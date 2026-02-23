Siew zbóż jarych. Ten prosty sygnał od gleby jest ważniejszy niż data w kalendarzu

Dziennikarze "Super Biznesu"
2026-02-23 12:14

Gdy zima odpuszcza, każdego rolnika kusi, by jak najszybciej wyjechać w pole ze siewnikiem. Wielu nie wie, że pośpiech w tym momencie to jeden z najczęstszych błędów, który prowadzi do zniszczenia struktury gleby i mniejszych plonów. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie jest data w kalendarzu, a jeden prosty sygnał, jaki daje ziemia, oraz właściwa kolejność siewu zbóż, która wcale nie jest taka oczywista.

Skiba świeżo zaoranej, żyznej gleby przygotowanej pod siew, ułożona w równych rzędach na polu uprawnym, symbolizująca początek sezonu rolnego. Informacje o uprawie i glebie znajdziesz na Super Biznes.

i

Autor: Wygenerowane przez AI Skiba świeżo zaoranej, żyznej gleby przygotowanej pod siew, ułożona w równych rzędach na polu uprawnym, symbolizująca początek sezonu rolnego. Informacje o uprawie i glebie znajdziesz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Specjaliści ostrzegają, że zbyt wczesny siew zbóż jarych niszczy strukturę gleby i drastycznie obniża jej zdolność do magazynowania wody
  • Kluczem do optymalnego terminu siewu zbóż jarych nie jest data w kalendarzu, lecz sygnał, jaki daje sama gleba
  • Eksperci IUNG i IHAR wskazują, że prawidłowa kolejność siewu owsa, pszenicy i jęczmienia jarego jest kluczowa dla wysokich plonów
  • Rekordowo niskie zbiory pszenicy jarej w 2025 roku to ważna lekcja dla rolników przed nowym sezonem
  • Analiza COBORU ujawnia, że nowe odmiany zbóż jarych na 2026 rok mogą być odpowiedzią na rosnące problemy z suszą

Kiedy rozpocząć siew zbóż jarych? Sprawdź temperaturę i wilgotność gleby

Każdy rolnik z niecierpliwością wyczekuje momentu, by ruszyć w pole, ale pośpiech przy siewie zbóż jarych jest złym doradcą. Kluczowa jest nie data w kalendarzu, a faktyczny stan gleby i panujące warunki pogodowe. Jak pokazują prognozy Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF), tegoroczny luty zapowiada się chłodno, z temperaturami w dzień rzędu zaledwie 1-2°C. To za mało, by myśleć o siewie, zwłaszcza że pszenica jara do kiełkowania potrzebuje gleby ogrzanej do co najmniej 2,5°C. Jeszcze ważniejszym sygnałem jest jednak osiągnięcie przez glebę odpowiedniej wilgotności, fachowo nazywanej dojrzałością fizyczną. Mówiąc prościej, chodzi o moment, gdy ziemia przestaje się mazać i kleić do maszyn. Wjazd ciężkim sprzętem na zbyt mokre pole to poważny błąd, który prowadzi do zniszczenia struktury gleby. Skutkiem jest jej nadmierne zagęszczenie, co według specjalistów z serwisu nawozy.eu może zmniejszyć zdolność magazynowania wody nawet o 150-300 metrów sześciennych na hektar. W praktyce oznacza to, że w późniejszym okresie wegetacji roślinom zabraknie cennego zapasu wilgoci, co zwiększy ich podatność na suszę.

Polecany artykuł:

Niskie ceny zboża i drogie nasiona? Ta zasada planowania upraw może być kluczowa

Kolejność i terminy siewu. Kiedy siać owies, pszenicę i jęczmień jary?

Gdy warunki na polu są już odpowiednie, warto trzymać się zalecanej kolejności siewu poszczególnych gatunków. Jak wskazują eksperci z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) oraz Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR), jako pierwszy na pole powinien trafić owies jary. Jest on najmniej wymagający pod względem gleby i dobrze znosi niższe pH, a optymalny czas na jego siew zaczyna się w połowie marca, a w północnych regionach kraju może potrwać nawet do 10 kwietnia. Następnie przychodzi pora na pszenicę jarą, która najlepiej wykorzystuje zimowe zapasy wody, gdy zostanie zasiana wcześnie. Zgodnie z badaniami Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), w zachodniej Polsce warto ją wysiać między 15 a 25 marca, a w centralnej części kraju od 20 do 30 marca. Zwlekanie z siewem pszenicy skraca jej fazę krzewienia, co w prostej linii prowadzi do mniejszej liczby pędów kłosonośnych i niższego plonu. Największą elastycznością, jak podaje portal Agroprofil, odznacza się jęczmień jary, który z powodzeniem można siać od 20 marca nawet do 5 kwietnia. Specjaliści z IUNG i IHAR przypominają też o normach wysiewu: dla owsa jest to 170-210 kg na hektar, a dla pszenicy jarej 190-230 kg. W przypadku opóźnionego siewu wartości te warto zwiększyć o około 20-30%.

BRYŁKA UJAWNIA FAKTY O MERCOSUR! TO MOŻE ZNISZCZYĆ POLSKIE ROLNICTWO

Rekordowo niskie zbiory pszenicy w 2025. Czy nowe odmiany na 2026 poprawią sytuację?

Doskonałym przykładem, że natura rządzi się swoimi prawami, był poprzedni sezon. Doświadczenia z 2025 roku uczą, jak ryzykowne jest kurczowe trzymanie się kalendarzowej agrotechniki. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że prace polowe ruszyły wówczas dopiero w drugiej połowie marca, a i tak brak opadów utrudniał wschody. Sytuacji nie poprawiły zimne kwiecień i maj, kiedy to lokalne przymrozki sięgały nawet -8°C, hamując rozwój młodych roślin. Trudne warunki pogodowe miały swoje odbicie w statystykach. Jak informują serwisy COBORU i agrobiotics.com, powierzchnia uprawy pszenicy jarej skurczyła się aż o 41,1% do zaledwie 100 tysięcy hektarów, a jej zbiory okazały się najniższe w historii. W tym samym czasie prawdziwy renesans przeżywał owies, którego areał uprawy wzrósł do 528 tysięcy hektarów. Na szczęście rolnicy wchodzą w nowy sezon z nowymi możliwościami. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) na rok 2026 wpisał do Krajowego Rejestru aż czternaście nowych odmian zbóż jarych, w tym cztery pszenicy i dwie owsa, które charakteryzują się większą odpornością na suszę i choroby, dając nadzieję na lepsze plony.

Polecany artykuł:

Co zasiać, gdy ceny zbóż spadają? Nowe dopłaty i te uprawy mogą być odpowiedzią
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLNICTWO