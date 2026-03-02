Nowe dopłaty do użytków zielonych w 2026 roku mogą w pełni pokryć niższy koszt podsiewu w porównaniu do pełnej uprawy

Badania IUNG-PIB jednoznacznie wskazują, że prawidłowy termin podsiewu łąki ma decydujący wpływ na powodzenie zabiegu

Eksperci podkreślają, że skuteczna renowacja łąki zależy od użycia specjalistycznego siewnika, a nie od ilości wysianych nasion

Dobór mieszanki z koniczyną pozwala nie tylko zmniejszyć normę wysiewu, ale także ograniczyć nawożenie azotowe nawet o 60 kg N/ha

Ile kosztuje podsiew łąki w 2026 roku? Analiza kosztów, oszczędności i dopłat

W obliczu rosnących kosztów produkcji, wielu rolników szuka oszczędności, a podsiew użytków zielonych okazuje się jedną z najtańszych metod ich odnowy. Jak podaje Tygodnik Rolniczy, koszt usługi podsiewu specjalistycznym siewnikiem waha się od 200 do 300 zł za hektar, podczas gdy tradycyjny siew w pełnej uprawie to wydatek sięgający 400 zł/ha. Przy obecnych cenach paliwa, które na początku marca 2026 roku wynoszą 6,29 zł za litr oleju napędowego, mniejsza liczba przejazdów roboczych to realna korzyść. Nawet po uwzględnieniu zwrotu akcyzy, który w tym roku wynosi 1,48 zł na litr, niższe zużycie paliwa przy podsiewie bezpośrednio wpływa na rentowność gospodarstwa. Co więcej, jak podkreślają eksperci z Wieści Rolniczych, ogromną zaletą tej metody jest zachowanie ciągłości produkcji paszy, ponieważ łąka czy pastwisko nie są wyłączane z użytkowania w sezonie, w którym przeprowadzany jest zabieg.

Opłacalność podsiewu w sezonie 2026 wzmacniają nie tylko niższe koszty samego zabiegu, ale także dostępne wsparcie finansowe i oszczędności na materiałach. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rolnictwa, w bieżącym roku rolnicy mogą ubiegać się o nowe dopłaty w ramach ochrony torfowisk i terenów podmokłych. Stawki wynoszą 581 zł do hektara trwałych użytków zielonych oraz 627 zł do hektara gruntów ornych. Do tego dochodzą oszczędności na materiale siewnym. Jak podaje portal rolniczy WRP, norma wysiewu przy podsiewie to zaledwie 20-25 kg mieszanki na hektar, czyli o połowę mniej w porównaniu do siewu tradycyjnego, gdzie potrzeba około 40 kg. Warto również rozważyć mieszanki z udziałem koniczyny, takie jak KS-13 Wysokobiałkowa. Pozwalają one ograniczyć nawożenie azotowe nawet o 50-60 kg czystego składnika na hektar w ciągu roku, co stanowi kolejną, znaczącą pozycję po stronie oszczędności.

Kiedy i jak wykonać podsiew, by był skuteczny? Termin, sprzęt i dobór nasion

Aby podsiew przyniósł oczekiwane rezultaty, kluczowe jest zapewnienie odpowiednich warunków, a najważniejszym z nich jest wilgoć w glebie. Jak wynika z wieloletnich badań prowadzonych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w latach 2012-2015, pogoda po wykonaniu zabiegu ma decydujący wpływ na jego skuteczność w ponad 80% przypadków. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego terminu. Jak radzi Tygodnik Rolniczy, warto rozważyć dwa okresy. Wczesna wiosna, od marca do kwietnia, jest polecana dla stanowisk dobrze zaopatrzonych w wodę. Z kolei na glebach bardziej podatnych na przesychanie, lepsze efekty przynosi termin letni, od końca lipca do końca sierpnia. Specyficznym przypadkiem są użytki na glebach torfowych, które zimą bywają zalewane. W ich przypadku, jak wskazują eksperci z Wieści Rolniczych, jedynym słusznym rozwiązaniem jest podsiew wczesnowiosenny, który daje młodym roślinom czas na solidne ukorzenienie się przed nadejściem letnich upałów.

Sukces podsiewu opiera się nie tylko na terminie, ale również na odpowiedniej technice agrotechnicznej. Fundamentem jest tu użycie specjalistycznych siewników, które precyzyjnie umieszczają nasiona w darni. Jak czytamy w publikacji Biblioteki Nauki „Nowoczesne sposoby podsiewu użytków zielonych”, maszyny szczelinowe lub rotacyjne z redlicami talerzowymi zapewniają nasionom znacznie lepszy kontakt z glebą, co przekłada się na wyższą skuteczność kiełkowania. Warto jednak pamiętać, że koszt zakupu takiego sprzętu to wydatek rzędu 100 tysięcy złotych, dlatego coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się wynajem maszyn lub zlecanie usług wyspecjalizowanym firmom. Równie istotny jest przemyślany dobór mieszanki. Najlepsze efekty dają kompozycje złożone z 4-5 gatunków, w których dominują trawy takie jak życica trwała i kostrzewa łąkowa. W przypadku pastwisk dobrym pomysłem jest dodatek koniczyny białej, a na łąkach kośnych sprawdzi się koniczyna czerwona. Jak pokazały wspomniane wcześniej badania IUNG-PIB, starannie przeprowadzony zabieg przynosi wymierne korzyści już w pierwszym roku, zwiększając udział wartościowych traw w runi nawet o 3 do 10 punktów procentowych.

PTNW - Miłosz Bembinow