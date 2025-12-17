Rolnictwo regeneratywne oficjalnie w Polsce. Nowe zasady mogą pomóc obniżyć rachunki i chronić przed suszą

Polska jako pierwszy kraj w Europie ma oficjalną definicję rolnictwa regeneratywnego, co otwiera drogę do nowego wsparcia finansowego

Analiza ekspertów ujawnia, że praktyki regeneratywne mogą zmniejszyć straty w plonach podczas suszy nawet o 30%

Wdrożenie rolnictwa regeneratywnego pozwala obniżyć koszty produkcji przez mniejsze zużycie paliwa (do 40%) i nawozów (do 25%)

Specjalny przewodnik dla rolników wskazuje, jak dopłaty z WPR i ekoschematy można wykorzystać do transformacji gospodarstwa

Certyfikaty węglowe stają się nowym, realnym źródłem dochodu dla gospodarstw poprawiających zdrowie gleby

Na czym polega rolnictwo regeneratywne? Polska ma oficjalną definicję

Polska zrobiła ważny krok, stając się pierwszym krajem w Europie, który ma oficjalną, szeroko uzgodnioną definicję rolnictwa regeneratywnego. Dokument w tej sprawie został uroczyście przekazany przedstawicielom rządu, w tym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dokładnie 11 grudnia tego roku. Zgodnie z przyjętą treścią, rolnictwo regeneratywne to kompleksowe podejście do prowadzenia gospodarstwa, które ma na celu przede wszystkim odbudowę zdrowia gleby i zwiększenie bioróżnorodności. Kluczowe jest także mądre gospodarowanie wodą, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i dbanie o dobrostan zwierząt, a wszystko to przy zachowaniu opłacalności produkcji. Ta ważna inicjatywa to efekt współpracy w ramach Społecznego Paktu na rzecz Rolnictwa i Produkcji Żywności, który zrzesza ponad 50 różnych organizacji, w tym samych rolników, naukowców, urzędników i firmy z branży spożywczej.

Samo stworzenie definicji to dopiero punkt wyjścia do dalszych, konkretnych działań. Jak informuje Społeczny Pakt na rzecz Rolnictwa i Produkcji Żywności, w planach jest już opracowanie krajowego programu, który będzie wspierał rozwój tego kierunku w agrotechnice. Co więcej, trwają prace nad stworzeniem specjalnego systemu certyfikacji oraz instrumentów finansowych, które mają realnie pomóc rolnikom w przestawianiu swoich gospodarstw na nowe zasady. Fundamentem tej filozofii jest postrzeganie gleby nie jako biernego podłoża, ale jako żywego, skomplikowanego ekosystemu. W praktyce oznacza to na przykład ograniczenie orki, częstsze stosowanie roślin okrywowych czy poplonów, a także stałą dbałość o zwiększanie zawartości materii organicznej i życia mikrobiologicznego w glebie.

Czy rolnictwo regeneratywne się opłaca? Niższe koszty i większa odporność na suszę

Przejście na regeneratywne metody uprawy może przynieść rolnikom konkretne korzyści finansowe. Jak czytamy w przewodniku „Rolnictwo regeneratywne”, który przygotowały Fundacja Grunt od Nowa i firma Danone, gospodarstwa stosujące te praktyki mogą liczyć na wyraźne obniżenie kosztów. Oszczędności są widoczne w wielu obszarach, na przykład w zużyciu nawozów, które może spaść nawet o 25%, paliwa do maszyn (do 40%), a także środków ochrony roślin (do 30%). Niższe nakłady w naturalny sposób przekładają się na lepszą rentowność produkcji. Nową szansą na dodatkowy dochód stają się też certyfikaty węglowe, które rolnicy otrzymują za ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i mogą je sprzedawać firmom dążącym do neutralności klimatycznej. Co istotne, według Społecznego Paktu, żywność z takich upraw często ma wyższą wartość odżywczą, co jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów.

Stosowanie praktyk regeneratywnych wzmacnia również odporność gospodarstw na coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe, co w dobie zmian klimatycznych ma ogromne znaczenie. Analizy przytaczane przez Społeczny Pakt na rzecz Rolnictwa i Produkcji Żywności jasno pokazują, że podczas suszy czy ulewnych deszczy straty w plonach mogą być mniejsze o 20-30% w porównaniu z tradycyjnymi uprawami. Główną przyczyną jest poprawa struktury gleby, która, jak podają autorzy przewodnika Fundacji Grunt od Nowa i Danone, jest w stanie zatrzymać nawet o połowę więcej wody. Lepsza retencja wodna nie tylko chroni rośliny, ale także przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Potwierdza to badanie z 2023 roku, wykonane na zlecenie firm Bayer i ADM, z którego wynika, że redukcja emisji może sięgnąć nawet 40%.

Dopłaty z WPR i ekoschematy. Jakie wsparcie czeka na rolników?

Rolnicy, którzy rozważają wdrożenie praktyk regeneratywnych, mogą już teraz skorzystać z różnych form wsparcia. Podstawą są dopłaty w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, a zwłaszcza ekoschematy, które nagradzają rolników za stosowanie zrównoważonych metod. Solidną dawkę praktycznej wiedzy można znaleźć w przewodniku dla rolników przygotowanym przez Fundację Grunt od Nowa i Danone, który ukazał się jesienią tego roku. W proces transformacji angażuje się także sektor prywatny. Dobrym przykładem jest program DAN-Agri, w ramach którego firma Danone do końca bieżącego roku przeznaczy ponad 10 milionów złotych na pomoc swoim dostawcom mleka w ograniczaniu emisji. Powstają też gotowe programy, jak ten wprowadzony w ubiegłym roku przez Fundację Terra Nostra, ułatwiające przejście na zintegrowaną produkcję regeneratywną.

Zainteresowanie zrównoważonymi sposobami produkcji żywności w Polsce systematycznie rośnie. Potwierdzają to dane Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), z których wynika, że w 2024 roku liczba producentów ekologicznych wzrosła o 3,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym samym czasie powierzchnia upraw ekologicznych zwiększyła się o 8,7%, przekraczając poziom 691 tysięcy hektarów. Ten pozytywny trend jest zgodny z planami rządu, które zakładają, że do 2030 roku co najmniej 7% użytków rolnych w kraju będzie objętych systemem produkcji ekologicznej. Jednocześnie prężnie rozwijają się inicjatywy oddolne, takie jak klastry agroekologiczne, które pozwalają mniejszym gospodarstwom współpracować, wymieniać się cennymi doświadczeniami i wspólnie docierać na rynek.

