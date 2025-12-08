Premia dla młodego rolnika w 2025 roku wynosi 200 tysięcy złotych bezzwrotnej pomocy na start

Rządowe plany ujawniają, że już od 2026 roku wsparcie dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej wzrośnie do 300 tysięcy złotych

Dane Ministerstwa Rolnictwa potwierdzają, że szkoły rolnicze inwestują miliony w sprzęt dla rolnictwa 4.0, w tym drony i specjalistyczne oprogramowanie

Płatne staże rolnicze oferują wynagrodzenie sięgające nawet 6744 zł za dwumiesięczną praktykę

Ile wynosi premia dla młodego rolnika w 2025 roku? Nowe stawki i zasady

Jednym z najważniejszych programów, na które mogą liczyć młodzi adepci rolnictwa, jest inicjatywa „Premie dla młodych rolników”. Jak podaje rządowy portal gov.pl, w 2025 roku można uzyskać 200 tys. zł bezzwrotnej pomocy na rozwój gospodarstwa. Wsparcie to wypłacane jest w dwóch częściach: pierwsza, w wysokości 140 tys. zł, trafia do rolnika po podpisaniu umowy, a pozostałe 60 tys. zł po zrealizowaniu założeń biznesplanu. Co ciekawe, już od 2026 roku planowane jest zwiększenie tej kwoty do 300 tys. zł dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej, gdzie dochody z tego kierunku stanowią ponad połowę całkowitych przychodów. Poza głównym programem istnieją też inne formy wsparcia. Przykładowo, w Powiecie Kraśnickim 150 uczniom techników rolniczych przyznano jednorazowe stypendia w wysokości 1000 zł za doskonałe wyniki w nauce. Skala pomocy bywa znacznie większa, co pokazują dane z zeszłego roku, kiedy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferował stypendia sięgające 2150 zł miesięcznie. Jak donosi portal Wieści Rolnicze, potrzeba dalszego wzmacniania młodego pokolenia jest zauważalna w całej Europie. Europejska Rada Młodych Rolników (CEJA) apeluje o przeznaczenie na ten cel co najmniej 6% budżetu Wspólnej Polityki Rolnej.

Jak szkoły rolnicze uczą zawodu? Drony, płatne staże i nowe technologie

Pieniądze to jednak nie wszystko, liczy się również solidne przygotowanie do zawodu. W bieżącym roku Ministerstwo Rolnictwa przeznaczyło dodatkowe 30,11 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie szkół rolniczych. Zgodnie z informacjami rządowymi, środki te są inwestowane w modernizację zaplecza dydaktycznego z myślą o rolnictwie 4.0. W praktyce oznacza to zakup nowoczesnego sprzętu, takiego jak drony, czujniki polowe, zaawansowane systemy nawadniania czy specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem. Równie duży nacisk kładzie się na zdobywanie praktycznego doświadczenia. Organizowane są płatne staże, w ramach których za dwumiesięczną praktykę można otrzymać wynagrodzenie sięgające nawet 6744 zł. Popularnością cieszą się także szkolenia z zakresu rolnictwa zrównoważonego, gdzie, jak informują serwisy pbs.edu.pl i lodr.pl, uczestnicy uczą się optymalizacji zużycia wody czy technik ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Działania edukacyjne obejmują również najmłodszych w ramach „Programu dla szkół” na lata 2025/2026, którego budżet wynosi 244,7 mln zł. Angażującym potwierdzeniem rosnącego zainteresowania branżą rolniczą wśród młodzieży była frekwencja na tegorocznych Krajowych Dniach Pola. Jak relacjonował portal Agro Profil, w wydarzeniu wzięło udział ponad 1500 uczniów z 64 szkół podległych ministerstwu, co pokazuje, że młode pokolenie chętnie wiąże swoją przyszłość z nowoczesnym rolnictwem.

Rolnicy oszukani na nasionach: miała wyrosnąć pietruszka korzeniowa, wyrosła naciowa