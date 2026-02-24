Oficjalne obniżenie stawek podatku rolnego w 2026 roku to dopiero początek możliwych oszczędności

Analiza Ustawy o podatku rolnym potwierdza, że ulga inwestycyjna pozwala odliczyć aż 25% kosztów modernizacji gospodarstwa

Inwestycja w fotowoltaikę, deszczownie czy budynki inwentarskie może znacząco obniżyć twój podatek rolny

Dane GUS ujawniają, jak historycznie niska cena żyta wpłynęła na tegoroczne stawki podatku rolnego dla każdego hektara

Niższy podatek rolny w 2026. Jak cena żyta wpłynęła na nowe stawki?

Dobra wiadomość dla rolników na początek 2026 roku. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stawki podatku rolnego zostały zauważalnie obniżone. Dla gospodarstw rolnych podstawa opodatkowania wynosi teraz 166,05 zł za 1 hektar przeliczeniowy, co oznacza spadek o prawie 50 zł w stosunku do roku 2025. Podobną obniżkę odnotowano w przypadku pozostałych gruntów rolnych, gdzie nowa stawka to 332,10 zł za 1 hektar, czyli o blisko 100 zł mniej niż wcześniej. Kluczowa okazała się niższa średnia cena skupu żyta za ostatnie 11 kwartałów, która według danych GUS z października 2025 roku wyniosła 66,42 zł za decytonę, podczas gdy rok wcześniej było to 86,34 zł. W praktyce, dla rolnika prowadzącego 50-hektarowe gospodarstwo, ta zmiana przekłada się na realne oszczędności w budżecie, sięgające około 2,5 tysiąca złotych rocznie. Warto pamiętać o terminach płatności: pierwsza rata upływa 15 marca, a kolejne należy uregulować do 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeśli cała kwota podatku nie przekracza 100 zł, trzeba ją zapłacić jednorazowo w pierwszym terminie. Dobrym zwyczajem jest też sprawdzenie lokalnych uchwał, ponieważ gminy mogą ustalić jeszcze niższe stawki, co uczyniono na przykład w gminie Nowa Słupia czy Rudna.

Jak działa ulga inwestycyjna w podatku rolnym? Lista kwalifikowanych wydatków

Obniżka stawek to jedno, ale warto pamiętać, że rolnicy mają do dyspozycji także inne narzędzia pozwalające zmniejszyć obciążenia podatkowe. Jednym z najskuteczniejszych jest ulga inwestycyjna. Jak czytamy w Ustawie o podatku rolnym, pozwala ona odliczyć od należności 25% udokumentowanych kosztów poniesionych na konkretne inwestycje w gospodarstwie, pod warunkiem, że nie były one finansowane z pieniędzy publicznych. W katalogu wydatków objętych ulgą znajduje się między innymi budowa lub modernizacja budynków inwentarskich i innych obiektów kluczowych dla produkcji rolnej. Ulgą objęty jest również zakup i montaż deszczowni, urządzeń melioracyjnych czy systemów zaopatrzenia gospodarstwa w wodę. Co istotne, ulga wspiera także inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika, biogazownie czy elektrownie wiatrowe. Należy jednak pamiętać, że w przypadku paneli fotowoltaicznych produkowana energia musi zasilać maszyny i urządzenia związane z działalnością rolniczą, a nie budynki mieszkalne. Co ciekawe, przepisy obejmują także magazyny energii, jeśli wspierają one produkcję rolną. Dużym ułatwieniem jest możliwość rozliczania ulgi nawet przez 15 lat, co daje rolnikom dużą elastyczność w planowaniu finansów i pozwala rozłożyć odliczenia w czasie, co jest szczególnie cenne przy większych projektach modernizacyjnych.

M.KOŁODZIEJCZAK: GDY BYŁEM MINISTREM ROLNIKOM PŁACONO WIĘCEJ

13