Dane z międzynarodowych targów BIOFACH 2026 ujawniają, że polska żywność ekologiczna jest poszukiwana na rynkach w Kanadzie, USA i Korei Południowej

Rekordowa wartość polskiego eksportu rolnego na poziomie 53,8 mld euro dowodzi rosnącej siły naszych producentów na arenie międzynarodowej

Analiza danych IJHARS za 2024 rok potwierdza dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i stały wzrost liczby gospodarstw

Styczniowy eksport polskich jabłek na rynki pozaeuropejskie osiągnął najwyższy wynik od pięciu lat

Sukces Polski na targach BIOFACH 2026. Czym nasze firmy przyciągnęły kupców z całego świata?

Zakończone niedawno w Norymberdze międzynarodowe targi BIOFACH 2026 kolejny raz pokazały, że polska żywność ekologiczna liczy się na światowej arenie. Wśród blisko 2200 wystawców i ponad 35 tysięcy gości z branży, nasza krajowa reprezentacja, licząca ponad 40 firm, była wyraźnie widoczna. Jak informują organizatorzy, na specjalnym stoisku narodowym przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) pod hasłem „POLAND TASTES GOOD” zaprezentowało się 24 polskich producentów. Ich oferta była niezwykle szeroka: od świeżych i mrożonych owoców oraz warzyw, przez soki i miody, aż po produkty liofilizowane, przetwory zbożowe, makarony i zioła. Co istotne, polskimi produktami certyfikowanymi zainteresowali się nie tylko partnerzy z kluczowych rynków europejskich, jak Niemcy, Holandia czy Włochy, ale również kupcy z tak odległych krajów jak Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia czy Korea Południowa.

Ilu jest rolników ekologicznych w Polsce? Najnowsze dane i cele na 2030 rok

Mocna pozycja Polski na targach w Norymberdze nie jest przypadkiem, a raczej potwierdzeniem dynamicznego rozwoju rolnictwa ekologicznego w naszym kraju. Zgodnie z raportem Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) za 2024 rok, liczba producentów ekologicznych przekroczyła 24,7 tysiąca, co oznacza wzrost o 3,3% w porównaniu do roku 2023. Równie optymistycznie wyglądają dane dotyczące areału. W ciągu zaledwie jednego roku powierzchnia ekologicznych upraw powiększyła się o 55 tysięcy hektarów, z 636 tys. ha do 691 tys. ha. Z danych IJHARS wynika, że w tej ekologicznej transformacji przodują województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie. Ten stały trend wzrostowy wpisuje się w ambitne cele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zakłada, że do 2030 roku uprawy ekologiczne będą stanowić 7% użytków rolnych w Polsce, czyli około miliona hektarów. Warto jednak zauważyć, że pewnym wyzwaniem pozostaje sektor przetwórstwa. Chociaż liczba zakładów wzrosła imponująco na przestrzeni ostatniej dekady, to jak podaje portal WorldFood.pl, w ostatnich dwóch latach odnotowano ich spadek, co dla branży jest sygnałem do analizy.

Polski eksport rolny w liczbach. Które rynki są najważniejsze i jak pomaga rząd?

Silnikiem napędowym dla całego polskiego rolnictwa, w tym dla prężnie rozwijającego się sektora ekologicznego, jest bez wątpienia eksport. Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 2024 rok mówią same za siebie: wartość eksportu produktów rolno-spożywczych osiągnęła 53,8 miliarda euro, a dodatnie saldo w handlu zagranicznym wyniosło aż 18 miliardów euro. Jak podaje serwis WorldFood.pl, naszym głównym partnerem handlowym pozostaje Unia Europejska, do której trafia 74% polskiego eksportu o wartości 36,3 miliarda euro, z Niemcami jako liderem (12,4 mld euro). Doskonałym przykładem polskiego potencjału są jabłka. Według danych opublikowanych w styczniu przez portal FreshPlaza, ich eksport na rynki pozaeuropejskie osiągnął w zeszłym miesiącu ponad 34,5 tysiąca ton, co jest najlepszym styczniowym wynikiem od pięciu lat. Tak dobre wyniki to efekt nie tylko pracy rolników i przedsiębiorców, ale także wsparcia ze strony państwa. W bieżącym roku planowana jest promocja polskich produktów na 28 targach międzynarodowych, czyli o dwa więcej niż w 2025 roku. Co więcej, rząd zamierza otwierać nowe kierunki, jak Nigeria, co może być początkiem ekspansji w Afryce. Działania te uzupełnia aktywność zagranicznych placówek ministerstwa, które pomagają polskim firmom zaistnieć na tak perspektywicznych rynkach jak Chiny, Indie czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

