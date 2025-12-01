Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdza, że już od stycznia 2026 roku limit pomocy de minimis dla rolników wzrośnie do 50 000 euro

Zmiana sposobu liczenia trzyletniego okresu wstecz to klucz do pełnego wykorzystania nowego, wyższego limitu pomocy de minimis

Eksperci wskazują, że centralny rejestr pomocy de minimis ma na celu uproszczenie formalności i odciążenie rolników od obowiązków administracyjnych

Wyższy limit de minimis to nie wszystko, bo dostępne będą także niskooprocentowane pożyczki oraz dopłaty do materiału siewnego i wapnowania gleb

Pomoc de minimis dla rolników wzrośnie do 50 000 euro. Jakie są nowe zasady?

Dla rolników nadchodzą zmiany, które mogą znacząco wpłynąć na finanse gospodarstw. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, indywidualny limit pomocy de minimis zostanie podniesiony ponad dwukrotnie, z 20 000 do 50 000 euro na okres trzech lat. To nie wszystko, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/3118, krajowa pula środków dla Polski wzrosła z niemal 296 milionów euro do ponad 682 milionów euro. W praktyce oznacza to, że wsparciem będzie mogło zostać objętych znacznie więcej gospodarstw. Zmienia się także kluczowa zasada obliczania okresu, za który sumuje się pomoc. Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), zamiast dotychczasowych lat podatkowych, teraz pod uwagę będzie brany okres trzech lat liczony wstecz od dnia przyznania wsparcia. Rząd przyjął projekt nowelizacji w sierpniu tego roku, a nowe przepisy mają wejść w życie już od stycznia 2026 roku. Dlatego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) sugeruje, aby rolnicy już teraz sprawdzili, jaką pomoc otrzymali w latach 2023-2025, co ułatwi zarządzanie nowym, wyższym limitem.

Koniec z biurokracją? Rusza centralny rejestr pomocy de minimis

Nowe przepisy to także krok w stronę mniejszej biurokracji i większej przejrzystości. Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy nie będą już musieli śledzić ogłoszeń o wysokości wykorzystanego krajowego limitu pomocy de minimis, co uprości formalności. Kluczową nowością jest wprowadzenie obowiązkowego, centralnego rejestru tej formy wsparcia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, że jego celem jest nie tylko zapewnienie pełnej jawności, ale również odciążenie samych rolników od części obowiązków administracyjnych. Warto pamiętać, że już od 1 lutego 2025 roku działa zaktualizowany Centralny Rejestr Pomocy (RDM). Wprowadził on wymóg podawania nowego rodzaju danych, czyli kodu NACE, który określa główny sektor działalności beneficjenta. Wszystkie te działania mają na celu usprawnienie procesów i ułatwienie dostępu do informacji o przyznanej pomocy.

Jakie pożyczki i dopłaty będą dostępne oprócz wyższego limitu?

Wyższe limity to jedno, ale rolnicy zyskują również dostęp do nowych, praktycznych instrumentów finansowych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało między innymi niskooprocentowane pożyczki (na poziomie 2%) z okresem spłaty do 15 lat oraz kredyty obrotowe do 200 tysięcy euro z gwarancją spłaty z Funduszu Gwarancji Rolnych. Jak te mechanizmy działają w praktyce, można było zobaczyć na przykładzie pomocy dla rolników z Żuław. Po lipcowych deszczach nawalnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała im wsparcie w wysokości ponad 35 milionów złotych. W 2025 roku rolnicy mogą również korzystać z dopłat do materiału siewnego, gdzie stawki wynoszą na przykład 65 zł za hektar dla zbóż i 78 zł dla upraw ekologicznych. Dostępne są także środki na wapnowanie gleb, zakup nowoczesnych tachografów czy pełna refundacja kosztów bioasekuracji, co pokazuje, że system wsparcia staje się coraz bardziej elastyczny i dopasowany do realnych potrzeb gospodarstw.

