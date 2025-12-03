Analiza danych branżowych pokazuje, jak rolnictwo precyzyjne może obniżyć zużycie nawozów nawet o 40% i paliwa o 30%

Badania naukowe dowodzą, że rolnicy korzystający z technologii precyzyjnych notują zyski wyższe średnio o 22% z każdego hektara

Jak sfinansować nowoczesne technologie w rolnictwie, skoro w 2025 roku dostępne są dopłaty do rolnictwa precyzyjnego sięgające nawet 2144 zł do hektara?

Eksperci wskazują, że drony w rolnictwie wykrywają choroby roślin do 14 dni wcześniej, co ogranicza straty w plonach nawet o 20%

Inwestycja w systemy rolnictwa precyzyjnego, takie jak monitoring upraw, potrafi zwrócić się już w półtora roku

Mniej nawozów i wyższe plony. Jakie korzyści daje rolnictwo precyzyjne?

Nowoczesne technologie w rolnictwie ekologicznym to już nie ciekawostka, ale realny sposób na obniżenie kosztów produkcji. Jak pokazują dane zebrane przez portal Hupro.pl, dzięki zastosowaniu czujników glebowych i systemów zmiennego dawkowania nawozów można zużyć ich nawet o 30-40% mniej. Podobne korzyści daje mądre gospodarowanie wodą. Według serwisu ProgramistaJava.pl, systemy oparte na internecie rzeczy (IoT) z czujnikami wilgotności gleby potrafią same dostosować nawadnianie, co przekłada się na oszczędność wody rzędu 20%. Warto też zwrócić uwagę na prace polowe. Serwis E-Ursus.pl udokumentował, że inwestycja w autonomiczne maszyny rolnicze może obniżyć zużycie paliwa nawet o 30%. Wszystkie te rozwiązania ograniczają ryzyko popełnienia błędu przez człowieka i sprawiają, że gospodarowanie staje się po prostu bardziej wydajne.

Ograniczenie wydatków to jedna strona medalu, drugą jest zauważalny wzrost plonów i mniejsze straty. Jak podaje portal Agroefekt.pl, sama analiza danych z systemów rolnictwa precyzyjnego może podnieść wydajność upraw średnio o jedną czwartą, głównie dzięki lepszemu nawadnianiu. Ciekawym rozwiązaniem są drony z kamerami multispektralnymi, które potrafią wykryć pierwsze oznaki chorób roślin na 10-14 dni, zanim staną się widoczne gołym okiem. Według serwisu Plonovo.pl, takie wczesne ostrzeganie pozwala ograniczyć straty nawet o 15-20%. Potencjał sztucznej inteligencji doskonale obrazują testy przeprowadzone w Wielkopolsce. Tamtejsze systemy rozpoznawania chwastów obniżyły zużycie herbicydów o 60%, a jednocześnie przyczyniły się do wzrostu plonów o 12%. Technologia ta wnika nawet głębiej, bo analiza mikrobiomu gleby przez algorytmy AI pozwala na tak trafne zalecenia nawozowe, że plony ziemniaków ekologicznych rosną o 18%.

Dopłaty do rolnictwa precyzyjnego. Jak szybko zwraca się taka inwestycja?

Choć początkowe koszty wdrożenia nowoczesnych technologii, nowych technologicznych inwestycji, mogą wydawać się wysokie, rolnicy nie są pozostawieni sami sobie dzięki szerokiej ofercie wsparcia finansowego. Jak podaje „Tygodnik Rolniczy”, w bieżącym, 2025 roku, producenci ekologiczni mogą otrzymać dopłatę w wysokości 1 571 zł do hektara. W przypadku gospodarstw prowadzących zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą, stawka ta rośnie nawet do 2 144 zł. Warto również pamiętać o wsparciu unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które może pokryć do połowy kosztów instalacji systemów rolnictwa precyzyjnego. Cennym uzupełnieniem jest też program Ministerstwa Rolnictwa „Cyfrowy Rolnik”, w ramach którego można uzyskać do 15 000 zł dotacji na zakup podstawowych rozwiązań z zakresu internetu rzeczy (IoT) dla gospodarstw ekologicznych.

Dostępne dotacje w połączeniu z rosnącymi cenami żywności ekologicznej sprawiają, że inwestycja w cyfryzację gospodarstwa może zwrócić się zaskakująco szybko. Dobrym przykładem jest rynek wołowiny ekologicznej, gdzie ceny w październiku tego roku, jak podaje serwis Agronews, były wyższe o niemal 48% niż rok wcześniej. Taki trend zachęca do inwestowania w jakość i wydajność. Konkretne wyliczenia portalu Traktor24.pl pokazują, że system do monitorowania upraw z użyciem drona, kosztujący około 28 000 zł, potrafi się zwrócić już w półtora roku. Z kolei zakup maszyn autonomicznych to inwestycja, która amortyzuje się w ciągu dwóch lub trzech sezonów. Ostatecznie wszystko sprowadza się do realnych pieniędzy. Jak wynika z badań Naukowego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, o których informuje serwis Agronomist.pl, rolnicy korzystający z technologii precyzyjnych notują zyski wyższe średnio o 22% z każdego hektara.

