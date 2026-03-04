Analiza Ministerstwa Rolnictwa ujawnia, że brak zaświadczenia ze szkolenia antybiotykowego może obniżyć twoje dopłaty nawet o 30 procent

Dobrostan Zwierząt 2024. Kto skorzysta z dopłat i jak zmienią się stawki?

Już od 15 marca tego roku wchodzą w życie ważne zmiany w popularnym ekoschemacie "Dobrostan Zwierząt", które przynoszą dobre wieści dla wielu gospodarstw. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), krąg rolników uprawnionych do dopłat znacznie się poszerza. Do programu będą mogły teraz przystąpić gospodarstwa ekologiczne oraz hodowcy działający w ramach krajowych systemów jakości, takich jak Pork Quality System (PQS) czy Tradition and Quality (TAQ). To istotna zmiana, ponieważ do tej pory wsparcie było skierowane głównie do uczestników systemów QAFP i QMP. Wprowadzono także ułatwienie dla osób, które stawiają pierwsze kroki w programie. Rolnicy, którzy złożyli wnioski po raz pierwszy w 2025 roku i otrzymali płatności do 1125 euro, zostaną automatycznie zakwalifikowani do wsparcia w bieżącym roku.

Warto również wiedzieć, że zmieniają się zasady naliczania płatności, które będą teraz zależeć od wielkości stada. Wprowadzono tak zwaną degresywność, co w praktyce oznacza, że im większa hodowla, tym stawka procentowa dopłaty będzie niższa. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rolnictwa, pełna, 100-procentowa stawka będzie przysługiwać gospodarstwom do 100 Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP). Dla stad liczących od 101 do 150 DJP stawka wyniesie 75 procent, a powyżej 150 DJP zostanie obniżona do 50 procent. Przykładowo, maksymalna dopłata do jednej krowy mlecznej może wynieść nawet 1580 złotych, ale aby osiągnąć ten pułap, trzeba wdrożyć w gospodarstwie cały pakiet prośrodowiskowych praktyk. Należą do nich między innymi zapewnienie zwierzętom o połowę większej powierzchni bytowej, utrzymywanie ich na ściółce, odsadzanie cieląt dopiero po 5 dniach od narodzin, a także spełnienie konkretnych wymogów dotyczących wypasu i dostępu do wybiegu.

Jakich terminów w marcu pilnować, aby nie stracić dopłat? Kluczowe wymogi i dokumenty

Bieżący miesiąc to czas kluczowych terminów, których warto pilnować, aby uniknąć dotkliwych kar finansowych, a nawet utraty dopłat. Nowi uczestnicy programu powinni zapisać w kalendarzu datę 14 marca. Do tego dnia należy ukończyć obowiązkowe i bezpłatne szkolenie dotyczące ograniczania stosowania antybiotyków, które jest dostępne w wygodnych formach, takich jak e-learning, webinaria czy spotkania stacjonarne. 14 marca to także ostateczny termin na ewentualne poprawki w planie poprawy dobrostanu. Kolejny ważny okres to tydzień od 15 do 21 marca, kiedy to hodowcy powinni złożyć w ARiMR niezbędne rejestry i oświadczenia. Z kolei do 21 marca trzeba dostarczyć certyfikaty, które potwierdzają udział w systemach jakości. Ministerstwo Rolnictwa ostrzega, że brak zaświadczenia ze szkolenia antybiotykowego będzie skutkował obniżeniem płatności aż o 30 procent.

Hodowcy bydła mlecznego, którzy chcą skorzystać z dopłat, muszą zwrócić szczególną uwagę na wymogi dotyczące wypasu. Kluczowym warunkiem jest zapewnienie krowom dostępu do pastwiska przez co najmniej 120 dni w sezonie, który trwa od 1 kwietnia do 15 października. Co ważne, każdego z tych dni zwierzęta powinny spędzić na zewnątrz minimum 6 godzin i nie mogą być trzymane na uwięzi. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wymaga, aby cały proces był starannie dokumentowany. Należy prowadzić rejestr wypasu na specjalnym formularzu (P-1/622), w którym odnotowuje się dni wypasu oraz ewentualne przyczyny odstępstw dla każdej krowy z osobna. Uzupełniony rejestr trzeba będzie złożyć w agencji między 15 a 21 marca. Warto podkreślić, że dla stad utrzymywanych w systemie uwięziowym, spełnienie wymogów wypasu jest jedyną możliwością, by uzyskać wsparcie w ramach tego ekoschematu, co czyni tę praktykę kluczową dla wielu gospodarstw.

