Analiza danych GIJHARS ujawnia, że polski rynek żywności bio jest w fazie dynamicznego wzrostu

Rosnąca wartość rynku żywności ekologicznej, która w tym roku może przekroczyć 2 miliardy złotych, stanowi szansę dla producentów

Badanie rynkowe z 2025 roku wskazuje, które ekologiczne warzywa Polacy kupują coraz chętniej

Produkcja zdrowej żywności to jedna z kluczowych inteligentnych specjalizacji, która zapewnia rolnikom realne wsparcie na Warmii i Mazurach

Jakie konkretne wsparcie dla rolnictwa ekologicznego oferuje Wspólna Polityka Rolna?

Ekologiczne uprawy na Warmii i Mazurach. Jakie wsparcie otrzymują rolnicy?

Warmia i Mazury coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na mapie polskiego rolnictwa ekologicznego, co wyraźnie widać w danych Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Tylko w tym roku powierzchnia ekologicznych upraw warzyw wzrosła tam o imponujące 12% w porównaniu do poprzedniego sezonu. Potencjał tego sektora dostrzegają również władze regionu, które uznały produkcję zdrowej żywności za jedną z czterech inteligentnych specjalizacji województwa. Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju są wyniki tegorocznego konkursu „Laur Agrobiznesu 2025”, gdzie wśród laureatów znalazła się między innymi Kozia Farma Złotna, nagrodzona w kategorii przetwórców. Prowadzone od 2012 roku przez Katarzynę i Grzegorza Łaskich gospodarstwo, oferujące certyfikowane sery, jogurty i kefiry z mleka koziego, jest doskonałym przykładem, jak można z sukcesem łączyć tradycję z nowoczesną agrotechniką.

Za sukcesem rolników z Warmii i Mazur stoi również dobrze przemyślany system wsparcia. Ciekawą inicjatywą samorządu jest sieć Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury, która aktywnie promuje lokalne produkty. Dzięki specjalnemu oznaczeniu konsumenci, zarówno mieszkańcy, jak i turyści, mają gwarancję ich autentyczności i wysokiej jakości. Równie ważną rolę odgrywa edukacja i doradztwo. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego właśnie w listopadzie organizuje cykl szkoleń poświęconych wsparciu dla rolnictwa ekologicznego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Jak donoszą organizatorzy, spotkania te cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodych gospodarzy, którzy widzą w ekologii swoją przyszłość.

Rynek żywności bio w Polsce rośnie. Jakie są najnowsze dane i trendy?

Sukces Warmii i Mazur nie jest odosobnionym przypadkiem, a raczej wpisuje się w ogólnopolski trend dynamicznego rozwoju rolnictwa ekologicznego. Z danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS) wynika, że w zeszłym roku, czyli w 2024, w Polsce działało już blisko 25 tysięcy producentów ekologicznych, co stanowiło wzrost o 3,3% w skali roku. Jeszcze bardziej imponująco wyglądał przyrost areału upraw, który powiększył się o 8,7%, przekraczając 691 tysięcy hektarów. Prognozy na kończący się rok są równie optymistyczne: liczba gospodarstw ma przekroczyć 25 tysięcy, a wartość całego rynku żywności bio może sięgnąć ponad 2 miliardy złotych. Równocześnie, jak podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS), krajowe zbiory popularnych warzyw korzeniowych, takich jak marchew czy buraki, wzrosły w tym roku o 5%, a producenci z Warmii i Mazur mają w tym wyniku swój znaczący udział.

Rosnąca liczba gospodarstw ekologicznych jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby konsumentów, którzy coraz chętniej sięgają po certyfikowaną żywność. Z badań przeprowadzonych przez Kantar Polska w drugiej połowie bieżącego roku wynika, że Polacy nie tylko niezmiennie kupują dużo pomidorów czy ogórków, ale też coraz częściej wkładają do koszyka paprykę i brokuły, gdzie zainteresowanie wzrosło odpowiednio o 6 i 12 punktów procentowych. Ten trend ma swoje odzwierciedlenie w danych handlowych, na przykład sieć Organic Farma Zdrowia notuje dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Zainteresowanie lokalnymi produktami wspierają także działania rządowe, jak choćby rozpoczęta 15 listopada kampania „Kupuj Świadomie PRODUKT POLSKI”. Wszystko to pokazuje, że ambitny cel strategiczny rządu, jakim jest osiągnięcie miliona hektarów upraw ekologicznych do 2030 roku, staje się coraz bardziej realny.

