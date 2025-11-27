Tylko do 28 listopada 2025 roku można złożyć wniosek o 120 tysięcy złotych w ramach programu Rozwój małych gospodarstw

Analiza portalu WRP potwierdza, że wspólne zakupy nawozów to sprawdzony sposób na obniżenie kosztów nawet o 25%

Dane Głównego Urzędu Statystycznego ujawniają, jak inwestycja w fotowoltaikę pozwala odliczyć 25% wydatków od podatku rolnego

Leasing maszyn rolniczych staje się kluczową alternatywą dla dopłat z Krajowego Planu Strategicznego

Dotacje dla małych gospodarstw i na maszyny. Jakie terminy obowiązują?

Końcówka listopada to ostatni dzwonek dla właścicieli mniejszych gospodarstw, aby skorzystać z dostępnych form wsparcia, rozmaitych dotacji dla rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przypomina, że nabór wniosków w programie „Rozwój małych gospodarstw” trwa tylko do 28 listopada 2025 roku. Program ten jest skierowany do gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tysięcy euro i powierzchni do 300 hektarów. Można w nim uzyskać nawet 120 tysięcy złotych w formie ryczałtu na cele inwestycyjne, takie jak budowa, modernizacja budynków czy zakup nowego sprzętu. Warto również zwrócić uwagę na program „Energia dla wsi”, w którym wnioski przyjmowane są do 19 grudnia 2025 roku. Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rolnicy mogą liczyć na dofinansowanie do 25 tysięcy złotych na instalacje fotowoltaiczne. Taka inwestycja może w przyszłości obniżyć rachunki za prąd nawet o połowę. Co więcej, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, inwestując w odnawialne źródła energii bez wsparcia publicznego, można skorzystać z ulgi podatkowej, odliczając 25% udokumentowanych wydatków od podatku rolnego.

Rolnicy planujący modernizację swojego parku maszynowego także mogą liczyć na pomoc finansową. ARiMR oferuje wsparcie w wysokości do 300 tysięcy złotych na zakup maszyn do zbioru, pod warunkiem utworzenia grupy składającej się z co najmniej trzech gospodarzy. Dofinansowanie ma formę refundacji od 45% do nawet 65% kosztów kwalifikowanych. Ciekawą alternatywą, która nie wymaga angażowania od razu dużego kapitału, jest leasing. Ze statystyk Związku Polskiego Leasingu wynika, że w 2024 roku sfinansowano w ten sposób zakup maszyn rolniczych o wartości ponad 6 miliardów złotych, co pokazuje rosnącą popularność tego rozwiązania. Jak zauważają analitycy serwisu Leasing.org, głównym impulsem do inwestycji w 2025 roku będą dopłaty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Krajowego Planu Strategicznego. Należy jednak pamiętać, że ten drugi oferuje mniejsze środki przy bardziej rygorystycznych wymaganiach.

Ceny nawozów biją rekordy. Gdzie szukać oszczędności w gospodarstwie?

Rosnące ceny nawozów to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stają rolnicy w przygotowaniach do nowego sezonu. Według notowań Wielkopolskiej Izby Rolniczej z listopada 2025 roku, za tonę saletry amonowej trzeba zapłacić 1676 zł, za mocznik 2378 zł, a za polifoskę nawet 2775 zł. W odpowiedzi na tak wysokie koszty, coraz więcej gospodarzy decyduje się na współpracę sąsiedzką. Jak opisuje portal WRP, wspólne zakupy nawozów pozwalają osiągnąć oszczędności sięgające nawet 25%. W ramach jednej z takich inicjatyw w zaledwie trzy dni zebrano zapotrzebowanie na blisko 8000 ton nawozu, co pozwoliło wynegocjować znacznie korzystniejsze ceny. Problem zauważyła również Krajowa Rada Izb Rolniczych, która zaapelowała do Ministra Rolnictwa o uruchomienie rekompensat. Organizacja argumentuje, że bez stabilizacji cen wielu rolników ograniczy nawożenie, co może negatywnie wpłynąć na plony w 2026 roku. Jak informuje dodatkowo serwis Adorol, warto pamiętać, że od 1 kwietnia 2025 roku zmienią się stawki VAT na nawozy, co jest kolejnym argumentem za wcześniejszym zaopatrzeniem gospodarstwa.

Poza strategicznymi zakupami, zimą warto zadbać o dopełnienie formalności i poszukać oszczędności w bieżącej działalności. Serwis AgroPolska przypomina, że rolnicy prowadzący hodowlę zwierząt mają czas tylko do 28 listopada 2025 roku, aby złożyć wniosek o wydłużenie terminu dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Złożenie takiego oświadczenia pozwala uniknąć ewentualnych kar finansowych. Dobrym pomysłem jest także przyjrzenie się efektywności energetycznej. Jak wyliczył ekspert Andrzej Kotowski, odpowiednia optymalizacja pracy maszyn rolniczych może przynieść oszczędności w zużyciu paliwa na poziomie nawet 20%. Jeszcze większy potencjał drzemie w modernizacji oświetlenia w budynkach gospodarczych. Zastosowanie nowoczesnej technologii LED może obniżyć zużycie energii elektrycznej o 50%. Każda taka optymalizacja to krok w stronę nie tylko niższych rachunków, ale i bardziej stabilnej oraz rentownej przyszłości całego gospodarstwa.

