykrycie go ziemią to czysty zysk dla gospodarstwa. Poza korzyściami finansowymi, praktyka ta doskonale wpływa na żyzność gleby, poprawiając jej strukturę, zdolność do magazynowania węgla i pobudzając życie biologiczne.

