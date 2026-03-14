W Polsce diesel prawie po 8 zł, a na Słowacji szok! Skąd ta różnica?

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-03-14 10:01

Tak jak kiedyś Niemcy jeździli do Polski tankować, tak teraz Polacy jeżdżą.... na Słowację. Jak się okazuje, za granicą paliwo jest tańsze niż na Podhalu, czasem nawet o 1,5-1,7 zł!

Mężczyzna w białej koszuli i jeansach tankuje czarny samochód na stacji paliw, trzymając pistolet paliwowy w lewej dłoni.

Autor: prostooleh Mężczyzna w białej koszuli i jeansach tankuje czarny samochód na stacji paliw, trzymając pistolet paliwowy w lewej dłoni. Scena ilustruje temat rosnących cen paliw i masowego tankowania Polaków na Słowacji, o czym czytać można na portalu Super Biznes.
  • Ceny paliw w Polsce poszybowały w górę.
  • Słowacja oferuje znacznie tańszy diesel.
  • Kierowcy z Podhala masowo tankują za granicą.
  • Zaskoczenie właścicieli firm transportowych.

Diesel po 6,5 zł? Takie ceny tylko na Słowacji - Polacy tankują za granicą

Jak podaje Onet na Podhalu, we wtorek rano w Bukowinie Tatrzańskiej cena diesla wynosiła 8,19 zł, a w Zakopanem średnie ceny oleju napędowego wahały się od 7,68 zł do 7,83 zł/litr. Tymczasem w oddalonym o zaledwie 19 km Zdziarze (Słowacja) – około 6,52 zł (w przeliczeniu z euro na złotówki). Portal ustalił, że już od samego rana Polacy ustawiali się w kolejkach na słowackiej sieci stacji Slovnaft. Mimo, że ostatnia dostawa paliw była droższa o 3 eurocenty, to wciąż były one tańsze niż w Polsce.

Jak pisze Onet, według jednego z tankujących "na baku o pojemności 50 litrów można zaoszczędzić nawet 85 zł". Oczywiście w przypadku ciężarówek, które mają większe baki i więcej palą, oszczędności są większe. Co ciekawe, na kilku stacjach w słowackiej Orawie zabrakło diesla, ze względu na masowe zakupy Polaków, w tym kierowców flotowych wysłanych przez firmy spedycyjne.

- Przez ostatnie 10 lat nie pamiętam, by Słowacy mieli tańsze paliwo niż my w Polsce. Jak wybuchła wojna w Ukrainie, to oni przecież przyjeżdżali do nas i tankowali ropę w beczki - mówił jeden z rozmówców Onetu.

Skąd różnice w cenach? Nie chodzi o rosyjską rope

Wzrost cen paliw na świecie wynika z blokady Cieśniny Ormuz w związku z wojną w Iranie - wzrost odczuliśmy także w Polsce, gdzie paliwo podrożało do stawek rzędu 8 zł/litr, szczególnie olej napędowy. Jak pisze Onet, na Słowacji ceny rosną wolniej, głównie dlatego, że tamte koncerny paliwowe " nie zdecydowały się na takie podwyżki jak ich konkurenci w Polsce".

Onet wskazuje także, że różnica w cenach nie wynika z importu rosyjskiej ropy na Słowację, bo w styczniu Ukraina wstrzymała przesył rurociągiem "Przyjaźń" do Słowacji, Czech, oraz Węgier wyjaśniając, że infrastruktura została uszkodzona.

