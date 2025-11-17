Jak zadbać o krowy zimą? Na remont obory możesz dostać potężne dofinansowanie

Eksperci ostrzegają, że niewłaściwa wilgotność i temperatura w oborze zimą podnosi ryzyko mastitis aż o 40%

Prawidłowe oświetlenie w oborze jest równie kluczowe dla produkcyjności stada co odpowiednia temperatura

Analizy rynkowe wykazują, że sama termomodernizacja obory pianą poliuretanową może obniżyć koszty ogrzewania o połowę

Tylko do 19 listopada 2025 roku można złożyć wniosek o dofinansowanie z ARiMR na modernizację budynków inwentarskich

Jaka temperatura i wilgotność w oborze? Kluczowe warunki dla krów zimą

Nadchodząca zima 2025/2026, jak prognozuje portal TwojaPogoda.pl, może przynieść mrozy sięgające nawet poniżej -25°C, co stawia przed hodowcami spore wyzwanie. Kluczem do utrzymania zdrowia i produktywności stada jest zapewnienie optymalnych warunków w budynkach inwentarskich. Według danych zawartych w „Kalendarzu Rolników” na 2025 rok, dla krów mlecznych idealna temperatura w oborze to przedział od 8 do 16°C, przy wilgotności powietrza wynoszącej 60-80%. Eksperci ostrzegają, że odstępstwa od tych norm mogą podnieść ryzyko chorób układu oddechowego czy mastitis aż o 40%. Serwis Holstein.pl zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt, a mianowicie ruch powietrza, który nie powinien przekraczać 0,1-0,2 m/s. Zbyt duże przeciągi, zwłaszcza w połączeniu z dużą wilgotnością, prowadzą do szybkiego wychłodzenia organizmu zwierząt i spadku ich odporności.

Niewłaściwy mikroklimat w oborze jest jedną z głównych przyczyn zapalenia płuc, na które zwierzęta są szczególnie podatne w okresie zimowym. Jak podaje portal Moocall.com, warto zwracać uwagę na typowe objawy tej choroby, takie jak brak apetytu, matowe spojrzenie, kaszel czy gorączka powyżej 39,5°C. Poza temperaturą i prawidłową wentylacją, ogromne znaczenie dla dobrostanu zwierząt ma także oświetlenie. Ten sam serwis, podkreśla, że krowy mleczne zimą potrzebują od 16 do 18 godzin światła o natężeniu 150-200 lx na poziomie oczu. Zapewnienie odpowiedniej ilości światła pozytywnie wpływa na ich cykl rozrodczy i stymuluje syntezę witaminy D3. Podstawą jest również stały dostęp do niezamarzającej wody, w czym, jak radzi Rolnet.pl, skutecznie pomagają poidła izolowane z podwójnymi ściankami, które wypełniono pianką poliuretanową.

Termomodernizacja obory. Ile kosztuje i jak uzyskać dofinansowanie z ARiMR?

Przygotowanie budynków inwentarskich na nadejście mrozów często wiąże się z inwestycjami, które w dłuższej perspektywie przynoszą jednak konkretne oszczędności. Jak wylicza portal Pluimers.pl, samo ocieplenie obiektu pianą poliuretanową może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 50%, co przy rosnących cenach energii oznacza szybki zwrot poniesionych nakładów. W produkcji drobiarskiej, gdzie sprawna wentylacja odgrywa kluczową rolę w profilaktyce chorób takich jak ptasia grypa (HPAI), serwis Fermo.pl zaleca montaż izolowanych kominów wentylacyjnych o średnicy 650 lub 840 mm. Z kolei eksperci z Energa-Oświetlenie.pl wskazują, że wymiana starego oświetlenia na nowoczesne systemy LED to sprawdzony sposób na obniżenie zużycia prądu o około 60%, co znacząco odciąża budżet gospodarstwa.

Koszty wdrożenia nowoczesnych rozwiązań grzewczych w 2025 roku, według danych portalu Biutech.pl, mogą wynosić od 15 000 do 80 000 złotych. Przykładowo, popularne pompy ciepła typu powietrze-woda to wydatek rzędu 25-45 tysięcy złotych z montażem. Rolnicy planujący tego typu inwestycje mogą jednak liczyć na wsparcie finansowe. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), do 19 listopada bieżącego roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków gospodarskich. Poziom wsparcia może sięgnąć 65% kosztów kwalifikowanych, a dla młodych rolników i gospodarstw ekologicznych nawet 80%. Warto dodać, że maksymalna kwota dofinansowania dla połączonych obszarów A i C może wynieść aż 1,7 miliona złotych, co otwiera drogę do kompleksowej modernizacji gospodarstwa.

