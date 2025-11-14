Myślisz o rozwoju gospodarstwa? Ta wiedza o dotacjach i technologii może być kluczowa

Kluczem do zdobycia 200 000 zł w programie Młody Rolnik jest biznesplan przeznaczający 70% środków na inwestycje trwałe

Badania Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności ujawniają, że brak wiedzy to główna bariera hamująca cyfryzację gospodarstw

Zagrody edukacyjne stają się sprawdzonym pomysłem na biznes w rolnictwie z możliwością finansowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Eksperci wskazują, że specjalistyczne szkolenia są obowiązkowe dla rolników korzystających z interwencji na rzecz ochrony środowiska i klimatu

Jak zdobyć 200 tys. zł w programie Młody Rolnik? Warunki i zasady

Dla osób, które stawiają pierwsze kroki w rolnictwie lub planują rozwój swojego gospodarstwa, kluczowym wsparciem jest program „Premie dla młodych rolników”. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w bieżącym roku młodzi gospodarze mogli liczyć na bezzwrotną pomoc w wysokości 200 000 zł. Nabór wniosków, który trwał od 2 czerwca do 31 lipca, spotkał się ze sporym zainteresowaniem. Warto wiedzieć, że pieniądze są wypłacane w dwóch częściach. Pierwsza transza, wynosząca 140 000 zł, trafia na konto rolnika zaraz po uzyskaniu pozytywnej decyzji, natomiast pozostałe 60 000 zł jest przekazywane po zrealizowaniu założeń biznesplanu. Zasady są klarowne: co najmniej 70% otrzymanej kwoty należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe, takie jak maszyny, zakup gruntów czy modernizację budynków. Pozostałe 30% można elastycznie wykorzystać na bieżące potrzeby, na przykład na zakup środków do produkcji. Aby ułatwić przygotowanie solidnego wniosku, na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia, jak chociażby kurs „Młody rolnik 2025” oferowany przez PAPFU.pl, który krok po kroku prowadzi przez cały proces ubiegania się o dotację.

Rolnictwo 4.0 w praktyce. Dlaczego brak wiedzy hamuje cyfryzację gospodarstw?

Nowoczesne rolnictwo coraz śmielej sięga po zaawansowane technologie, co widać wyraźnie w rosnącej ofercie szkoleń dla branży. Doskonałym przykładem jest projekt „Transformacja cyfrowa rolnictwa w Polsce”, o którym donosi serwis AgroHorti.pl. W jego ramach organizowane są kursy, które uczą praktycznego wykorzystania narzędzi rolnictwa 4.0, takich jak systemy precyzyjnego nawożenia, czujniki wilgotności gleby czy sztuczna inteligencja do identyfikacji chwastów. Jak bardzo potrzebne są takie inicjatywy, pokazują tegoroczne badania Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności. Wynika z nich, że aż 83% rolników przyznaje, iż to właśnie brak wiedzy jest główną przeszkodą we wdrażaniu cyfrowych rozwiązań. Równie ważna staje się wiedza na temat adaptacji do zmian klimatycznych. Jak podaje Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, rolnicy korzystający z interwencji „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu” mają obowiązek odbycia dedykowanych szkoleń. O rosnącej wadze tematu świadczy też fakt, że zaledwie wczoraj, 13 listopada, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zorganizowało darmowe webinarium poświęcone monitorowaniu suszy rolniczej.

Zagrody edukacyjne i mentoring. Jakie są nowe pomysły na biznes w rolnictwie?

Działalność rolnicza to dziś znacznie więcej niż tylko produkcja roślinna czy zwierzęca. Coraz większą popularność zdobywają alternatywne pomysły na biznes, takie jak agroturystyka połączona z edukacją. Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, koordynowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, zrzesza już niemal 300 gospodarstw w całym kraju, które otwierają swoje drzwi dla gości, dzieląc się wiedzą o rolnictwie. Zainteresowanie tym kierunkiem jest na tyle duże, że pod koniec października tego roku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało szkolenie online pod hasłem „Zagroda Edukacyjna pomysłem na biznes”. Podczas spotkania omawiano między innymi możliwości finansowania takich inicjatyw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jednocześnie na rynku pojawiają się programy wsparcia skierowane do konkretnych grup, czego przykładem jest druga edycja Agro Woman Mentoring 2025. Jak podaje Europejska Fundacja Wsparcia Rozwoju Kobiet na Wsi „Agro Woman”, inicjatywa ta jest przeznaczona dla kobiet, które prowadzą działalność rolniczą lub przetwórczą od co najmniej 30 miesięcy i osiągają roczny przychód powyżej 50 000 zł. Takie działania pokazują, że polskie rolnictwo stawia na różnorodność i rozwój kompetencji.

