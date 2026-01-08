Analizy Wielkopolskiej Izby Rolniczej ujawniają, że uprawa kukurydzy w 2025 roku przyniosła straty sięgające nawet 3,6 tysiąca złotych na hektarze

Nowe dotacje na przetwórstwo w gospodarstwie, z naborem planowanym na połowę 2026 roku, oferują wsparcie do 500 tysięcy złotych

Badania naukowe potwierdzają, że klienci są gotowi zapłacić średnio o 34,5% więcej za produkty rolne pochodzące ze sprzedaży bezpośredniej

Rolniczy Handel Detaliczny to sprawdzony sposób na zwiększenie zysków w rolnictwie, co pokazuje blisko 20 tysięcy działających już podmiotów

Dlaczego rolnictwo jest coraz mniej opłacalne? Straty na uprawie kukurydzy i jęczmienia

Coraz trudniejsza sytuacja ekonomiczna w polskich gospodarstwach sprawia, że wielu rolników szuka sposobów na dodatkowy zarobek. Dane opublikowane w 2025 roku przez serwis Agrofakt.pl pokazują, że do kieszeni producenta trafia zaledwie od 5% do 15% ostatecznej ceny produktu na półce sklepowej, a lwia część zysków przypada pośrednikom. Nic więc dziwnego, że nastroje w branży nie są najlepsze. Jak informował w zeszłym roku Business Insider, aż 34,3% rolników przyznało, że ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Problemem jest też niska rentowność samej produkcji roślinnej. Analizy Wielkopolskiej Izby Rolniczej z 2025 roku nie pozostawiają złudzeń: uprawa kukurydzy na ziarno wiązała się ze stratą od ponad 2,3 tys. zł do blisko 3,6 tys. zł na hektarze. Niewiele lepiej wyglądała sytuacja w przypadku jęczmienia jarego, gdzie straty wynosiły od około 400 zł do ponad 1,4 tys. zł na hektar. Te liczby wyraźnie pokazują, że dywersyfikacja działalności staje się dla wielu gospodarstw koniecznością.

Nowe dotacje na przetwórstwo w gospodarstwie. Jakie wsparcie otrzymają rolnicy?

W odpowiedzi na te wyzwania, pojawiają się nowe możliwości wsparcia - dotacje, dopłaty itp., które mają na celu ułatwienie rolnikom skracania łańcucha dostaw i rozwijania własnego, małego przetwórstwa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) ogłosiło, że jeszcze w tym roku ruszy nowy program z budżetem 51 mln euro. Nabór wniosków planowany jest na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2026 roku. Jak podaje portal Agronews.pl, rolnicy zainteresowani przetwórstwem we własnym gospodarstwie będą mogli wybrać jedną z dwóch form pomocy. Pierwsza opcja to ryczałt w kwocie 30, 60 lub 120 tys. zł, który pokryje do 65% kosztów inwestycji. Drugie rozwiązanie to refundacja do 50% kosztów dla większych projektów, o wartości od 10 tys. do 500 tys. zł. Wsparcie obejmie szeroki zakres działalności, od produkcji serów i wędlin, przez wypiek pieczywa, aż po tworzenie dań gotowych. Zainteresowanie takim kierunkiem rośnie, co potwierdza dynamiczny rozwój Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD). Według danych ISBnews, w listopadzie 2025 roku w Polsce działało już blisko 20 tysięcy takich podmiotów.

Warto zauważyć, że rozwój przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej to nie tylko odpowiedź na problemy finansowe, ale także wejście na bardzo obiecujący rynek. Potwierdzają to sami konsumenci. Jak czytamy w metaanalizie opublikowanej na łamach „Frontiers in Sustainable Food Systems” w 2024 roku, klienci są w stanie zapłacić za produkty pochodzące prosto od rolnika średnio o 34,5% więcej. Sprzedaży bezpośredniej sprzyja także rozwój nowoczesnych technologii. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za 2025 rok, handel internetowy stanowił już 23,5% całej sprzedaży detalicznej w naszym kraju. Oprócz kanałów cyfrowych, wciąż do dyspozycji pozostaje solidna sieć ponad dwóch tysięcy stałych targowisk oraz trzynastu rynków hurtowych. Inspirujące mogą być przykłady z innych państw Unii Europejskiej. Jak donosi portal Topagrar.pl, w Holandii już co piąty rolnik poniżej 35. roku życia z powodzeniem sprzedaje swoje wyroby bezpośrednio, często łącząc to z ofertą agroturystyczną, co pokazuje, jak wiele możliwości drzemie w dywersyfikacji rolniczej działalności.

FB: Asia i Kamil z "Rolnik szuka żony" ruszają z budową domu