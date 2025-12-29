Analiza danych KOWR ujawnia, że największe wzrosty sprzedaży polskiej żywności odnotowano na rynkach azjatyckich i bałkańskich

Polskie mięso, a w szczególności drób i wołowina, jest kluczowym towarem w rekordowym eksporcie poza Unię Europejską

Eksperci potwierdzają, że strategiczne wsparcie KOWR i PAIH stanowi fundament sukcesu polskich firm na odległych rynkach

Rekordowa sprzedaż nabiału do Algierii, Chin i Arabii Saudyjskiej pokazuje, jak wielki potencjał eksportowy drzemie w polskim mleczarstwie

Rekordowy eksport polskiej żywności. Które kraje poza UE kupują najwięcej?

Polski sektor rolno-spożywczy ma powody do zadowolenia. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy bieżącego roku wartość eksportu naszej żywności sięgnęła imponujących 48,5 miliarda euro. Jak podaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jest to wzrost o 8% w porównaniu z tym samym okresem w 2024 roku. Warto podkreślić, że to znaczące przyspieszenie, ponieważ rok wcześniej dynamika wynosiła zaledwie 2%. Chociaż Unia Europejska wciąż pozostaje naszym głównym partnerem handlowym, odbierając trzy czwarte eksportowanych towarów, to coraz wyraźniej widać, jak na znaczeniu zyskują rynki pozaunijne. Sprzedaż do krajów spoza Wspólnoty stanowi już jedną czwartą całości, co przekłada się na kwotę 12 miliardów euro. Poszukiwanie nowych kierunków jest kluczowe, aby zmniejszyć zależność od naszego największego odbiorcy, Niemiec, który sam kupuje towary o wartości 12,3 miliarda euro.

To właśnie kraje spoza Unii Europejskiej, a w szczególności państwa azjatyckie i bałkańskie, stały się prawdziwym motorem napędowym polskiego eksportu. Z danych KOWR wynika, że największe, wręcz spektakularne wzrosty sprzedaży, odnotowaliśmy na Tajwanie (aż o 49%), w Serbii i Albanii (po 30%) oraz w Ukrainie (o 28%). Równie obiecująco rozwija się współpraca z krajami Azji Południowo-Wschodniej. Polscy producenci umacniają swoją pozycję na Filipinach, gdzie sprzedaż wzrosła o 22%, w Wietnamie (o 19%), Malezji (o 18%) oraz w Korei Południowej (o 11%). Co ciekawe, ta imponująca ekspansja ma miejsce pomimo niesprzyjających warunków walutowych. Umacniający się złoty w stosunku do dolara sprawia, że nasze produkty stają się droższe, a mimo to wciąż znajdują nabywców, co świadczy o ich wysokiej jakości i rosnącej renomie.

Polskie mięso i nabiał hitem eksportowym. Jak KOWR i PAIH pomagają firmom?

Wśród towarów, które podbijają rynki poza Unią Europejską, absolutnym liderem jest mięso. Jego eksport przyniósł już 1,4 miliarda euro, co oznacza wzrost o 8%. Analizy KOWR pokazują, że prawdziwymi hitami eksportowymi są drób, którego sprzedaż wzrosła o 27,5%, oraz wołowina z imponującym wzrostem o 45%. Te pozytywne tendencje potwierdzają także eksperci z banku Credit Agricole, szacując, że w całym 2025 roku eksport drobiu zwiększy się o blisko 20%, a jaj aż o 28%. Równie mocną pozycję na arenie międzynarodowej buduje polskie mleczarstwo. Od stycznia do września eksport nabiału osiągnął rekordową wartość 3,1 miliarda euro, rosnąc o 14%. Aż 27% tej kwoty, czyli 0,8 miliarda euro, trafiło do odbiorców spoza UE, głównie do Wielkiej Brytanii, Algierii, Ukrainy, Chin oraz Arabii Saudyjskiej.

Takie sukcesy na odległych i wymagających rynkach nie są dziełem przypadku. Stoi za nimi dobrze zorganizowane wsparcie instytucjonalne. W 2025 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zawarły strategiczne porozumienie na lata 2025-2028, aby wspólnie promować polską żywność na świecie. W ramach tej współpracy zorganizowano już misje handlowe, na przykład w Australii podczas targów Fine Food Australia czy w Chorwacji, a wkrótce planowane są podobne wydarzenia w Malezji. Działania te wspiera sieć ekspertów PAIH, którzy na co dzień pomagają polskim firmom w tak kluczowych miejscach jak Arabia Saudyjska, Japonia czy kraje Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). To pokazuje, że kluczem do sukcesu jest nie tylko świetny produkt, ale także umiejętne dopasowanie oferty do lokalnych potrzeb, czego najlepszym przykładem jest rosnąca sprzedaż do krajów Zatoki Perskiej, gdzie niezbędny jest certyfikat halal.

