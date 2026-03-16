Analiza nowych przepisów drogowych dla rolników ujawnia, że utrata prawa jazdy grozi teraz także za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym

Od marca 2026 roku dopuszczalna prędkość ciągnika rolniczego na drodze publicznej została podniesiona do 40 km/h

Eksperci wskazują, że samorządy zyskały nowe uprawnienia do wprowadzania ograniczeń tonażu dla ciężkiego sprzętu rolniczego na drogach lokalnych

Kluczem do uniknięcia problemów z limitami jest specjalne zezwolenie na przejazd ciężkim sprzętem, które można uzyskać w kilka dni

Nowe przepisy drogowe dla rolników. Wyższa prędkość ciągnika i ograniczenia tonażu

Początek marca bieżącego roku przyniósł rolnikom pakiet istotnych zmian w przepisach drogowych. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, z jednej strony pojawiły się ułatwienia, ponieważ dopuszczalną prędkość ciągników rolniczych podniesiono z 30 do 40 km/h, co ma usprawnić transport i prace polowe. Z drugiej strony, zaostrzono niektóre kary. Przewożenie osób w przyczepie w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem grozi teraz mandatem w wysokości 500 zł i 6 punktami karnymi. Istotną nowością jest również rozszerzenie przepisu o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Dotychczas sankcja ta obowiązywała tylko w terenie zabudowanym, a od marca 2026 roku dotyczy także dróg jednojezdniowych dwukierunkowych poza tym obszarem.

Warto również wiedzieć, że samorządy zyskały możliwość wprowadzania ograniczeń w ruchu ciężkich maszyn na drogach gminnych. Zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów oraz Ministerstwa Infrastruktury, taka decyzja może zapaść tylko po spełnieniu dwóch warunków jednocześnie. Ograniczenie tonażu jest możliwe, gdy stan techniczny drogi nie pozwala na bezpieczny przejazd pojazdów o nacisku osi do 11,5 tony, a dodatkowo trasa ta przebiega w pobliżu obszarów chronionych lub zwartej zabudowy mieszkalnej. Należy pamiętać, że drogi gruntowe, które stanowią blisko 29 proc. wszystkich dróg publicznych w Polsce, domyślnie dopuszczają ruch pojazdów o nacisku do 8 ton na oś. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządca drogi postawi znak zezwalający na ruch cięższych maszyn. Jednocześnie Ustawa o drogach publicznych daje wójtom, burmistrzom i prezydentom miast prawo do dochodzenia odszkodowań za zniszczenie dróg na zasadach prawa cywilnego.

Zalane drogi i limity tonażu. Jak uzyskać zezwolenie na przejazd ciężkim sprzętem?

Sytuację na drogach na początku wiosennych prac polowych dodatkowo komplikują warunki pogodowe. Intensywne roztopy w marcu 2026 roku doprowadziły do licznych podtopień, co przekłada się na realne problemy w transporcie rolniczym. Jak donosi RMF24, powołując się na dane Straży Pożarnej, tylko w ciągu jednej doby w zachodniej Polsce odnotowano ponad 500 interwencji związanych z zalaniem dróg. Według informacji Ministerstwa Infrastruktury i Policji, nieprzejezdne stały się nawet kluczowe odcinki dróg krajowych, takie jak DK 10, DK 25 oraz DK 31. To zmusza rolników do korzystania z lokalnych objazdów, często nieprzystosowanych do ciężaru i gabarytów sprzętu rolniczego. Niestety, wpisuje się to w szerszy trend, co potwierdza Ogólnopolskie Badanie Farmera z 2026 roku, z którego wynika, że blisko 90% polskich gospodarstw w ostatnich trzech latach odczuło skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Dla rolników, którzy w okresie wzmożonych prac muszą poruszać się ciężkim sprzętem po drogach z ograniczeniami tonażowymi, przewidziano jednak specjalne procedury administracyjne. Dobrym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd dla pojazdów o masie przekraczającej 12 ton, znanego jako identyfikator C12. Jak pokazują przykłady z samorządów, takich jak Radzymin, procedura uzyskania takiej zgody trwa zazwyczaj do trzech dni roboczych. Jest to kluczowe udogodnienie, które pozwala legalnie prowadzić transport w trudnych warunkach. Ma to szczególne znaczenie w kontekście obecnego chaosu na rynku nawozów, wywołanego unijnym podatkiem węglowym (CBAM) oraz tymczasowym wstrzymaniem zamówień przez Grupę Azoty z powodu rosnących cen gazu. Sprawne załatwienie formalności transportowych staje się więc jednym z kluczowych elementów zapewnienia ciągłości prac w gospodarstwie.