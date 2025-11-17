Analiza KRUS z 2024 roku potwierdza, że regularny serwis maszyn rolniczych pozwala obniżyć koszty eksploatacji nawet o 30%

Ceny maszyn w górę, a serwisy coraz droższe. Ile kosztuje brak przeglądu?

Decyzja o serwisie maszyn rolniczych pod koniec roku jest obecnie wyjątkowo trafna z ekonomicznego punktu widzenia. Dane z serwisu Nawozy.eu wskazują, że w pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku ceny sprzętu poszły w górę o 4,2%, a w ciągu ostatnich pięciu lat podrożały aż o 80%. W tej sytuacji troska o posiadany park maszynowy staje się znacznie bardziej rozsądnym rozwiązaniem niż kosztowna inwestycja w nowe maszyny. Potwierdzają to analizy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) z 2024 roku, z których wynika, że regularna konserwacja pozwala obniżyć koszty eksploatacji nawet o 30%. Z drugiej strony, zignorowanie przeglądu i doprowadzenie do poważnej awarii w szczycie sezonu może narazić gospodarstwo na straty sięgające 35 000 zł.

Na korzyść listopadowego serwisu przemawia również sytuacja na rynku oraz rosnące koszty pracy. Po trudniejszym 2024 roku, kiedy według analiz banku Pekao liczba rejestracji nowych ciągników spadła o 17%, obecny rok przyniósł wyraźne ożywienie. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) informuje o 15,5% wzroście sprzedaży ciągników w pierwszym kwartale 2025 roku. Jak podaje portal Korbanek, tylko w sierpniu zarejestrowano 925 nowych maszyn, co oznacza wzrost o ponad połowę w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku. Oznacza to, że rosnąca liczba nowego sprzętu w gospodarstwach wkrótce przełoży się na większe obłożenie warsztatów. Warto przy tym pamiętać, że stawki za roboczogodzinę serwisanta, według cenników z portalu eu-remonty.pl, wynoszą w tym roku 220-260 zł netto, a usługa mobilna jest droższa o około 18%, co dodatkowo zachęca do wcześniejszego planowania napraw w serwisie stacjonarnym.

Przegląd zimowy maszyn. Gdzie szukać promocji i dlaczego to kwestia bezpieczeństwa?

Przełom jesieni i zimy to strategiczny moment, aby zadbać o kompleksowy przegląd techniczny sprzętu rolniczego. Eksperci z firmy Agrohandel podkreślają, że listopad jest ostatnim dzwonkiem na przygotowanie maszyn przed wiosennym szczytem prac polowych, kiedy dostępność serwisów jest jeszcze duża. To także doskonała okazja, by skorzystać z licznych promocji oferowanych przez autoryzowane warsztaty. Dobrym przykładem jest program SMART Check firmy AGCO, który trwa od października zeszłego roku do marca 2026 roku i pozwala na bezpłatną inspekcję techniczną ciągników starszych niż pięć lat. Z kolei dealerzy John Deere oferują usługę Expert Check, w ramach której obowiązuje tak zwana Obietnica Żniwna, gwarantująca dostarczenie kluczowej części w ciągu 24 godzin, jeśli po przeglądzie dojdzie do awarii.

Planując przegląd, warto pamiętać, że terminowy serwis ma kluczowe znaczenie również dla bezpieczeństwa pracy. Dane Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pokazują, że istnieje bezpośredni związek między stanem technicznym sprzętu a liczbą wypadków. W ubiegłym roku na blisko 10 000 zgłoszonych zdarzeń w rolnictwie ponad 10% było spowodowanych przez ruchome części maszyn. Dlatego tak ważne jest, aby jesienny przegląd objął wymianę płynów eksploatacyjnych, kontrolę układów napędowych i hydraulicznych oraz ocenę zużycia kluczowych elementów roboczych. Profesjonalne serwisy często pomagają w zaplanowaniu tych prac i przygotowaniu listy potrzebnych części, co pozwala wejść w nowy sezon bez nieprzewidzianych i niebezpiecznych przestojów.

