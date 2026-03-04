Zraszanie antyprzymrozkowe może ochronić twój sad. Sukces tej metody zależy od jednego pomiaru

Pierwsze pąki na drzewach to dla każdego sadownika zapowiedź przyszłych zysków, ale też początek nerwowego spoglądania w niebo. Tegoroczna, wyjątkowo wczesna wiosna sprawia, że walka z niszczycielskimi przymrozkami będzie dłuższa i trudniejsza niż w poprzednich latach. Okazuje się jednak, że istnieje niezwykle skuteczna metoda ochrony, której sekret tkwi w zaskakującym zjawisku pozwalającym wodzie... ogrzewać rośliny. Jej powodzenie zależy jednak od jednego kluczowego detalu.

Przymrozki w sadach 2026. Które gatunki i fazy rozwoju są najbardziej zagrożone?

Długoterminowe prognozy, oparte na modelu CFS, nie napawają optymizmem i wskazują na wysokie ryzyko powrotu mrozów aż do połowy marca. Choć według portalu TwojaPogoda.pl średnie temperatury od marca do maja mają kształtować się w granicach normy wieloletniej, to właśnie takie warunki sprzyjają występowaniu niszczycielskich przymrozków. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że jak donosi serwis sad24.pl, wegetacja w tym roku ruszyła o dwa do trzech tygodni wcześniej niż w 2025, co znacząco wydłuża okres zagrożenia. Bolesne doświadczenia z ubiegłego sezonu, o których przypominają dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Ministerstwa Rolnictwa, powinny być poważnym ostrzeżeniem. W kwietniu i maju 2025 roku przymrozki zniszczyły do 90% zbiorów w niektórych rejonach Polski, uderzając szczególnie dotkliwie w województwo mazowieckie. O skali problemu świadczy ponad 23 tysiące wniosków o pomoc finansową, złożonych przez poszkodowanych sadowników do 15 stycznia tego roku.

Kluczowe znaczenie dla przetrwania upraw ma faza rozwojowa, w jakiej znajdują się rośliny, co wymaga od sadowników nieustannej czujności i obserwacji sadu. Jak pokazują dane z amerykańskiego Utah State University Extension, jabłonie w fazie zielonego pąka mogą odnotować aż 90% uszkodzeń już przy temperaturze -6,1°C. Szczególnie wrażliwe na spadki temperatur są gatunki pestkowe, takie jak wiśnie, śliwy, brzoskwinie czy morele. Portal Kobieta w sadzie alarmuje, że lutowe mrozy, sięgające nawet -30°C, mogły już wyrządzić poważne szkody, ponieważ pąki kwiatowe moreli i brzoskwiń przemarzają w temperaturze od -22 do -24°C. Eksperci tego serwisu zwracają także uwagę na popularną odmianę gruszy, Konferencję, która wykazuje wyjątkową podatność na długo utrzymujący się mróz.

Zraszanie antyprzymrozkowe i stacje meteo. Jaki jest koszt i zasada działania?

Za jedną z najskuteczniejszych metod aktywnej ochrony przed przymrozkami uważa się instalację zraszania nadkoronowego. Jak wynika z danych firmy Budmech, systemy oparte na technologii NaanDanJain są w stanie zabezpieczyć uprawy nawet przy spadkach temperatury do -6°C, a lokalnie nawet do -8°C. Mechanizm działania opiera się na prostym zjawisku fizycznym. Każdy litr wody, zamarzając na roślinie, oddaje 80 kilokalorii ciepła, tworząc swoistą lodową otulinę, która izoluje pąki i kwiaty od mrozu. Kluczem do sukcesu jest jednak nieprzerwana praca systemu, który musi dostarczać wodę w krótkich cyklach, co 40-50 sekund. Dlatego tak ważne jest, aby zraszacze spełniały wysokie normy techniczne, takie jak wykonanie z mosiądzu, zasięg do 20 metrów i współczynnik równomierności opadu powyżej 88%. Według serwisu Agrofakt, koszt takiego zabezpieczenia to wydatek rzędu 5 do 10 tysięcy złotych na hektar, który należy doliczyć do bazowej instalacji nawodnieniowej, kosztującej około 25-30 tysięcy złotych za hektar.

Nawet najlepszy system zraszania nie zadziała skutecznie bez precyzyjnego monitoringu pogodowego, który jest mózgiem całej operacji. Nowoczesne stacje meteorologiczne, opisywane na portalu Kobieta w sadzie, potrafią dostarczać kluczowe dane, takie jak temperatura, wilgotność powietrza czy punkt rosy, nawet co pięć minut. To pozwala na podjęcie decyzji o uruchomieniu ochrony w idealnym momencie. Eksperci z firmy Budmech radzą, by włączać zraszacze, gdy temperatura spadnie do około +3°C, aby system zdążył wytworzyć warstwę ochronną, zanim nadejdzie krytyczny mróz. Inwestycja w podstawowy zestaw do monitoringu, obejmujący stację, bramkę danych i aplikację, zaczyna się od około 8000 złotych netto. Jego największą zaletą jest zdolność do wykrywania lokalnych różnic temperatur, które na obszarze zaledwie kilku hektarów mogą sięgać nawet 5-8°C. Dzięki temu można uniknąć strat wynikających ze zbyt późnej reakcji lub niepotrzebnych kosztów związanych z przedwczesnym uruchomieniem systemu.

