Mniej kontroli i prostsza certyfikacja. Jakie ułatwienia dla małych gospodarstw?

Rok 2025 przynosi małym gospodarstwom szereg korzystnych zmian, które mają na celu ograniczenie biurokracji i ułatwienie prowadzenia działalności. Jak informuje portal Agroprofil.pl, jedną z kluczowych nowości jest uproszczenie zasad certyfikacji w ramach Integrowanej Produkcji Roślin (IPR). Termin zgłoszenia do jednostki certyfikującej został skrócony z 30 do zaledwie 14 dni przed siewem lub sadzeniem. Co więcej, przepisy stały się bardziej elastyczne i dopuszczają zgłoszenie nawet po terminie, pod warunkiem, że nie zakłóci to harmonogramu kontroli. Rosnące zainteresowanie tym systemem potwierdzają dane z 2024 roku, kiedy to o dopłaty z tego tytułu starało się blisko 13,5 tysiąca polskich rolników. Dodatkowe odciążenie administracyjne zapewniają regulacje Komisji Europejskiej, które od tego roku zwalniają gospodarstwa o powierzchni do 10 hektarów z kontroli i sankcji związanych z warunkowością. W szerszym ujęciu, ogłoszony w grudniu tego roku pakiet legislacyjny Komisji ma przynieść małym i średnim przedsiębiorstwom z branży spożywczej oszczędności przekraczające 428 milionów euro rocznie. Dopełnieniem tych ułatwień są zmiany podatkowe, gdyż jak podaje Ministerstwo Finansów, od stycznia polskie firmy z rocznym obrotem do 200 000 zł mogą korzystać z unijnych zwolnień z VAT w handlu transgranicznym.

Dotacje na rozwój i krótkie łańcuchy dostaw. Kto może się ubiegać?

Uproszczeniom administracyjnym towarzyszy konkretne wsparcie finansowe, które ma ułatwić inwestycje w bezpieczeństwo żywności i budowanie bliższych relacji z konsumentem. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło program „Rozwój małych gospodarstw”, w ramach którego rolnicy o wielkości ekonomicznej nieprzekraczającej 25 000 euro mogą ubiegać się o dotacje do 120 000 zł. Warto pamiętać, że nabór wniosków w tym roku trwa od 1 października do 28 listopada. Równolegle, jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), dostępne jest wsparcie w wysokości 100 000 zł na rozpoczęcie działalności w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw (KŁD). Pozwala to na rozwój sprzedaży bezpośredniej, z limitem przychodów nieopodatkowanych do 100 000 zł rocznie. Chociaż wdrożenie systemów bezpieczeństwa żywności wiąże się z początkowymi kosztami, szacowanymi średnio na około 20 000 dolarów, badania przeprowadzone na Uniwersytecie Cornell dowodzą, że zyski z dostępu do nowych rynków znacznie przewyższają te wydatki. Potwierdza to tegoroczna analiza NSF, według której aż 85% konsumentów aktywnie szuka produktów z certyfikatami, a Parlament Europejski dodatkowo wzmocnił pozycję lokalnych producentów, rezerwując termin „krótki łańcuch dostaw” wyłącznie dla unijnych produktów sprzedawanych przy minimalnym udziale pośredników.

