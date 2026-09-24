Ile wynoszą zaliczki dla rolników w 2026 roku?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o ogromnym zastrzyku gotówki dla polskiego rolnictwa. Na konta gospodarzy trafiło już łącznie ponad 6 mld zł. To pieniądze wypłacane w ramach zaliczek na dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2026 rok.

Z tej ogromnej kwoty, lwia część, bo aż 5,33 mld zł, to zaliczki dla rolników w ramach tegorocznych płatności bezpośrednich 2026. Pieniądze te otrzymało do tej pory 764 tysiące gospodarzy. Pozostałe środki, czyli blisko 686 mln zł, zostały wypłacone jako tak zwane wsparcie obszarowe.

ARiMR podkreśla, że środki trafiają wyłącznie na konta bankowe lub rachunki w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które zostały wcześniej wskazane przez rolników we wnioskach.

Szybsze wypłaty z ARiMR. Dlaczego rząd zareagował?

Tegoroczne wypłaty ruszyły o ponad miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach. To nie jest przypadek ani rutynowe działanie. Decyzja o przyspieszeniu przelewów została podjęta przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

To bezpośrednia reakcja na trudną sytuację w branży. Wcześniejsze zaliczki dla rolników to odpowiedź na apele środowisk rolniczych, które w ostatnich miesiącach poniosły straty.

Zgodnie z zapowiedzią wypłaty zaliczek rozpoczęły się o ponad miesiąc wcześniej niż w latach ubiegłych. Taką decyzję podjął minister rolnictwa i rozwoju wsi w odpowiedzi na apele rolników, którzy w ostatnich miesiącach ponieśli straty - potwierdza w komunikacie ARiMR.

Przyspieszenie wypłat ma więc zapewnić rolnikom płynność finansową w trudniejszym okresie i pomóc złagodzić skutki poniesionych strat.

Jakie są stawki zaliczek? Wyższe niż ostatnio

Nie tylko termin wypłat jest w tym roku wyjątkowy. Rząd zdecydował się również podnieść wysokość części zaliczek, co jest kolejnym ukłonem w stronę gospodarzy.

W przypadku płatności obszarowych, przekazywane kwoty pozostają na tym samym poziomie co w ubiegłych latach i wynoszą 85 procent należnego wsparcia. Zmiana dotyczy jednak kluczowych dopłat bezpośrednich.

W tym roku zaliczki na poczet płatności bezpośrednich zostały podniesione z 70 do 75 procent należnej kwoty. To oznacza, że rolnicy otrzymają na starcie większą część pieniędzy, na które i tak czekali. Szybsze wypłaty i wyższe stawki mają w zamyśle rządu stanowić realne wsparcie dla gospodarstw, które borykają się ze skutkami poniesionych strat.

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