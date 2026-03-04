Dzierżawa czy zakup ziemi rolnej? Rząd przedłuża zakaz, ale tworzy nową furtkę

Każdy rolnik, który chce rozwijać swoje gospodarstwo, staje przed kluczowym pytaniem: kupić dodatkową ziemię czy ją wydzierżawić? Wydawałoby się, że niedawna decyzja rządu o wstrzymaniu sprzedaży państwowych gruntów na kolejną dekadę zamyka jedną z dróg. Okazuje się jednak, że nowe przepisy tworzą zaskakującą szansę na szybszy zakup mniejszych działek, a kluczem do opłacalności staje się wiedza, w którym regionie dzierżawa jest dziś znacznie korzystniejsza niż kredyt.

  • Nowe przepisy KOWR przedłużają wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi aż do 2036 roku, czyniąc dzierżawę kluczowym sposobem na powiększenie gospodarstwa
  • Analiza Ministerstwa Rolnictwa ujawnia, że nowy limit sprzedaży ziemi do 5 hektarów bez zgody ministra skróci procedury nawet o pół roku
  • Koszt dzierżawy hektara ziemi w Polsce jest mocno zróżnicowany regionalnie i waha się od ponad 600 zł do prawie 3300 zł
  • Dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają, że wysokie ceny zakupu ziemi rolnej czynią dzierżawę coraz bardziej opłacalną alternatywą dla rolników

Zakaz sprzedaży ziemi z KOWR przedłużony. Jakie są nowe zasady i limity?

Sejm podjął kluczową dla rolników decyzję, przyjmując zdecydowaną większością 427 głosów przepisy, które przedłużają wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi rolnej o kolejną dekadę, aż do 30 kwietnia 2036 roku. W praktyce oznacza to, że przez najbliższe lata dzierżawa pozostanie podstawowym sposobem na powiększenie gospodarstwa o grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jak podaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w puli dostępnej dla rolników indywidualnych znajduje się ponad milion hektarów. Nowe prawo wprowadza jednak istotne ułatwienie: KOWR będzie mógł sprzedać działki o powierzchni do 5 hektarów bez konieczności uzyskiwania zgody ministra rolnictwa, podczas gdy dotychczasowy limit wynosił 2 hektary. Według Ministerstwa Rolnictwa, ta zmiana ma znacznie przyspieszyć procedury, skracając czas oczekiwania na decyzję nawet o pół roku. Uzasadnieniem jest fakt, że w latach 2016-2025 wnioski dotyczące małych działek, od 2 do 5 hektarów, stanowiły ponad jedną trzecią wszystkich spraw trafiających do resortu, a jednocześnie dotyczyły zaledwie 5% całkowitej powierzchni. Celem jest więc odciążenie ministerstwa i usprawnienie obrotu mniejszymi, często rozproszonymi gruntami, na których znajdują się również zabudowania gospodarcze.

Ile kosztuje dzierżawa hektara ziemi? Aktualne stawki kontra ceny zakupu

Rosnące zainteresowanie dzierżawą gruntów rolnych to nie tylko efekt polityki państwa, ale także twardych realiów ekonomicznych. Statystyki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nie pozostawiają złudzeń – w 2025 roku rolnicy wydzierżawili rekordowe 63,3 tysiąca hektarów. Koszty dzierżawy potrafią się jednak znacznie różnić w zależności od regionu Polski. Średnia krajowa stawka czynszu wynosi obecnie 12,2 decytony pszenicy z hektara, co w przeliczeniu daje około 1309 zł, ale rozpiętość cen jest ogromna: od nieco ponad 600 zł w Małopolsce do prawie 3300 zł w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie o stawkach decyduje wysoka jakość gleb i duży popyt. Dzierżawa staje się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą, zwłaszcza w obliczu stale rosnących cen zakupu ziemi, co potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Za hektar gruntów średniej klasy trzeba dziś w Polsce zapłacić średnio niemal 75 tys. zł, przy czym w Wielkopolsce ceny przekraczają 103 tys. zł, a w zachodniopomorskim oscylują wokół 42 tys. zł. Jak informuje resort rolnictwa, obecna strategia ma chronić gospodarstwa rodzinne przed nadmiernym zadłużaniem się, które według Krajowego Rejestru Długów pod koniec 2025 roku wynosiło średnio ponad 67,5 tys. zł na rolnika-przedsiębiorcę. W ten sposób, stawiając na dzierżawę, państwo dąży do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, wspierania młodych rolników i ograniczania spekulacji ziemią.

