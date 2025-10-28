Raport Biura Informacji Kredytowej na 2025 rok ujawnia, że leasing maszyn rolniczych jest już dwukrotnie popularniejszy od kredytu inwestycyjnego

Całkowity koszt pięcioletniego leasingu ciągnika może być nawet o 160 tysięcy złotych niższy niż koszt jego zakupu i utrzymania

Analizy ekspertów wskazują, że zakup nowego opryskiwacza staje się opłacalny dopiero przy areałach przekraczających 150 hektarów

Możliwość uzyskania dotacji do 300 tysięcy złotych na zakup maszyn rolniczych kończy się 19 grudnia 2025 roku

Sprzedaż maszyn rolniczych spada. Dlaczego leasing staje się popularniejszy od kredytu?

Trudna sytuacja finansowa w rolnictwie coraz mocniej wpływa na decyzje inwestycyjne. Jak donosi Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, sprzedaż nowego sprzętu we wrześniu 2024 roku była niższa o 30-40% niż rok wcześniej. Nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, z których wynika, że dochody rolników w 2023 roku spadły aż o 44% w porównaniu z rokiem 2022. W połączeniu z wysokimi kosztami produkcji zmusiło to, według październikowych badań, aż 68% gospodarstw do szukania alternatyw dla zakupu maszyn na własność. W efekcie rolnicy coraz częściej stawiają na elastyczność. Raport Biura Informacji Kredytowej na 2025 rok pokazuje, że leasing stał się dominującą formą finansowania maszyn. Firmy leasingowe sfinansowały sprzęt o wartości ponad 6 miliardów złotych, co jest kwotą niemal dwukrotnie wyższą od sumy kredytów inwestycyjnych (2,8 mld zł). Podobny trend widać również na rynku gruntów, gdzie według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dzierżawa obejmuje aż 80% Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, co potwierdza, że rolnicy wolą dziś elastyczne rozwiązania zamiast zamrażania kapitału.

Kiedy leasing maszyny rolniczej się opłaca? Kluczowy jest areał gospodarstwa

Główną zaletą leasingu, która przyciąga wielu rolników, są znacznie niższe koszty na starcie i w trakcie użytkowania maszyny. Analiza przygotowana w tym roku przez Santander Leasing Polska dobrze to obrazuje: pięcioletni koszt posiadania nowego ciągnika, wliczając w to amortyzację i serwis, to wydatek rzędu 250 tys. zł. Dla porównania, całkowity koszt leasingu tej samej maszyny w tym okresie wynosi około 90 tys. zł. Warto jednak pamiętać, że po zakończeniu umowy sprzęt nie staje się własnością rolnika. Atrakcyjność tej formy finansowania dodatkowo zwiększają spadające stopy procentowe. Jak podaje Narodowy Bank Polski, po czterokrotnej obniżce stóp w październiku 2025 roku średnia miesięczna rata za ciągnik o wartości 200 tys. zł spadła do 2 675 zł, przy założeniu 10% wkładu własnego i pięcioletniego okresu spłaty. Ostateczna decyzja, czy wybrać leasing, czy zakup, często zależy od skali prowadzonej działalności. Analizy Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych pokazują, że zakup własnego opryskiwacza staje się opłacalny dopiero przy intensywnym użytkowaniu, czyli na areałach przekraczających 150 hektarów. Przy mniejszych gospodarstwach korzystniejszy może być wynajem. Potwierdzają to kalkulacje serwisu Agroprofil, z których wynika, że dla gospodarstw poniżej 15 hektarów leasing jest często lepszym rozwiązaniem, ponieważ odpadają wydatki związane z serwisowaniem i przechowywaniem sprzętu. Jednocześnie rolnicy, którzy skłaniają się ku zakupowi, powinni pamiętać o zbliżającym się terminie naboru wniosków w ramach programu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność”. Możliwość uzyskania dotacji do 300 tys. zł kończy się 19 grudnia 2025 roku, co stanowi ważny, ale ograniczony w czasie argument za powiększeniem własnego parku maszynowego.

Artur Rytel Złoty Laur Superbiznesu