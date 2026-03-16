- Analiza nowych przepisów drogowych dla rolników ujawnia, że utrata prawa jazdy grozi teraz także za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym
- Od marca 2026 roku dopuszczalna prędkość ciągnika rolniczego na drodze publicznej została podniesiona do 40 km/h
- Eksperci wskazują, że samorządy zyskały nowe uprawnienia do wprowadzania ograniczeń tonażu dla ciężkiego sprzętu rolniczego na drogach lokalnych
- Kluczem do uniknięcia problemów z limitami jest specjalne zezwolenie na przejazd ciężkim sprzętem, które można uzyskać w kilka dni
Nowe przepisy drogowe dla rolników. Wyższa prędkość ciągnika i ograniczenia tonażu
Początek marca bieżącego roku przyniósł rolnikom pakiet istotnych zmian w przepisach drogowych. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, z jednej strony pojawiły się ułatwienia, ponieważ dopuszczalną prędkość ciągników rolniczych podniesiono z 30 do 40 km/h, co ma usprawnić transport i prace polowe. Z drugiej strony, zaostrzono niektóre kary. Przewożenie osób w przyczepie w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem grozi teraz mandatem w wysokości 500 zł i 6 punktami karnymi. Istotną nowością jest również rozszerzenie przepisu o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Dotychczas sankcja ta obowiązywała tylko w terenie zabudowanym, a od marca 2026 roku dotyczy także dróg jednojezdniowych dwukierunkowych poza tym obszarem.
Warto również wiedzieć, że samorządy zyskały możliwość wprowadzania ograniczeń w ruchu ciężkich maszyn na drogach gminnych. Zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów oraz Ministerstwa Infrastruktury, taka decyzja może zapaść tylko po spełnieniu dwóch warunków jednocześnie. Ograniczenie tonażu jest możliwe, gdy stan techniczny drogi nie pozwala na bezpieczny przejazd pojazdów o nacisku osi do 11,5 tony, a dodatkowo trasa ta przebiega w pobliżu obszarów chronionych lub zwartej zabudowy mieszkalnej. Należy pamiętać, że drogi gruntowe, które stanowią blisko 29 proc. wszystkich dróg publicznych w Polsce, domyślnie dopuszczają ruch pojazdów o nacisku do 8 ton na oś. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządca drogi postawi znak zezwalający na ruch cięższych maszyn. Jednocześnie Ustawa o drogach publicznych daje wójtom, burmistrzom i prezydentom miast prawo do dochodzenia odszkodowań za zniszczenie dróg na zasadach prawa cywilnego.
Zalane drogi i limity tonażu. Jak uzyskać zezwolenie na przejazd ciężkim sprzętem?
Sytuację na drogach na początku wiosennych prac polowych dodatkowo komplikują warunki pogodowe. Intensywne roztopy w marcu 2026 roku doprowadziły do licznych podtopień, co przekłada się na realne problemy w transporcie rolniczym. Jak donosi RMF24, powołując się na dane Straży Pożarnej, tylko w ciągu jednej doby w zachodniej Polsce odnotowano ponad 500 interwencji związanych z zalaniem dróg. Według informacji Ministerstwa Infrastruktury i Policji, nieprzejezdne stały się nawet kluczowe odcinki dróg krajowych, takie jak DK 10, DK 25 oraz DK 31. To zmusza rolników do korzystania z lokalnych objazdów, często nieprzystosowanych do ciężaru i gabarytów sprzętu rolniczego. Niestety, wpisuje się to w szerszy trend, co potwierdza Ogólnopolskie Badanie Farmera z 2026 roku, z którego wynika, że blisko 90% polskich gospodarstw w ostatnich trzech latach odczuło skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Dla rolników, którzy w okresie wzmożonych prac muszą poruszać się ciężkim sprzętem po drogach z ograniczeniami tonażowymi, przewidziano jednak specjalne procedury administracyjne. Dobrym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd dla pojazdów o masie przekraczającej 12 ton, znanego jako identyfikator C12. Jak pokazują przykłady z samorządów, takich jak Radzymin, procedura uzyskania takiej zgody trwa zazwyczaj do trzech dni roboczych. Jest to kluczowe udogodnienie, które pozwala legalnie prowadzić transport w trudnych warunkach. Ma to szczególne znaczenie w kontekście obecnego chaosu na rynku nawozów, wywołanego unijnym podatkiem węglowym (CBAM) oraz tymczasowym wstrzymaniem zamówień przez Grupę Azoty z powodu rosnących cen gazu. Sprawne załatwienie formalności transportowych staje się więc jednym z kluczowych elementów zapewnienia ciągłości prac w gospodarstwie.